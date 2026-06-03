Trải nghiệm “hương vị văn hóa ẩm thực” tại Larue Zone

Là đối tác chiến lược đồng hành cùng Đà Nẵng Food Tour 2026, Larue triển khai hai không gian trải nghiệm Larue Zone tại Công viên Biển Đông và Quảng trường biển Tam Thanh. Thương hiệu hòa mình vào cuộc diễu hành ẩm thực “Gánh vị Đà Nẵng”, hoạt động tái hiện sinh động hành trình của vị - sắc - hương trong đời sống thường nhật của người dân thành phố biển.

Nổi bật giữa không gian lễ hội với sắc xanh - vàng đặc trưng và biểu tượng “con cọp” quen thuộc, Larue Zone thu hút đông đảo người tham dự đến check-in, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ và tham gia các hoạt động tương tác. Tại minigame “Bắt trọn mỹ vị”, người chơi có cơ hội khám phá những nguyên liệu, hương vị góp phần làm nên các món ăn đặc sản Đà Nẵng, đồng thời nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ chương trình.

Không chỉ mang đến không gian giải trí, Larue Zone còn trở thành điểm hẹn văn hóa với hoạt động diễn xướng bài chòi - loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của miền Trung. Trong tiếng trống rộn ràng, những câu hô thai dí dỏm cùng các màn đối đáp ngẫu hứng đã tạo nên bầu không khí sôi động, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách.

Những khoảnh khắc quây quần bên nhau, cùng thưởng thức đặc sản địa phương, trò chuyện và tận hưởng không khí lễ hội đã trở thành nguồn cảm hứng để Larue kiến tạo nên một không gian trải nghiệm đậm bản sắc Đà Nẵng. Đây cũng là cách thương hiệu góp phần kết nối cộng đồng thông qua những giá trị văn hóa và ẩm thực địa phương.

Từ thức uống quen thuộc đến hương vị “đặc sản”

Ra đời tại Đà Nẵng từ năm 1909, Larue đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân miền Trung và trở thành một phần trong ký ức của vùng đất này. Trải qua hơn một thế kỷ phát triển, thương hiệu hiện diện trong nhiều khoảnh khắc đời thường, từ những buổi tụ họp bên bờ biển của ngư dân, các quán ăn gia đình đến những nhà hàng hải sản phục vụ du khách.

Sự đồng hành lâu dài ấy giúp Larue trở thành hương vị quen thuộc trong nhiều trải nghiệm ẩm thực miền Trung. Từ các món hải sản nướng đậm đà đến những món ăn dân dã mang đậm bản sắc địa phương, thức uống này góp phần tạo nên sự hài hòa trong thưởng thức, mang lại cảm giác thư giãn và gắn kết cho mỗi cuộc gặp gỡ.

Không chỉ hiện diện trong đời sống thường nhật, Larue còn đồng hành cùng nhiều sự kiện văn hóa, du lịch và giải trí tại Đà Nẵng trong nhiều năm qua. Có thể kể đến các chương trình như Larue Countdown, Lễ hội biển Tam Thanh hay Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng, những sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Tại lễ công bố Đà Nẵng Food Tour 2026, bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, đánh giá cao sự gắn bó của thương hiệu với các hoạt động văn hóa - du lịch địa phương. Theo bà, những nỗ lực của Larue trong việc mang đến các trải nghiệm mới mẻ đã góp phần làm phong phú thêm các hoạt động dành cho cộng đồng và du khách khi đến với thành phố.

Lan tỏa niềm tự hào về văn hóa ẩm thực Đà Nẵng

Tiếp nối sức nóng của lễ hội, Larue phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phát động cuộc thi trực tuyến “Tự hào hương vị văn hóa ẩm thực Đà Nẵng”. Hoạt động hướng đến việc khuyến khích cộng đồng cùng lưu giữ, tôn vinh và lan tỏa những nét đẹp về văn hóa, ẩm thực và con người Đà Nẵng thông qua các tác phẩm sáng tạo.

Người tham gia có thể gửi bài dự thi ở ba hạng mục gồm ảnh, tranh vẽ và video sáng tạo. Thông qua lăng kính nghệ thuật, mỗi tác phẩm sẽ là một câu chuyện riêng về tình yêu dành cho thành phố biển, từ những món ăn đặc sản, nhịp sống địa phương đến các giá trị văn hóa đặc trưng.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng lên đến 200 triệu đồng. Mỗi hạng mục sẽ trao một giải Nhất trị giá 50 triệu đồng cùng quà tặng và cúp lưu niệm. Bên cạnh đó còn có Giải Larue trị giá 30 triệu đồng cùng nhiều giải khuyến khích dành cho các tác phẩm nổi bật.

Chia sẻ về sự đồng hành của thương hiệu tại Đà Nẵng Food Tour 2026, ông James Crampton, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao Heineken Việt Nam, cho biết ẩm thực không chỉ là câu chuyện về hương vị mà còn phản ánh văn hóa, con người và tinh thần gắn kết cộng đồng. Thông qua các hoạt động trải nghiệm đa dạng tại lễ hội cũng như cuộc thi sáng tạo trực tuyến, Larue mong muốn đưa “hương vị văn hóa ẩm thực” đến gần hơn với người dân và du khách.

Đồng hành cùng Đà Nẵng Food Tour 2026, Larue không chỉ góp phần mang đến những trải nghiệm thú vị cho người tham dự mà còn chung tay quảng bá các giá trị văn hóa, ẩm thực đặc sắc của Đà Nẵng và miền Trung đến với du khách trong nước và quốc tế.

Thông tin chi tiết về cuộc thi: https://www.facebook.com/share/p/1CiQJ1eb5Y/.