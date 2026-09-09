Ca sĩ Tô Thanh Phương, sinh năm 1961 tại Cà Mau được biết đến qua ca khúc Bài ca đất phương Nam - nhạc phim Đất phương Nam phát sóng năm 1997, gắn liền với tên tuổi ông suốt nhiều thập kỷ. Trước đó, ông từng đoạt huy chương Vàng toàn quốc tại Hội diễn ca nhạc chuyên nghiệp năm 1985 và giải Ngôi sao nhạc nhẹ toàn quốc năm 1989 tại Nha Trang.

Bước ngoặt nghiệt ngã đến vào năm 2010 khi ca sĩ Tô Thanh Phương bất ngờ bị đột quỵ, buộc phải giã từ sân khấu. Từ đó, sức khỏe của ông suy giảm dần với hàng loạt bệnh: parkinson giai đoạn muộn, xơ vữa động mạch, hở van tim, teo não và thị lực suy giảm nghiêm trọng. Biến chứng bệnh cùng tác dụng phụ của thuốc điều trị khiến ông thường xuyên bị ảo giác.

Tháng 10/2024, Tô Thanh Phương ngã do lên cơn ảo giác, mất kiểm soát hành vi. Ông được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) trong tình trạng tụ máu não, đồng thời nứt xương hàm. Sau tai nạn, thể trạng ông sa sút nhanh, tay chân cứng đơ và gần như phải nằm một chỗ trong thời gian dài.

Trao đổi với VietNamNet, bà Lâm Ngọc Được - vợ ca sĩ Tô Thanh Phương cho biết sức khỏe của chồng hiện đã ổn định hơn giai đoạn khủng hoảng trước đó nhưng vẫn còn cách rất xa so với người bình thường. Ông không thể tự chủ trong sinh hoạt, mọi việc từ đi lại, ăn uống đến tắm rửa, thay đồ đều phụ thuộc hoàn toàn vào vợ.

Ca sĩ Tô Thanh Phương.

Theo lời bà Được, ông Tô Thanh Phương hiện có thể tự ngồi và đi lại trong nhà nhưng bước đi chậm, ngắn. Trước đây do phản xạ nuốt kém, ông từng bị sặc khi ăn nên mọi bữa đều phải xay nhuyễn. Bác sĩ từng đề nghị phẫu thuật để cải thiện tình trạng này nhưng vì hoàn cảnh kinh tế, gia đình không thể thực hiện. Hiện bà chuyển sang nấu cơm thật mềm, thịt hầm kỹ rồi cắt nhuyễn để chồng dễ ăn hơn.

Việc tắm rửa, gội đầu, vệ sinh cá nhân, thay quần áo cũng một tay bà Được đảm nhận. Mỗi lần đỡ chồng ngồi dậy hay di chuyển, bà đều phải dồn hết sức lực. Khả năng giao tiếp của ông hiện hạn chế, hầu như chỉ nói khi thật cần thiết với những câu rất ngắn.

Nghệ sĩ Phi Phụng hỏi thăm ca sĩ Tô Thanh Phương.

Chi phí khám chữa bệnh và thuốc men hằng tháng là gánh nặng lớn, khiến kinh tế gia đình kiệt quệ, không thể xoay xở nổi. Hàng tháng, bà Được vẫn đưa chồng đến bệnh viện lấy thuốc đều đặn. Do dồn toàn bộ thời gian chăm chồng, tuổi đã cao, bà không thể buôn bán hay làm thêm để có thêm thu nhập.

Mới đây, 2 nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung của nhóm Ngũ long du ký đã đến thăm gia đình, trao quà nhu yếu phẩm cùng khoản hỗ trợ trích từ quỹ nhóm và sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Trong buổi gặp, dù trò chuyện khó khăn, nam ca sĩ vẫn cố gắng nói nhưng phản xạ khá chậm và yếu khi được hỏi thăm sức khỏe.

Tô Thanh Phương hát "Bài ca Đất phương Nam" (Lư Nhất Vũ):

Ảnh: NLDK