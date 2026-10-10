Từ kỹ thuật ít xâm lấn đến ứng dụng robot trong phẫu thuật, những tiến bộ mới về thay khớp háng, khớp gối sẽ được các chuyên gia quốc tế cập nhật tại hội thảo diễn ra ngày 17-18/10/2026, do BVĐK Hồng Ngọc tổ chức.

Những xu hướng định hình phẫu thuật khớp trên thế giới

Phẫu thuật khớp là những can thiệp ngoại khoa lớn, đòi hỏi quá trình đánh giá toàn diện, lựa chọn phương pháp phù hợp, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ. Cùng với sự phát triển của y học, kỹ thuật phẫu thuật, công nghệ hỗ trợ và chiến lược điều trị liên tục được cải tiến, hướng tới nâng cao độ an toàn, hiệu quả và khả năng phục hồi sau mổ.

Trong đó, các kỹ thuật ít xâm lấn được xem là yếu tố cốt lõi trong phẫu thuật khớp, góp phần quan trọng vào quá trình phục hồi vận động. Các kỹ thuật này tập trung tối ưu đường mổ, tiếp cận và xử lý chính xác vùng tổn thương, bảo tồn tối đa gân cơ, mô lành. Nhờ đó, người bệnh ít đau, hạn chế mất máu, vận động và phục hồi sớm sau mổ.

Song song với tiến bộ về kỹ thuật, robot và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra thêm nhiều khả năng trong phẫu thuật khớp. AI hỗ trợ phân tích dữ liệu, lập kế hoạch can thiệp; trong khi các hệ thống robot giúp bác sĩ kiểm soát thao tác và nâng cao độ chính xác trong những bước phẫu thuật phù hợp.

Bác sĩ phẫu thuật cùng hệ thống C-arm tích hợp AI tại BVĐK Hồng Ngọc

Dù vậy, công nghệ vẫn đóng vai trò hỗ trợ, không thể thay thế năng lực chuyên môn và quyết định của bác sĩ.

Theo TS.BS Lê Quang Huy, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não, “Một ca phẫu thuật khớp thành công không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn ở sự cân bằng tổng thể của khớp. Vì vậy, bác sĩ phải đánh giá tình trạng xương, mô mềm, trục chi và lựa chọn phương án phù hợp. Công nghệ giúp nâng cao độ chính xác, nhưng bác sĩ mới là người đưa ra quyết định. Để phát huy tối đa hiệu quả công nghệ, bác sĩ cần được đào tạo bài bản để làm chủ các hệ thống hỗ trợ trong phẫu thuật”.

Bên cạnh kỹ thuật và công nghệ, các cơ sở y tế ngày càng chú trọng cá thể hóa kế hoạch điều trị, phối hợp chặt chẽ đa chuyên khoa, từ phẫu thuật, gây mê - giảm đau, dinh dưỡng đến phục hồi chức năng nhằm tối ưu sức khỏe trước - trong - sau mổ, đảm bảo ca mổ thuận lợi, hỗ trợ người bệnh phục hồi sớm.

Kết nối chuyên gia quốc tế, cập nhật kỹ thuật phẫu thuật khớp

Trong bối cảnh phẫu thuật khớp có những bước tiến quan trọng, BVĐK Hồng Ngọc tổ chức hội thảo “Những tiến bộ trong phẫu thuật khớp háng và khớp gối” vào ngày 17-18/10.

Hội thảo là diễn đàn trao đổi chuyên môn được xây dựng theo tiêu chuẩn đào tạo ngoại khoa của Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS), đề cao chất lượng chuyên môn và tính thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Hội thảo “Những tiến bộ trong phẫu thuật khớp háng và khớp gối”

Hội thảo quy tụ các chuyên gia trong nước và quốc tế đến từ 5 nền y học tiên tiến, trong đó có PGS.TS.BS Dietmar Krappinger, Phó Giám đốc Khoa Chấn thương chỉnh hình, Trưởng Đơn nguyên Phẫu thuật Xương chậu và Khớp háng, Đại học Y Innsbruck (Áo); GS.TS.BS Takafumi Hiranaka, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Khớp, Trưởng khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Takatsuki (Nhật Bản); PGS.TS.BS Chao-Ping Chen, Giám đốc Y học thể thao, Khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc); BS Joerg Beardi, Trưởng khoa Chỉnh hình và Phẫu thuật chấn thương, Bệnh viện Klinikum Werra Meißner (Đức); cùng ThS.BS Jaiman Sharma, Khoa Chấn thương chỉnh hình và Chấn thương cơ xương khớp, Bệnh viện Medanta - The Medicity (Ấn Độ).

Chương trình gồm hai phiên báo cáo chuyên sâu, tập trung vào những tiến bộ trong thay khớp háng, thay khớp gối và tái tạo dây chằng. Phiên thứ nhất đề cập đến phẫu thuật lần đầu, từ đánh giá lâm sàng, lựa chọn kỹ thuật ít xâm lấn đến ứng dụng robot trong phẫu thuật hiện đại.

Phiên thứ hai đi sâu vào những thách thức của phẫu thuật lần hai, với các nội dung về thay lại khớp háng, khớp gối; tái tạo lại dây chằng; xử lý gãy xương quanh khớp nhân tạo và tái tạo khuyết xương.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động phẫu thuật thị phạm ngày 18/10 tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh. Các bác sĩ tham dự sẽ trực tiếp theo dõi hai ca phẫu thuật, gồm thay khớp háng bằng kỹ thuật ít xâm lấn SuperPATH và tái tạo lại dây chằng chéo trước ở một trường hợp phức tạp.

Việc tổ chức hội thảo nằm trong định hướng đào tạo, hợp tác và chuyển giao kỹ thuật của BVĐK Hồng Ngọc. Qua đó, bệnh viện hướng tới tiếp cận những tiến bộ mới trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, từng bước tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Các bác sĩ quan tâm tới hội thảo có thể đăng ký tham dự qua: https://tinyurl.vn/pmKO Hội thảo “Những tiến bộ trong phẫu thuật khớp háng và khớp gối” Thời gian: 08h00-17h00, ngày 17-18/10/2026 Địa điểm: Trung tâm Hội nghị, Tầng 4, Tòa 1, BVĐK Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh, số 8 Châu Văn Liêm, Từ Liêm, Hà Nội.

(Nguồn: BVĐK Hồng Ngọc)