Kết hợp tinh hoa ẩm thực đa quốc gia, trình diễn âm nhạc sống động và xưởng thực hành xiếc ảo thuật cho trẻ nhỏ, Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort mang đến không gian sum vầy trọn vẹn cho kỳ nghỉ cuối năm.

White Pearl Escape - Đắm mình trong không khí Giáng sinh diệu kỳ

Đón mùa Giáng sinh trong không gian nghỉ dưỡng sang trọng tại Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort với gói ưu đãi White Pearl Escape, áp dụng cho kỳ lưu trú từ ngày 20/12 - 30/12/2026. Du khách sẽ tận hưởng bữa sáng mỗi ngày tại nhà hàng Daily Social cùng một bữa trưa hoặc tối theo lựa chọn, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng tiện nghi và trọn vẹn.

Điểm nhấn đặc biệt của kỳ nghỉ là tiệc tối Giáng sinh bên bờ biển vào ngày 24/12/2026. Dưới bầu trời sao lấp lánh và làn gió biển dịu mát, du khách sẽ được thưởng thức đại tiệc buffet thượng hạng với các quầy ẩm thực tinh tế, hội tụ hương vị đặc sắc từ khắp nơi trên thế giới cùng nguồn hải sản tươi ngon của đảo Ngọc.

Không khí đêm tiệc càng thêm thăng hoa với những giai điệu từ ban nhạc sống và màn trình diễn DJ sôi động, tạo nên một đêm Giáng sinh ngập tràn sắc màu và cảm xúc bên bờ Bãi Dài.

Starlit Oasis - Thắp sáng khoảnh khắc giao mùa

Tiếp nối không khí Giáng sinh rộn ràng, mùa lễ hội tiếp tục lan tỏa với Starlit Oasis diễn ra từ ngày 25/12/2026 - 6/1/2027, đưa du khách bước vào hành trình chào đón năm mới đầy hứng khởi. Tâm điểm của chương trình là đêm tiệc Giao thừa ngoài trời ngày 31/12, nơi thực khách được khám phá hành trình ẩm thực đa quốc gia với những món ngon đặc sắc từ hải sản tươi ngon được chế biến theo nhiều phong cách đến các món cao cấp như cá hồi hun khói, tôm hùm, chân cua tuyết và đùi heo muối Parma. Bữa tiệc thêm phần phong phú với sự giao thoa của những hương vị ẩm thực từ nhiều nền văn hóa, kết hợp cùng âm nhạc sôi động từ ban nhạc sống, DJ và các tiết mục giải trí đặc sắc.

Khi thời khắc chuyển giao năm mới đến gần, du khách sẽ cùng hòa mình vào khoảnh khắc đếm ngược đầy hứng khởi, nâng ly chúc mừng và chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm đảo Ngọc.

Giữa khung cảnh biển trời Bãi Dài lộng gió, âm nhạc, ẩm thực và những khoảnh khắc sum vầy cùng hội tụ, tạo nên một đêm Giao thừa đáng nhớ, mở ra năm 2027 ngập tràn niềm vui, hy vọng và những khởi đầu tốt đẹp.

Rộn ràng mùa lễ hội với những màn trình diễn đặc sắc

Không khí lễ hội tại Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort còn được tô điểm bởi chuỗi hoạt động giải trí đa sắc màu, mang đến niềm vui cho du khách ở mọi lứa tuổi. Các vị khách nhí sẽ được bước vào thế giới diệu kỳ với những màn ảo thuật đầy mê hoặc cùng hoạt động trải nghiệm ảo thuật trong Magic Academy. Đây là dịp để các em không chỉ thưởng thức những màn trình diễn thú vị mà còn tự mình khám phá bí mật đằng sau các trò ảo thuật và thử sức với những kỹ năng biểu diễn đầy sáng tạo.

Trong khi đó, khắp không gian resort sẽ liên tục vang lên những thanh âm đầy cảm xúc, góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội sống động. Du khách có thể thả mình theo những giai điệu du dương từ tiếng đàn vĩ cầm, thưởng thức âm sắc sâu lắng và quyến rũ của saxophone hay hòa mình vào những màn trình diễn âm nhạc sôi động. Mỗi tiết mục mang một sắc thái riêng từ những khoảnh khắc thư thái nhẹ nhàng đến những giây phút hứng khởi, kết nối mọi thành viên trong gia đình qua niềm vui và âm nhạc.

Kỳ nghỉ dài ngày giữa mùa lễ hội rực rỡ tại Phú Quốc

Với sự kết hợp giữa không gian nghỉ dưỡng bên biển, những bữa tiệc ẩm thực đặc sắc và chuỗi hoạt động giải trí xuyên suốt mùa lễ hội, Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort hứa hẹn mang đến kỳ nghỉ cuối năm trọn vẹn trên đảo Ngọc. Dù là tận hưởng không khí Giáng sinh ấm áp bên gia đình hay cùng nâng ly chào đón năm mới dưới màn pháo hoa rực rỡ, mỗi khoảnh khắc đều trở thành một phần ký ức đáng trân trọng.

Đặc biệt, các gói nghỉ dưỡng được thiết kế riêng cho mùa lễ hội cùng ưu đãi đặt phòng sớm lên đến 15% mở ra cơ hội tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày với nhiều trải nghiệm hấp dẫn.

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Vĩnh Phú