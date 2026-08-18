Tháng 8 này, Sheraton Hải Phòng chào đón đầu bếp khách mời Andy Han đến từ Daegu Marriott Hotel, mở đầu cho hành trình giao lưu ẩm thực đặc biệt mang tên “Tinh hoa ẩm thực Hàn Quốc”.

Cuộc gặp gỡ giữa hai nền văn hóa qua ngôn ngữ ẩm thực

Với mong muốn mang đến những trải nghiệm ẩm thực mới mẻ cho thực khách địa phương, Sheraton Hải Phòng tiếp tục mở rộng hoạt động giao lưu đầu bếp với các khách sạn trong hệ thống Marriott International. Lần này, điểm đến được lựa chọn là Hàn Quốc - một nền ẩm thực vốn quen thuộc với người Việt nhưng vẫn còn nhiều sắc màu đáng để khám phá.

Đến từ Daegu Marriott Hotel, đầu bếp Andy Han sở hữu gần 30 năm kinh nghiệm làm việc tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao. Với thế mạnh về ẩm thực Hàn Quốc truyền thống, ông mang đến Hải Phòng không chỉ những công thức đặc trưng, mà còn cả kinh nghiệm, kỹ thuật chế biến và góc nhìn của một đầu bếp bản địa về chính nền ẩm thực quê hương mình.

Đầu bếp khách mời Andy Han - Bếp phó tại khách sạn Daegu Marriott, Hàn Quốc

Trong thời gian đồng hành cùng đội ngũ bếp Sheraton Hải Phòng, Chef Andy Han trực tiếp tham gia xây dựng thực đơn và chế biến các món ăn, đồng thời chia sẻ kiến thức và kỹ thuật với đội ngũ đầu bếp tại khách sạn. Sự kết hợp này tạo nên một cuộc giao lưu nghề nghiệp giữa các đầu bếp đến từ Việt Nam và Hàn Quốc, qua đó đưa những hương vị Hàn Quốc nguyên bản đến gần hơn với thực khách Hải Phòng.

Khám phá Hàn Quốc qua từng hương vị

Tâm điểm của chương trình là K-Fire Feast BBQ Buffet, diễn ra vào tối thứ Bảy hàng tuần tại nhà hàng Harbor. Không gian buffet được biến thành một hành trình khám phá ẩm thực Hàn Quốc với những quầy chế biến trực tiếp và nhiều món ăn đặc trưng.

Các món thịt thượng hạng được chính tay Chef Andy Han nướng trực tiếp tại quầy

Nổi bật trong số đó là LA Galbi - sườn bò được tẩm ướp đậm đà theo phong cách Hàn Quốc và nướng nóng ngay tại quầy, giữ được độ mềm mọng bên trong cùng lớp thịt xém cạnh thơm lừng. Thực khách còn có thể thưởng thức những phần thịt bò và thịt cừu thượng hạng, hải sản tươi tuyển chọn, các loại sashimi, mỳ lạnh Naengmyeon, cùng nhiều món nóng mang hương vị đặc trưng của Hàn Quốc.

Đặc biệt, sự hiện diện của Chef Andy tại quầy chế biến trực tiếp mang đến một trải nghiệm gần gũi hơn: thực khách không chỉ thưởng thức món ăn mà còn có cơ hội quan sát quá trình chế biến và tương tác với chính đầu bếp Hàn Quốc đứng sau thực đơn.

Quầy hải sản tươi và sashimi phong phú tại K-Fire Feast BBQ Buffet

Bên cạnh buffet tối thứ Bảy, những dấu ấn của đầu bếp Andy còn được giới thiệu qua thực đơn gọi món, giúp thực khách có thêm nhiều lựa chọn để khám phá ẩm thực Hàn Quốc trong thời gian chương trình diễn ra.

Thêm một trải nghiệm cuối tuần mới tại thành phố Cảng

Thông qua chương trình này, Sheraton Hải Phòng hướng tới việc đưa những trải nghiệm ẩm thực quốc tế đến gần hơn với cộng đồng địa phương, đồng thời tạo nên không gian giao lưu văn hóa thông qua ngôn ngữ của ẩm thực.

Không chỉ dành cho những người yêu thích đồ ăn Hàn Quốc, K-Fire Feast BBQ Buffet và thực đơn Hàn Quốc mới tại nhà hàng Harbor còn mở ra một lựa chọn mới cho những buổi sum họp gia đình, gặp gỡ bạn bè hay những dịp kỷ niệm cho các thực khách tại địa phương.

Harbor là nhà hàng phục vụ cả ngày với không gian hiện đại, rộng rãi và tầm nhìn hướng ra thành phố. Bên cạnh thực đơn gọi món, Harbor thường xuyên giới thiệu các chương trình buffet theo chủ đề và trải nghiệm ẩm thực theo mùa, mang đến những lựa chọn mới mẻ cho thực khách địa phương. Với không gian linh hoạt, nhà hàng cũng phù hợp cho tiệc sinh nhật, kỷ niệm và những buổi gặp gỡ riêng tư, với dịch vụ trang trí theo yêu cầu.

Nhà hàng Harbor

Địa chỉ: Tầng 4, khách sạn Sheraton Hải Phòng

Số 1 Đường Hà Nội, Vinhomes Imperia, Phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Website: https://www.marriott.com/vi/dining/restaurant-bar/hphsi-sheraton-hai-phong/6859549-harbor.mi

Facebook: https://www.facebook.com/HarborSheraton

Phương Dung