Với chị Yến (quận Bình Thạnh, TP.HCM), người thường xuyên đi công tác, những chuyến bay hạ cánh lúc 3 giờ sáng không phải chuyện hiếm. Nhiều lần, chị chỉ cần ở lại đến khoảng 8-9 giờ tối cùng ngày để hoàn thành công việc rồi ra sân bay về lại TP.HCM. Thế nhưng, với cách tính theo đêm của hầu hết khách sạn, chị vẫn phải đặt hai đêm lưu trú: một đêm để có thể nhận phòng ngay khi đến lúc rạng sáng và thêm một đêm nữa vì thời gian trả phòng thường vào khoảng 12 giờ trưa, trong khi lịch làm việc kéo dài đến tối.

Vì vậy, từ khi biết Wink Unscripted by Hyatt có mô hình STAY24, check in giờ nào check out giờ đó chị thường ưu tiên đặt cho những chuyến công tác ngắn ngày hoặc các chuyến du lịch ngẫu hứng.

Wink hiện có mặt tại nhiều thành phố lớn như TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Yên, Hải Phòng..., giúp du khách dễ dàng trải nghiệm mô hình lưu trú STAY24 trong nhiều hành trình khác nhau

Từ thủ tục nhận phòng đến trải nghiệm gần như "không chờ đợi"

Từ khi ra đời đến nay, Wink Unscripted by Hyatt luôn hướng đến việc tinh giản thủ tục, giúp du khách thuận tiện và tiết kiệm thời gian khi đến với nơi đây.

Với hệ thống self check-in, khách có thể chủ động hoàn tất thủ tục nhanh chóng thay vì phải xếp hàng chờ đợi sau một chuyến bay dài hay vào những khung giờ cao điểm.

Việc thực hiện khá đơn giản thông qua app hoặc các máy kiosk tự động (Wink Space) tại sảnh mà không cần chờ làm thủ tục tại quầy lễ tân. Cách vận hành này đặc biệt phù hợp với khách công tác hoặc những người có lịch trình di chuyển dày.

Hệ thống self check-in là một phần trong mô hình vận hành 24/7, giúp du khách chủ động nhận phòng theo lịch trình của mình

Cùng với quy trình nhận phòng thông minh, Wink triển khai mô hình STAY24, cho phép khách lưu trú trọn vẹn 24 giờ tính từ thời điểm hoàn tất check-in, mang đến sự chủ động và linh hoạt hơn trong việc sắp xếp lịch trình.

Khác với quy định nhận phòng lúc 14 giờ và trả phòng trước 12 giờ vốn được xem là "chuẩn" của ngành khách sạn trong nhiều năm qua, STAY24 trao cho du khách quyền chủ động hơn với lịch trình của mình. Nếu nhận phòng lúc 20 giờ, khách có thể sử dụng phòng đến đúng 20 giờ hôm sau; nếu đến khách sạn lúc 3 giờ sáng sau chuyến bay đêm, căn phòng vẫn thuộc về họ đến 3 giờ sáng ngày kế tiếp.

Self check-in giúp kỳ nghỉ bắt đầu nhanh hơn, còn STAY24 giúp kỳ nghỉ kết thúc theo đúng lịch trình của mỗi người, thay vì theo chiếc đồng hồ của khách sạn.

Một hệ sinh thái vận hành theo nhịp sống của du khách

Tuy nhiên, một kỳ nghỉ sẽ chưa thực sự linh hoạt nếu sau chuyến bay khuya, du khách vẫn phải chờ đến sáng mới tìm được đồ ăn, muốn giặt quần áo phải đợi nhân viên làm việc, hay chỉ có thể sử dụng phòng gym trong khung giờ cố định.

Vì thế, Wink xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ vận hành 24/7, nơi nhiều trải nghiệm được thiết kế theo hướng tự phục vụ và ứng dụng công nghệ để khách có thể chủ động trong mọi tình huống.

Sau nửa đêm, Grab & Go vẫn phục vụ cà phê, đồ uống và các món ăn nhẹ với hình thức thanh toán không tiền mặt. Laundromat tự phục vụ giúp khách chủ động giặt và sấy quần áo bất cứ lúc nào, đặc biệt thuận tiện với những chuyến công tác hoặc hành trình nhiều điểm đến. Trong khi đó, phòng gym luôn mở cửa để mỗi người có thể duy trì thói quen tập luyện theo đúng lịch sinh hoạt của mình, dù là lúc bình minh hay khi thành phố đã lên đèn.

Không chỉ lưu trú, nhiều tiện ích tại Wink như phòng gym cũng hoạt động 24/7, mang đến trải nghiệm không giới hạn về thời gian cho khách lưu trú

Điểm đáng chú ý là công nghệ tại Wink không được sử dụng như một yếu tố trình diễn. Thay vào đó, công nghệ âm thầm vận hành phía sau để loại bỏ những khoảng thời gian chờ đợi không cần thiết, từ khâu nhận phòng, trả phòng đến việc sử dụng các dịch vụ trong suốt thời gian lưu trú.

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch ngày càng đề cao tính linh hoạt và cá nhân hóa, nhiều khách sạn cũng bắt đầu điều chỉnh cách vận hành để phù hợp hơn với lịch trình của khách. Những mô hình như self check-in, lưu trú đủ 24 giờ hay hệ thống dịch vụ hoạt động xuyên suốt góp phần giúp du khách giảm thời gian dành cho thủ tục và có thêm thời gian tận hưởng chuyến đi.

Bích Đào