Nghệ thuật bắt tay du lịch

Sáng 22/7, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Nội dung hợp tác trải rộng trên nhiều đầu việc. Trước hết, 2 bên sẽ cùng nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với nghệ thuật biểu diễn, di sản văn hóa và không gian sáng tạo, từng bước đưa các chương trình nghệ thuật trở thành sản phẩm phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước thay vì chỉ dừng lại ở các suất diễn đơn thuần như trước đây. Ba loại hình du lịch mới cũng được xác định làm hướng phát triển chính: du lịch nghệ thuật, du lịch đêm và du lịch lễ hội.

Song song đó, công tác quảng bá các chương trình nghệ thuật sẽ được đẩy mạnh qua nhiều kênh, từ nền tảng truyền thông, hội chợ, triển lãm, roadshow.... đón doanh nghiệp lữ hành, báo chí và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đến trải nghiệm trực tiếp sản phẩm văn hóa của thành phố.

Từ trái qua phải: NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM...

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Thành phố cho biết sau khi hợp nhất 3 đơn vị nghệ thuật, trung tâm đã xây dựng lộ trình phát triển các chương trình biểu diễn theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Trong đó, sản phẩm vở Mơ show đã từng bước tạo được dấu ấn, được khán giả và du khách đón nhận tích cực. Nhiều loại hình sân khấu truyền thống như hát bội - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - cũng đang được khai thác như một điểm nhấn thu hút du khách khi đến TPHCM.

"Anh tài, chị đẹp" lưu diễn ở Bắc Mỹ

Cũng trong ngày 22/7, dự án V-Beyond Concert được công bố tại TPHCM, với mục tiêu đưa V-Pop tiến ra thị trường âm nhạc toàn cầu. Điểm đến đầu tiên là Bắc Mỹ với đêm nhạc dự kiến diễn ra ngày 21/11/2026 tại Honda Center, Anaheim, California - sức chứa 14.000 khán giả. Dự kiến khoảng 30 nghệ sĩ sẽ góp mặt trong chương trình, trong số có Uprize - nhóm nhạc mới debut theo mô hình nhóm nhạc thần tượng.

Nhóm Uprize trong sự kiện.

Hai anh tài Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu đang tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Lý giải cho việc chọn Bắc Mỹ làm điểm khởi động, ban tổ chức cho biết sau 3 năm triển khai các chương trình giải trí trong nước, một thế hệ nghệ sĩ trẻ có năng lực cạnh tranh quốc tế đã dần hình thành, đủ tự tin bước ra thị trường lớn và khó tính hơn. Nhiều bài viết quốc tế thời gian gần đây cũng ghi nhận sự trỗi dậy của văn hóa đại chúng Việt Nam, được thúc đẩy bởi chính sách xác lập văn hóa là ưu tiên phát triển và thế hệ sáng tạo trẻ được tiếp sức bởi hạ tầng Internet giá rẻ.

MV "Thăng" của nhóm "Uprize":

Ảnh: BTC