Với các phương án vay linh hoạt, lãi suất ưu đãi từ 0%/năm cùng chính sách hỗ trợ chi phí sở hữu, Toyota Việt Nam mang đến những lựa chọn tài chính cho khách hàng có kế hoạch mua ô tô trong tháng 11.

Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng biến động, một bộ phận người tiêu dùng tỏ ra phân vân trước quyết định mua ô tô. Bởi bên cạnh giá bán, chi phí vận hành và sự phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình, thì khả năng cân đối dòng tiền cũng là yếu tố quan trọng, đặc biệt với những khách hàng có kế hoạch mua xe theo hình thức trả góp.

Nắm bắt tâm lý này, Toyota Việt Nam phối hợp với Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) và hệ thống đại lý trên toàn quốc mở rộng chính sách hỗ trợ tài chính, với các gói lãi suất được thiết kế cho từng dòng xe chủ lực.

Lãi suất vay chỉ từ 0%, giảm áp lực mua xe trả góp

Chính sách hỗ trợ lãi suất vay được áp dụng trên nhiều dòng xe Toyota.

Cụ thể, khách hàng mua trả góp Vios có thể lựa chọn gói ưu đãi lãi suất 0%/năm cố định trong 6 tháng đầu và 7,99%/năm cố định trong 18 tháng tiếp theo.

Bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio áp dụng ưu đãi lãi suất 0% cố định trong 1 năm đầu và 7,99% cố định trong 1 năm tiếp theo.

Khách hàng mua Vios có thể lựa chọn gói ưu đãi lãi suất chỉ từ 0%.

Mẫu SUV đô thị Yaris Cross mang đến lựa chọn ưu đãi 0%/năm cố định trong 6 tháng đầu, 7,99% cố định trong 18 tháng tiếp cho cả hai phiên bản xăng và Hybrid Electric. Mức lãi suất này cũng được áp dụng cho tất cả các phiên bản của dòng xe Innova Cross và Corolla Cross.

Khách hàng có cơ hội nhận ưu đãi lãi suất trong 2 năm đầu khi mua Yaris Cross.

Bên cạnh đó, khách hàng mua bất kỳ phiên bản nào của các mẫu xe Camry, Hilux, Alphard sẽ được lựa chọn 1 trong 2 gói vay ưu đãi: Gói 1 là lãi suất 8% cố định trong 6 tháng đầu, 10,74% cố định trong 6 tháng tiếp theo (áp dụng vay tối thiểu 2 năm); Gói 2, lãi suất 10,74% cố định trong 12 tháng đầu và 12,99% cố định trong 12 tháng tiếp theo (áp dụng vay tối thiểu 3 năm).

Việc đa dạng hóa phương án vay giúp người mua có thêm cơ sở tính toán chi phí và lựa chọn thời điểm sở hữu xe phù hợp với kế hoạch tài chính cá nhân.

Anh Nguyễn Hùng (31 tuổi, Hà Nội), khách hàng vừa đặt cọc Toyota Veloz Cross sau một thời gian cân nhắc, chia sẻ, “Thời gian vừa rồi, lãi suất vay tiêu dùng cao, tôi xác định mua xe để cuộc sống gia đình được nâng cao nhưng không muốn đi làm chỉ để trả lãi ngân hàng. Với ưu đãi lãi suất trong 2 năm và tôi đã tính toán để cố gắng tất toán trước thời điểm chính sách hỗ trợ hết hiệu lực”.

Kết hợp ưu đãi lãi suất và hỗ trợ chi phí sở hữu

Bên cạnh các gói vay ưu đãi, Toyota Việt Nam còn triển khai chính sách hỗ trợ chi phí sở hữu cho nhiều dòng xe trong tháng 11.

Với Veloz Cross và Avanza Premio được hưởng đồng thời ưu đãi lãi suất, hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ và quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Các mẫu Vios, Yaris Cross, Innova Cross và Corolla Cross, khách hàng có thể lựa chọn giữa ưu đãi lãi suất hoặc gói hỗ trợ lệ phí trước bạ kèm quà tặng.

Khách hàng mua Veloz Cross được hưởng đồng thời ưu đãi lãi suất, lệ phí trước bạ và quà tặng.

Cụ thể, khách hàng mua Vios và Yaris Cross HEV có thể lựa chọn giữa ưu đãi lãi suất và gói hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, tương ứng mức giảm đến 54 triệu đồng chi phí sở hữu ban đầu khi mua Vios và 74 triệu đồng khi mua Yaris Cross HEV.

Trong khi đó, khách hàng mua Yaris Cross bản xăng được lựa chọn gói hỗ trợ chi phí sở hữu tương đương 50 triệu đồng. Đối với Corolla Cross, mức hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ; còn khách hàng mua Innova Cross được hưởng ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ kèm quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.

Ngoài các chính sách trên, Bảo hiểm Toyota triển khai chương trình ưu đãi giảm phí lên đến 10% dành cho khách hàng sở hữu các dòng xe Toyota Hybrid Electric (trừ Yaris Cross HEV), Hilux, Veloz Cross và Vios khi mua xe tại các đại lý Toyota tại TP. HCM và miền Nam. Đặc biệt, khách hàng mua bảo hiểm cho mẫu xe Land Cruiser HEV mới sẽ nhận được ưu đãi giảm phí lên đến 12%.

Việc kết hợp nhiều hình thức hỗ trợ tạo thêm dư địa lựa chọn cho người tiêu dùng. Tùy vào điều kiện tài chính, khách hàng có thể ưu tiên giảm chi phí vay trong thời gian trả góp hoặc tiết kiệm khoản tiền ban đầu thông qua chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ và quà tặng.

(Nguồn: Toyota)