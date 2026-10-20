Không hoa mỹ hay nói lời chót lưỡi đầu môi, bí quyết giữ ấm ngọn lửa gia đình của Quán quân Sao Mai 2003 - NSƯT Hoàng Tùng nằm ở sự có mặt, lắng nghe và tinh thần chủ động sẻ chia từng công việc nhỏ nhất cùng bà xã.

Rời xa ánh đèn sân khấu cùng những tràng pháo tay rộn rã, Quán quân Sao Mai 2003 - NSƯT Hoàng Tùng trở về với nhịp sống thường nhật của một người chồng, người cha. Dịp ra mắt ca khúc mới gửi tặng một nửa thế giới nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 mang tên Gặp em cô gái Việt Nam - một sáng tác mới của nhạc sĩ Thành Trung, nam ca sĩ đã có những chia sẻ chân thành về hậu phương, góc nhìn về áp lực của phụ nữ hiện đại và cách anh thổi hơi ấm gia đình vào âm nhạc.

NSƯT Hoàng Tùng và vợ.

- Người ta thường thấy một NSƯT Hoàng Tùng chỉn chu, mực thước trên sân khấu thính phòng. Sau khi rời ánh đèn sân khấu, đâu là những khoảnh khắc anh cảm thấy mình mộc mạc và bình dị nhất?

Niềm vui của tôi rất đời thường, đó là mỗi buổi sáng đưa các con đến trường, bố con nói đủ thứ chuyện trên đường mà chẳng ai quan tâm mình là ca sĩ hay NSƯT. Ở cổng trường, tôi chỉ đơn thuần là một ông bố đang dặn con mặc thêm áo, hay những giờ dạy thanh nhạc, thấy học trò tiến bộ sau vài tháng tập, tôi vui chẳng kém gì đứng trên sân khấu lớn.

Trên sân khấu tôi chỉn chu vì tôn trọng khán giả, còn khi về nhà, tôi được là chính mình: một người con của vùng mỏ Quảng Ninh, một người chồng, một người cha. Chính những khoảnh khắc đời thường ấy nuôi dưỡng tiếng hát của tôi.

- Trong ca khúc mới anh vừa ra mắt có đoạn chuyển tiếp rất ấm áp hướng về "bếp lửa cơm chiều" và không gian gia đình. Vậy trong căn bếp gia đình anh, người phụ nữ của anh thể hiện vai trò ra sao trong việc giữ ấm ngọn lửa ấy?

Ô cửa sáng đèn chờ tôi về sau mỗi đêm diễn muộn chính là bà xã Kiều Ngân - một biên tập viên âm nhạc của VTV. Cô ấy không đứng trên sân khấu nhưng nhiều chương trình đến được với khán giả đều có bàn tay thầm lặng phía sau. Ở nhà cũng vậy, cô ấy là người giữ nhịp để dù tôi đi diễn muộn thì nhà vẫn ấm, các con vẫn nề nếp.

- Anh chia sẻ gánh nặng đời thường với người phụ nữ bên cạnh mình ra sao?

Sự biết ơn của tôi không nằm ở những lời hoa mỹ mà bằng hành động: đưa đón con, vào bếp những hôm không có lịch diễn, hay ngồi nghe vợ kể chuyện cơ quan. Cùng làm ngành âm nhạc nên chúng tôi hiểu áp lực của nhau, đợt nào cận chương trình lớn người rảnh hơn sẽ gánh việc nhà. Việc nhà là của cả hai chứ không phải chuyện đàn ông "giúp" vợ.

- Dưới góc nhìn của một người đàn ông gia đình, anh thấy áp lực lớn nhất mà người phụ nữ bên cạnh anh hay mẹ anh phải gánh vác hiện nay là gì?

Áp lực lớn nhất của phụ nữ bây giờ là những điều không ai nhìn thấy, họ có cả cái "danh sách trong đầu" từ việc cơ quan đến việc chăm con, quán xuyến nhà cửa. Đó là gánh nặng mệt mỏi nhưng lại hay bị coi là đương nhiên. Còn với mẹ tôi ở Quảng Ninh, đó là nỗi lo giấu kín, ốm mệt bao giờ cũng giấu để con cái yên tâm công tác.

Để cân bằng lại, tôi nhận lấy một phần công việc một cách thực chất chứ không đợi vợ nhắc, chủ động sắp xếp lịch diễn khoa học và thường xuyên gọi điện về cho cha mẹ.

- Vợ chồng anh định hướng cho các con ra sao về lòng biết ơn và sự tôn trọng đối với người phụ nữ trong xã hội hiện đại?

Giá trị gia đình được truyền đi qua những bữa cơm và những việc nhỏ lặp đi lặp lại. Trẻ con nhớ lâu qua cách bố mẹ đối xử với nhau và với ông bà: bố vào bếp, bố cảm ơn mẹ, bố chăm sóc ông bà thì các con sẽ tự hiểu thế nào là tôn trọng phụ nữ.

Về nữ quyền, tôi nghĩ hiền hậu không có nghĩa là cam chịu. Tôi muốn con gái tự tin có tiếng nói riêng, còn con trai phải hiểu việc nhà và sự chăm sóc là bổn phận của mình.

NSƯT Hoàng Tùng bên vợ và con trai.

- Nhìn từ tình yêu dành cho gia đình, chắc hẳn anh đã tìm thấy nhiều sự đồng điệu khi thể hiện tác phẩm mới “Gặp em cô gái Việt Nam” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung?

Đúng vậy! Khi thu âm ca khúc này, tôi đặt chính hình bóng những người phụ nữ của mình vào từng câu hát: là mẹ tôi ở vùng mỏ kiên cường qua giông bão, là người vợ luôn thấu hiểu và sẻ chia.

Bài hát mang âm hưởng ngũ cung dân gian, giai điệu bám sát thanh điệu tiếng Việt nên đòi hỏi tôi phải tiết chế kỹ thuật, hát thủ thỉ như tâm tình. Ngay cả những nốt cao cũng được xử lý rất mềm để người nghe thấy được sự trân trọng chứ không phải phô diễn. Phân đoạn về "bếp lửa cơm chiều" được hạ giọng sâu lắng như lời nhắn gửi yêu thương. Tác phẩm khép lại bằng một nốt ngân dài đặn giống như chốn bình yên đời thường mà người đàn ông nào cũng muốn trở về sau những bộn bề cuộc sống.

NSƯT Hoàng Tùng thể hiện ca khúc "Gặp em cô gái Việt Nam"

NSƯT Hoàng Tùng sinh năm 1979, hiện công tác tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam và giảng dạy tại Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Anh từng là Quán quân Sao Mai 2003 dòng nhạc Thính phòng. Tên tuổi của anh gắn với những ca khúc Tôi là người thợ lò, Tình ca... Năm 2019, Hoàng Tùng được phong danh hiệu NSƯT.

Ảnh: NVCC