Sự kiện quy tụ các nhà phát triển bất động sản, kiến trúc sư, nhà thiết kế và các đối tác kinh doanh của AEG.

Được thành lập tại Berlin vào năm 1887, với kinh nghiệm 139 năm phát triển, AEG mang đến Việt Nam các thiết kế đổi mới cùng triết lý phát triển bền vững. Sự hiện diện của AEG tại Việt Nam thể hiện niềm tin của Tập đoàn Electrolux vào tiềm năng dài hạn của thị trường, trong bối cảnh người tiêu dùng Việt Nam ngày càng chú trọng đến thiết kế, quan tâm đến những xu hướng sống toàn cầu và đề cao chất lượng trong trải nghiệm sống hàng ngày. Trong giai đoạn đầu tại Việt Nam, AEG sẽ tập trung phát triển mảng dự án, đồng hành cùng các nhà phát triển bất động sản, kiến trúc sư và nhà phân phối.

“Sự kiện ra mắt không chỉ đánh dấu sự hiện diện của AEG tại Việt Nam, mà còn thể hiện cam kết phát triển dài hạn và xây dựng một vị thế khác biệt của thương hiệu tại thị trường này”, ông Robert Vũ, Tổng Giám đốc Electrolux Group tại Việt Nam, cho biết.

“Bên cạnh việc cung cấp các thiết bị gia dụng cao cấp, chúng tôi cam kết đồng hành cùng các đối tác thông qua một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, góp phần kiến tạo chuẩn mực mới cho không gian sống cao cấp tại Việt Nam”, ông Robert Vũ chia sẻ.

Triết lý thiết kế AEG: Sự kết hợp hoàn hảo giữa hình thức và công năng

Triết lý thiết kế của AEG khởi nguồn từ Peter Behrens - kiến trúc sư và nhà thiết kế tiên phong. Gia nhập hãng vào năm 1907, ông đã đưa ra nguyên lý “Perfekt in Form und Funktion” (Hoàn hảo về hình thức và công năng), đặt nền móng cho tư tưởng: thiết kế và kỹ thuật phải luôn song hành, bổ trợ lẫn nhau. Tư duy này không chỉ ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào Bauhaus, mà còn định hình DNA thiết kế của AEG cho đến ngày nay.

Năm 1994, AEG trở thành một phần của Tập đoàn Electrolux, mang di sản thiết kế Đức của thương hiệu kết hợp cùng năng lực toàn cầu, sự am hiểu người tiêu dùng và mạng lưới thị trường rộng khắp của tập đoàn.

Với cam kết “Challenge The Expected”, AEG khẳng định niềm tin rằng người tiêu dùng không cần phải đánh đổi giữa các giá trị mà họ mong đợi

AEG đã và đang kiến tạo những thiết bị gia dụng hiện đại và cao cấp, kết hợp công năng vượt trội, thiết kế tinh tế và dịch vụ tiên tiến theo những cách mới mẻ và khác biệt.

Dấu ấn công nghệ tiên phong của AEG

Tâm điểm của sự kiện ra mắt là sự xuất hiện của bốn công nghệ mang tính cách mạng, minh chứng rõ nét cho cam kết cốt lõi "Challenge The Expected" (Thách thức mọi kỳ vọng) của AEG:

SaphirMatt Glass - Tuyệt tác về độ bền bỉ và vẻ đẹp vượt thời gian

Sở hữu bề mặt đen mờ tinh tế, SaphirMatt kết hợp vẻ đẹp sang trọng trầm tĩnh với độ bền vượt trội.

Bề mặt SaphirMatt giúp hạn chế bám dính dấu vân tay và giảm khả năng trầy xước lên đến 10 lần so với mặt kính tiêu chuẩn. Không chỉ là một bước đột phá về vật liệu, SaphirMatt còn thể hiện tinh thần thiết kế xuất sắc của AEG khi đồng thời giành được hai giải thưởng thiết kế quốc tế danh giá: iF Design Award 2024 và Red Dot Award 2024.

PizzaExpert - Nghệ thuật làm bánh chuyên nghiệp ngay tại căn bếp gia đình

Với khả năng đạt nhiệt độ lý tưởng lên đến 340°C, công nghệ Pizza Expert tiên tiến giúp người dùng tạo ra những chiếc pizza theo phong cách Neapolitan đích thực - với phần đế giòn, lớp vỏ phồng nhẹ và hương vị đặc trưng.

AI TasteAssist - Công nghệ AI cho trải nghiệm nấu ăn thông minh và chuẩn xác

Được trang bị công nghệ AI TasteAssist và đầu dò thực phẩm Food Sensor, lò nướng thông minh AEG liên tục tối ưu các thông số nấu để mang lại kết quả nhất quán cho từng món ăn. Chỉ cần lựa chọn công thức yêu thích, lò nướng sẽ tự động điều chỉnh các thiết lập cần thiết, giúp người dùng dễ dàng tạo nên những món ăn hoàn hảo.

Hob2Hood - Kết nối thông minh cho không gian bếp hoàn hảo

Hob2Hood là tính năng thông minh giúp kết nối không dây giữa bếp từ và máy hút mùi, giúp tự động điều chỉnh công suất hút theo hoạt động nấu nướng. Nhờ đó, không gian bếp luôn yên tĩnh, thoáng mát và dễ chịu, đồng thời mang đến trải nghiệm nấu nướng liền mạch, tiện lợi và không gián đoạn.

Thông tin chi tiết xem tại:

● https://www.aeg-vn.com

● https://www.electroluxgroup.com/

● https://www.electrolux.vn/

(Nguồn: Electrolux Việt Nam)