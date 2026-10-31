TRUNG QUỐC - Khi hợp đồng thuê nhà sắp hết hạn, một nhân viên IT tại Hồng Kông đứng trước câu hỏi quen thuộc: tiếp tục thuê hay mua? Sau khi tính toán, anh phát hiện tiền thuê mỗi tháng còn cao hơn tiền trả góp vay mua nhà và anh đưa ra quyết định.

Tờ South China Morning Post dẫn câu chuyện của Jimmy Lau, nhân viên ngành công nghệ thông tin tại Hồng Kông (Trung Quốc) đang đứng trước thời điểm hợp đồng thuê nhà sắp hết hạn.

Căn hộ anh thuê có giá 15.500 HKD mỗi tháng, tương đương khoảng 51,3 triệu đồng, một con số không hề nhỏ. Câu hỏi mà nhiều người thuê nhà tại Hồng Kông đang phải đối mặt: tiếp tục trả tiền thuê, hay dùng khoản tiền đó để sở hữu một căn hộ cho riêng mình?

Sau khi cân nhắc, Lau quyết định mua một căn hộ rộng 44m2 tại khu vực Kowloon Bay với giá 4,68 triệu HKD, tương đương khoảng 15,4 tỷ đồng, vào cuối tháng 7 năm nay.

Anh trả trước 1,404 triệu HKD, tức khoảng 4,6 tỷ đồng, tương đương 30% giá trị căn hộ. Phần còn lại anh vay ngân hàng với thời hạn 30 năm.

Căn hộ mà Jimmy Lau mua tại Kowloon Bay có diện tích 44m2, giá 4,68 triệu HKD (khoảng 15,4 tỷ đồng). Ảnh minh họa: Jelly Tse/SCMP

Điểm khiến Lau nghiêng về phương án mua nhà là khoản trả góp hàng tháng hiện thấp hơn tiền thuê một căn hộ tương tự.

Theo tính toán của anh, nếu tiếp tục thuê, mỗi tháng anh sẽ phải trả khoảng 15.500 HKD. Trong khi đó, khoản trả góp cho căn hộ mới vào khoảng 14.300 HKD, tương đương 47,3 triệu đồng.

Mức chênh lệch là 1.200 HKD mỗi tháng, tương đương khoảng 3,9 triệu đồng. Con số này không quá lớn, nhưng nếu cứ tiếp tục thuê nhà, Lau sẽ không bao giờ có tài sản. Còn nếu mua, mỗi tháng anh trả ít hơn một chút và sau 30 năm, căn hộ sẽ thuộc về anh.

Gia đình cũng khuyên Lau cân nhắc mua nhà thay vì tiếp tục trả tiền thuê trong thời gian dài. Đây là một trong những yếu tố khiến anh bắt đầu tìm kiếm căn hộ phù hợp.

Tuy nhiên, mua nhà không chỉ là câu chuyện tiền trả góp hàng tháng. Lau cũng phải chấp nhận một số ràng buộc mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới.

Trước khi mua nhà, Lau có thể thoải mái chuyển sang căn hộ khác khi công việc thay đổi, hoặc khi bản thân muốn trải nghiệm sống ở một khu vực mới. Còn bây giờ, mọi thứ đã khác.

Anh phải gắn với một địa chỉ cố định, một khoản vay dài hạn và một loạt chi phí đi kèm mà người thuê nhà thường không phải lo.

Khoản trả góp hàng tháng không phải là toàn bộ chi phí của việc sở hữu một căn hộ. Chủ nhà còn phải tính đến phí quản lý, bảo trì, sửa chữa và các khoản chi khác liên quan.

Với khoản vay kéo dài 30 năm, diễn biến lãi suất cũng là yếu tố cần được tính đến trong kế hoạch tài chính dài hạn.

Dù vậy, bối cảnh thị trường thuê nhà tại đặc khu Hồng Kông của Trung Quốc khiến lựa chọn của Lau trở nên hợp lý hơn.

Tại Hồng Kông, chỉ số theo dõi giá thuê căn hộ tư nhân (Centa-City Rental Index) đã tăng từ 129,57 điểm vào đầu năm 2026 lên 136,34 điểm vào tháng 7. Mức tăng này phản ánh một thực tế: ngày càng nhiều người phải đi thuê nhà và giá thuê sẽ tiếp tục bị đẩy lên cao.

Với những người đang ở thuê, mỗi lần hợp đồng kết thúc có thể trở thành một thời điểm phải tính toán lại.

Nếu tiền thuê tăng trong khi giá nhà và điều kiện vay có sự thay đổi, khoảng cách giữa việc tiếp tục thuê và mua nhà có thể không còn giống như vài năm trước.

Trường hợp của Lau phản ánh một cách tiếp cận khá thực tế với bài toán nhà ở. Thay vì chỉ nhìn vào giá bán của căn hộ, anh đặt nó cạnh khoản tiền mình phải bỏ ra cho chỗ ở mỗi tháng.

Khoản trả trước lớn là rào cản ban đầu, nhưng sau khi cân đối với tiền thuê dự kiến, anh cho rằng việc mua nhà phù hợp hơn với kế hoạch của mình.