Ngày 31/10, hơn 2.500 người cùng hàng trăm phương tiện tham gia cuộc diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an và UBND TPHCM tổ chức tại xã Long Sơn.

Sáng 31/10, Bộ Công an và UBND TPHCM phối hợp Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (xã Long Sơn, TPHCM) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Bộ tại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn.

Hoạt động nhằm kiểm tra khả năng phối hợp giữa lực lượng tại chỗ, cơ quan chức năng và lực lượng chuyên trách dưới sự chỉ huy thống nhất khi xảy ra các sự cố công nghiệp.

Đây là một trong những cuộc diễn tập PCCC quy mô lớn nhất năm 2026 tại TPHCM, huy động 2.571 người, 147 phương tiện các loại và 6 động vật nghiệp vụ, trong đó có 27 xe chữa cháy và 8 tàu chữa cháy. Lực lượng tham gia đến từ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Công an TPHCM, TP Đồng Nai, Tây Ninh cùng các cơ quan chức năng liên quan.

Theo tình huống giả định, lúc 9h30, sét đánh trúng van xả áp trên đỉnh bồn, gây cháy nổ hỗn hợp hơi Butene-1, phá hủy bồn chứa và khiến 5 công nhân mắc kẹt.

Ảnh: CACC

Cùng thời điểm, tại cầu cảng nhập Naphtha, sự cố đường ống khiến khoảng 5.000 lít nhiên liệu tràn ra boong tàu và mặt biển, gây cháy lan, đe dọa khu vực cầu cảng. Trên tàu có 36 thủy thủ, trong đó 6 người bị thương, 6 người thoát nạn bằng xuồng cứu sinh và 24 người nhảy xuống biển, trôi dạt trên mặt nước.

Nhận lệnh từ chỉ huy hiện trường, tổ bay nhanh chóng chuẩn bị túi cứu hộ, phao và các thiết bị cần thiết, sau đó điều khiển flycam đến khu vực xảy ra sự cố, thả phao cho nạn nhân và truyền hình ảnh từ trên cao về sở chỉ huy.

Drone Hera là dòng máy bay không người lái đa dụng, có thiết kế nhỏ gọn, cơ động và khả năng mang tải trọng tối đa 15kg. Thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn thông qua việc vận chuyển vật tư khẩn cấp như túi y tế, áo phao, nước uống, đồng thời tích hợp loa phóng thanh và đèn pha hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, kể cả ban đêm.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với chính quyền, các lực lượng địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường, nắm bắt thông tin từ cơ sở và tổ chức trinh sát tại cả 3 khu vực xảy ra sự cố.

Bộ Tư lệnh thành phố điều động lực lượng cùng các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp khoanh vùng khu vực nguy hiểm, xử lý sự cố hóa chất và hỗ trợ Cảnh sát PCCC&CNCH giải cứu người mắc kẹt gần xe bồn chở axit Clohydric bị rò rỉ.

Sau khi được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH giải cứu khỏi nóc bồn TK-7150A, 3 nạn nhân nhanh chóng được đội ngũ y tế sơ cứu, kiểm tra tình trạng sức khỏe và đưa ra phương án xử lý phù hợp.

Tại ban chỉ huy, các lực lượng liên tục theo dõi diễn biến và trao đổi với hiện trường để thống nhất phương án khống chế, dập tắt đám cháy hiệu quả nhất.

Theo Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (C07, Bộ Công an), cuộc diễn tập là dịp kiểm nghiệm cơ chế thông tin thông suốt, huy động kịp thời, chỉ huy thống nhất khi nhiều lực lượng cùng có mặt.