Tiêu chuẩn PCCC ngày càng khắt khe tạo ra yêu cầu mới cho thị trường

Những thay đổi trong khung pháp lý đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với thị trường thiết bị PCCC. Cụ thể, Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD đã nâng các tiêu chuẩn an toàn cháy đối với nhà và công trình.

Các quy định mới khiến chủ đầu tư, tổng thầu và đơn vị tư vấn phải chú trọng hơn đến nguồn gốc sản phẩm, hồ sơ kiểm định và khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, nhằm bảo đảm quá trình thẩm duyệt và nghiệm thu.

Nhà máy điện rác hiện đại sử dụng giải pháp cửa đi do NOVODOOR cung cấp, đáp ứng yêu cầu cao về tính an toàn, thẩm mỹ lẫn tiêu chuẩn kỹ thuật

Bên cạnh đó, Nghị định 50/2024/NĐ-CP tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, góp phần tăng tính minh bạch của thị trường. Trong bối cảnh này, các nhà cung cấp có năng lực sản xuất, kinh nghiệm triển khai và hệ thống chứng nhận đầy đủ ngày càng được ưu tiên lựa chọn.

NOVODOOR góp mặt tại loạt công trình quy mô lớn trên cả nước

Thời gian gần đây, NOVODOOR liên tục xuất hiện tại nhiều dự án bất động sản, công nghiệp và hạ tầng quy mô lớn trên cả nước. Một trong những dự án tiêu biểu là FPT Plaza 3 tại Đà Nẵng. Công trình gồm 25 tầng nổi, 2 tầng hầm cùng hơn 800 căn hộ, được định hướng trở thành tổ hợp căn hộ hiện đại phục vụ nhu cầu an cư của cư dân thành phố biển.

NOVODOOR là “người được chọn” cho hàng loạt dự án lớn thời gian qua

Doanh nghiệp còn tham gia cung cấp giải pháp cho dự án nghỉ dưỡng cao cấp InterContinental Hạ Long Bay do BIM Land phát triển; dự án Yên Bình Complex tại Phổ Yên quy mô 1.400 căn hộ; nhà máy Tenma với tổng vốn đầu tư khoảng 56 triệu USD do tổng thầu Nhật Bản Toda thực hiện; dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành - một trong những công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia. Đây đều là các công trình quy mô lớn, yêu cầu khắt khe về PCCC, tiến độ, tính thẩm mỹ và tiêu chuẩn kỹ thuật cao.

Hàng chục nhà máy điện rác hiện đại và dự án trường học sử dụng sản phẩm của NOVODOOR

Trong nhóm dự án NOVODOOR đang triển khai cung cấp sản phẩm, chuỗi 10 trường học nội trú liên cấp tại Lai Châu do Công an tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư chính là điểm nhấn. Tại đây, NOVODOOR đảm nhận việc sản xuất, thi công và lắp đặt toàn bộ hệ thống cửa đi, bao gồm cửa thép chống cháy, cửa gỗ và cửa nhôm kính. Riêng hạng mục cửa nhôm kính có khối lượng lên tới hàng trăm nghìn mét vuông.

NOVODOOR cũng đang là nhà cung cấp hệ thống cửa đi cho loạt nhà máy điện rác hiện đại tại nhiều tỉnh thành. Các dự án này đòi hỏi khả năng đáp ứng đồng thời các yêu cầu về kỹ thuật, độ bền, tiến độ và tính đồng bộ giữa các hạng mục sản phẩm.

Ngoài ra, NOVODOOR cũng đang tham gia hàng loạt dự án khác từ Bắc chí Nam, đa dạng loại hình từ dân dụng, công nghiệp, nghỉ dưỡng đến hạ tầng trọng điểm. Nhiều khách hàng ghi nhận rằng chính sự ổn định về chất lượng, cùng uy tín trong tiến độ triển khai đã đưa NOVODOOR trở thành “người được chọn”, góp phần kiến tạo nên những công trình đẹp trên khắp cả nước.

Năng lực sản xuất và hệ sinh thái sản phẩm đồng bộ tạo lợi thế cạnh tranh

Theo đại diện doanh nghiệp, việc được lựa chọn tại nhiều dự án đến từ khả năng cung cấp giải pháp đồng bộ thay vì chỉ cung ứng một nhóm sản phẩm riêng lẻ. Hiện NOVODOOR phát triển hệ sinh thái sản phẩm bao gồm cửa thép chống cháy, cửa gỗ, cửa nhôm kính, vách kính chống cháy và rèm ngăn cháy, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp.

