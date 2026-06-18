"Toy Story 5" (Câu chuyện đồ chơi 5) có chi phí sản xuất lên tới 5.200 tỷ đồng quy tụ dàn sao khủng dự báo sẽ làm khuynh đảo các rạp chiếu toàn thế giới cuối tuần này.
Trở lại màn ảnh rộng sau 7 năm vắng bóng, Câu chuyện đồ chơi 5 (Toy Story 5) tiếp tục theo chân các món đồ chơi quen thuộc, chỉ có điều lần này sẽ là cuộc đối đầu giữa đồ chơi và công nghệ. Buzz, Woody, Jessie cùng cả nhóm sẽ phải đối mặt với thử thách lớn chưa từng có khi thiết bị điện tử Lilypad xuất hiện, đe dọa đến chính niềm vui vui chơi của trẻ nhỏ.
Phim tiếp tục có sự góp giọng của tài tử 2 lần giành tượng vàng Oscar Tom Hanks trong vai Woody, Tim Allen với Buzz Lightyear, Joan Cusack với Jessie và Greta Lee trong vai Lilypad.... Đặc biệt, Taylor Swift - nữ ca sĩ giàu nhất thế giới với khối tài sản vượt 2 tỷ USD (52.000 tỷ) hát ca khúc chủ đề sẽ xuất hiện ở cuối phim Câu chuyện đồ chơi 5.
Con át chủ bài mùa hè năm 2026 của Disney/Pixar được đầu tư tới 200 triệu USD (5.200 tỷ đồng), gấp gần 7 lần phần đầu tiên ra mắt năm 1995. Giới chuyên gia phòng vé dự đoán khi công chiếu toàn cầu vào cuối tuần này, Câu chuyện đồ chơi 5 khả năng sẽ vượt Super Mario Galaxy Movie (131,7 triệu USD) để trở thành phim có doanh thu mở màn cao nhất khu vực Bắc Mỹ năm 2026. Tác phẩm cũng dự báo gây bão phòng vé toàn cầu nhờ danh tiếng của thương hiệu phim ăn khách suốt hơn 3 thập kỷ qua.
Ra mắt sau 7 năm chờ đợi, các fan đời đầu của Câu chuyện đồ chơi giờ đã lên chức bố mẹ, thậm chí ông bà. Pixar hy vọng với sự trở lại của những nhân vật quen thuộc suốt 3 thập kỷ qua cùng câu chuyện mang tính thời sự của hôm nay, khi các thiết bị điện tử chi phối cả trẻ nhỏ, đồ chơi truyền thống và những tương tác trực tiếp giữa con người và con người ngày càng suy giảm, sẽ thu hút cả gia đình tới rạp.
Câu chuyện đồ chơi 5 ra rạp từ 19/6.
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