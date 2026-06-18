Cảnh trong 'Toy Story 5'. Ảnh: Disney/Pixar

Phim tiếp tục có sự góp giọng của tài tử 2 lần giành tượng vàng Oscar Tom Hanks trong vai Woody, Tim Allen với Buzz Lightyear, Joan Cusack với Jessie và Greta Lee trong vai Lilypad.... Đặc biệt, Taylor Swift - nữ ca sĩ giàu nhất thế giới với khối tài sản vượt 2 tỷ USD (52.000 tỷ) hát ca khúc chủ đề sẽ xuất hiện ở cuối phim Câu chuyện đồ chơi 5.

Con át chủ bài mùa hè năm 2026 của Disney/Pixar được đầu tư tới 200 triệu USD (5.200 tỷ đồng), gấp gần 7 lần phần đầu tiên ra mắt năm 1995. Giới chuyên gia phòng vé dự đoán khi công chiếu toàn cầu vào cuối tuần này, Câu chuyện đồ chơi 5 khả năng sẽ vượt Super Mario Galaxy Movie (131,7 triệu USD) để trở thành phim có doanh thu mở màn cao nhất khu vực Bắc Mỹ năm 2026. Tác phẩm cũng dự báo gây bão phòng vé toàn cầu nhờ danh tiếng của thương hiệu phim ăn khách suốt hơn 3 thập kỷ qua.