Cùng với đó, khi tiêu chuẩn PCCC ngày càng được siết chặt, thị trường dần sàng lọc các đơn vị thiếu nền tảng vững chắc, thiếu minh bạch về pháp lý, tạo điều kiện cho những doanh nghiệp đầu tư bài bản như NOVODOOR phát triển mạnh mẽ và khẳng định vị thế.

Là thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn AMACCAO với gần ba thập kỷ phát triển, NOVODOOR sở hữu nhà máy hiện đại, quy mô lớn với hệ thống dây chuyền máy móc tự động hóa cao, được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), tốc độ sản xuất 1000m2 cửa/ ngày đêm/ mỗi chủng loại.

NOVODOOR cũng thường xuyên đầu tư, cập nhật công nghệ mới, hướng tới nâng cao năng suất cũng như kiểm soát chất lượng sản phẩm ở mức tối ưu. Nhờ đó, doanh nghiệp liên tục đáp ứng những đơn hàng khối lượng lớn, tiến độ gấp và yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

NOVODOOR sở hữu dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng ổn định, dịch vụ chuyên nghiệp và tinh thần đổi mới không ngừng

Doanh nghiệp cũng chú trọng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và kiểm định sản phẩm. Các dòng cửa chống cháy của NOVODOOR đã trải qua nhiều thử nghiệm chịu lửa với các giới hạn khác nhau và được cấp chứng nhận kiểm định cho nhiều chủng loại sản phẩm. Đây là yếu tố quan trọng giúp sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe của thị trường.

Ngoài tiêu chí an toàn, các chủ đầu tư hiện nay cũng chú trọng sự hài hòa của sản phẩm với phong cách kiến trúc. Cửa chống cháy NOVODOOR là sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ và công năng bảo vệ, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các công trình hiện đại.

Cụ thể, dòng cửa thép chống cháy vân gỗ của NOVODOOR được chế tác tinh tế và sắc nét, tái tạo chân thực từng đường vân, sắc độ và chiều sâu màu gỗ tự nhiên. Nhờ quy trình xử lý bề mặt nhiều lớp kết hợp hệ thống phun sơn tự động, sản phẩm mang lại vẻ ngoài sang trọng, bền màu theo thời gian và đạt độ hoàn thiện cao từ những chi tiết nhỏ nhất.

Doanh nghiệp sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, đảm bảo sản phẩm đạt các tiêu chuẩn quốc tế

Theo doanh nghiệp, đây là một trong những định hướng được ưu tiên trong quá trình phát triển sản phẩm những năm gần đây. Chất lượng của các dòng cửa chống cháy do NOVODOOR sản xuất từng được ghi nhận thông qua danh hiệu Top 10 Sản phẩm Vàng Việt Nam.

Mở rộng năng lực để đón đầu các dự án trong tương lai

NOVODOOR đang tiếp tục đầu tư mở rộng năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Doanh nghiệp định hướng phát triển thêm các giải pháp chuyên biệt dành cho những công trình có yêu cầu kỹ thuật cao và quy mô lớn.

Theo đại diện doanh nghiệp, mục tiêu trong thời gian tới không chỉ là mở rộng quy mô sản xuất mà còn hướng tới vai trò đối tác cung cấp giải pháp tổng thể cho công trình. Việc đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và phát triển sản phẩm mới được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các dự án tương lai.

Uy tín của NOVODOOR được chứng minh qua từng công trình lớn nhỏ, kiến tạo không gian sống hiện đại, an toàn và thẩm mỹ cho người Việt

Khi các tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng được nâng cao, vị thế của doanh nghiệp sẽ được kiểm chứng thông qua các công trình đã và đang được triển khai trên khắp cả nước. Từ nhà ở, trường học đến nhà máy công nghiệp dọc chiều dài đất nước, NOVODOOR không chỉ được lựa chọn nhờ chất lượng sản phẩm mà còn bởi khả năng cung cấp giải pháp PCCC toàn diện và đồng bộ cho đa dạng loại hình công trình.

NOVODOOR mang đến sự an tâm bằng việc sẵn sàng lắp đặt mẫu sản phẩm thực tế ngay tại dự án để các chủ đầu tư kiểm tra và xét duyệt trước khi ký hợp đồng. Đây không chỉ là minh chứng cho sự tự tin của NOVODOOR vào chất lượng vượt trội của sản phẩm và dịch vụ, mà còn thể hiện mong muốn được lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Công ty cổ phần cửa NOVODOOR Việt Nam (thành viên Hệ sinh thái Tập đoàn AMACCAO) Website: https://novodoor.vn/ Hotline: 0911418113 - 0852619114

(Nguồn: AMACCAO)