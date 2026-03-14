Ngày 13/3, Đoàn công tác Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM về việc xúc tiến thành lập Trung tâm Trọng tài quốc tế (TTTTQT) thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Tại buổi làm việc, các bên tập trung trao đổi, thống nhất nhiều nội dung quan trọng liên quan việc thành lập, vận hành TTTTQT. Trong đó, các vấn đề được đưa ra thảo luận chi tiết như về địa điểm đặt trụ sở, cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự, điều kiện cơ sở vật chất và các yêu cầu pháp lý cần thiết để Trung tâm có thể hoạt động hiệu quả.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, việc thành lập TTTTQT thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM là một bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện thiết chế giải quyết tranh chấp thương mại và tài chính theo chuẩn mực quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh quốc tế tại Việt Nam. Việc thành lập TTTTQT cần được đẩy nhanh để kịp tiến độ thành lập, đi vào vận hành.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bộ Tư pháp

Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị UBND TP.HCM tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định pháp luật, từ cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, kinh phí ban đầu để TTTTQT hoạt động tốt nhất, sớm nhất.

Căn cứ Nghị định 328/2025/NĐ-CP, TTTTQT sẽ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cho phép thành lập, trên cơ sở đề nghị của tổ chức sáng lập đáp ứng các điều kiện về nhân sự, điều lệ hoạt động, cơ sở vật chất; hoạt động theo nguyên tắc độc lập, giải quyết tranh chấp thông qua phương thức trọng tài theo thỏa thuận của các bên.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ Tư pháp

Về phía TP.HCM, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất quan điểm với Bộ Tư pháp, cho biết Thành phố đang phối hợp chặt chẽ với Bộ và các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện cần thiết về tổ chức, nhân sự, hạ tầng. Mục tiêu là sớm đưa Trung tâm vào hoạt động, phục vụ nhu cầu giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và tài chính quốc tế.

“Thành phố được giao nhiệm vụ thành lập TTTTQT và đang chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để trình HĐND thông qua. Trong quá trình TTTTQT hoạt động sẽ còn gặp khó khăn, vướng mắc vì còn mới và lần đầu thực hiện. Thành phố mong muốn Bộ Tư pháp sẽ phối hợp cùng giải quyết, tháo gỡ”, ông Vinh nói.

Tại buổi làm việc, luật sư Lương Văn Trung, sáng lập viên TTTTQT thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, UBND TP.HCM nhằm đẩy nhanh việc thành lập, ra mắt TTTTQT.

“Chúng ta phải làm sao để TTTTQT là nơi giải quyết tranh chấp chuyên nghiệp, đúng pháp luật, nhanh chóng và tiết kiệm. Điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như con người (lãnh đạo, quản lý, trọng tài viên...), cơ sở vật chất, điều lệ, quy chế, chính sách, công nghệ.

TTTTQT cũng là điều kiện cần thiết để thu hút nhà đầu tư bằng việc tạo niềm tin vào cơ chế giải quyết tranh chấp, sự quyết tâm, sự cầu thị của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, do cơ sở vật chất, công nghệ, kinh nghiệm và tài chính còn hạn chế, TTTTQT mong muốn Bộ Tư pháp và UBND TP HCM hỗ trợ, kết nối và phối hợp trong quá trình hoạt động”, LS Trung cho biết.