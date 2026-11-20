Thời tiết chuyển lạnh, những cơn ho, cảm giác ngứa rát cổ họng cùng các vấn đề về đường hô hấp lại trở thành nỗi lo thường trực của nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình có trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Ho ở trẻ nhỏ, đặc biệt khi thời tiết chuyển lạnh, thường khiến cha mẹ lo lắng và cân nhắc kỹ việc lựa chọn thuốc điều trị. Trong số các sản phẩm được tìm hiểu, thuốc ho bổ phổi Abipha đặt ra nhiều câu hỏi về nguồn gốc, thành phần, hương vị và đối tượng sử dụng.

Sản phẩm được nghiên cứu, phát triển trên cơ sở nào? Thành phần có gì đáng chú ý? Trẻ em ở độ tuổi nào có thể sử dụng? Những vấn đề này cần được làm rõ để cha mẹ có thêm thông tin trước khi lựa chọn.

1. Thuốc ho bổ phổi Abipha có nguồn gốc, xuất xứ từ đâu?

Theo thông tin giới thiệu của doanh nghiệp, thuốc ho bổ phổi Abipha được nghiên cứu, phát triển dựa trên bài thuốc Dưỡng âm thanh phế thang trong y học cổ truyền.

Sản phẩm được phát triển bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao Abipha – Đơn vị uy tín với hơn 10 năm kinh nghiệm sản xuất và phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Kế thừa giá trị truyền thống, không ngừng đổi mới bằng công nghệ hiện đại, thuốc ho bổ phổi Abipha là sự kết hợp giữa tinh hoa y học cổ truyền và những tiến bộ trong công nghệ sản xuất dược phẩm.

Sản phẩm được sản xuất tại Nhà máy Công nghệ cao Abipha đạt chuẩn GMP - WHO, ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao năng suất, chuẩn hóa chất lượng, tuân thủ nghiêm ngặt các phương pháp bào chế thuốc theo y học cổ truyền, để thuốc phát huy được toàn vẹn tác dụng theo nguyên lý Đông y, tránh tình trạng nhiễm chéo, tạp nhiễm.

2. Thành phần của thuốc ho bổ phổi Abipha có gì đặc biệt?

Một trong những điểm đáng chú ý của thuốc ho bổ phổi Abipha là công thức kết hợp 7 vị thảo dược gồm Sinh địa, Mạch môn, Huyền sâm, Mẫu đơn bì, Bạch thược, Bối mẫu và Cam thảo. Đây đều là những vị thuốc được sử dụng trong y học cổ truyền, mỗi vị mang những đặc tính riêng và được phối hợp theo nguyên lý của bài thuốc.

Đặc biệt, thay vì sử dụng từng dược liệu riêng lẻ, sự kết hợp các thành phần trong cùng một công thức tạo nên đặc trưng của thuốc ho bổ phổi Abipha, kế thừa kinh nghiệm sử dụng dược liệu lâu đời trong chăm sóc sức khỏe hô hấp.

3. Thuốc ho bổ phổi Abipha được chỉ định trong những trường hợp nào?

Những cơn ho, dù là ho khan hay ho có đờm, đều có thể gây khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt và giấc ngủ, đặc biệt với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, mỗi tình trạng ho lại có những biểu hiện và nguyên nhân khác nhau, khiến nhiều người băn khoăn trong việc lựa chọn thuốc điều trị phù hợp. Vậy thuốc ho bổ phổi Abipha được chỉ định cho những tình trạng nào?

Theo chỉ định, thuốc ho bổ phổi Abipha được sử dụng trong các trường hợp họng khô đau, ho khan, ho có đờm, viêm họng và viêm phế quản mạn. Người dùng có thể dùng thuốc khi đã xác định được tình trạng bệnh lý phù hợp với chỉ định của sản phẩm hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ, dược sĩ.

4. Thuốc ho bổ phổi Abipha có hương vị như thế nào?

Với nhiều gia đình có con nhỏ, cho trẻ uống thuốc đôi khi không phải là chuyện dễ dàng. Hương vị quá đắng hoặc khó uống có thể khiến trẻ e ngại, quấy khóc, từ đó khiến việc chăm sóc con khi ốm trở nên vất vả hơn. Thấu hiểu mối quan tâm ấy, ngoài chú trọng xây dựng công thức thì hương vị cũng là một trong những điểm được chú trọng ở thuốc ho bổ phổi Abipha.

Sản phẩm được bào chế dưới dạng cao lỏng, hương vị thơm ngon, dễ uống giúp việc uống thuốc trở nên nhẹ nhàng hơn với trẻ và bớt đi phần nào nỗi lo của ba mẹ. Bên cạnh đó, thuốc ho bổ phổi Abipha còn mang đến sự tiện lợi với 3 quy cách đóng gói: chai 100ml, chai 60ml và ống bẻ 5ml, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu, tránh tình trạng dùng thiếu hoặc thừa.

5. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có sử dụng được thuốc ho bổ phổi Abipha không?

Khác với người lớn, hệ hô hấp của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ vẫn đang trong quá trình phát triển. Vì vậy, mỗi khi con xuất hiện những cơn ho, dù chỉ là ho khan hay ho có đờm, cha mẹ thường đặc biệt thận trọng trong việc lựa chọn thuốc.

Đó cũng là lý do, câu hỏi thuốc ho bổ phổi Abipha có thể sử dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ hay không trở thành mối quan tâm của nhiều ba mẹ.

Theo thông tin cung cấp, thuốc ho bổ phổi Abipha sử dụng được cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người lớn. Tuy nhiên, ở mỗi độ tuổi, việc sử dụng thuốc cần phù hợp với tình trạng sức khỏe, bệnh lý. Do đó, việc sử dụng thuốc cho trẻ, nhất là trẻ sơ sinh, cần có sự tư vấn của bác sĩ hoặc dược sĩ và tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng.

Thuốc ho bổ phổi Abipha – Điều trị họng khô đau, ho khan, viêm họng, viêm phế quản mạn tính và dùng được cho trẻ sơ sinh. * Sản phẩm được phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao Abipha Điện thoại: 024 6262 7788 - 086 646 5468 Facebook: https://www.facebook.com/thuochobophoiAbipha Website: https://abipha.com.vn/

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

(Nguồn: Công ty Cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao Abipha)