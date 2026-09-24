Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một số tài khoản trên Zalo, Facebook đăng bán viên hoàn An Cung, quảng cáo sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ Hàn Quốc và giới thiệu công dụng liên quan đến phòng, chống đột quỵ.

Đối tượng Nguyễn Thanh Phương Tuyền tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Nhận thấy hoạt động mua bán có dấu hiệu bất thường, Phòng Cảnh sát kinh tế tập trung xác minh, làm rõ.

Qua đó, lực lượng công an xác định, phía sau hoạt động kinh doanh này là một đường dây có sự tham gia của nhiều đối tượng tại các tỉnh, thành phố lớn.

Các đối tượng trong đường dây sản xuất hàng nghìn tấn thuốc giả. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Nguyễn Thanh Phương Tuyền (SN 1988, trú tại tỉnh Đồng Tháp), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, là đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa cho các đối tượng khác trong đường dây.

Các sản phẩm được quảng cáo là hàng có nguồn gốc từ Hàn Quốc, Trung Quốc nhưng thực tế không được nhập khẩu chính ngạch. Các đối tượng tìm mua viên hoàn, nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc, cùng vỏ hộp, tem, nhãn mác từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển về Việt Nam để đóng gói, hoàn thiện và đưa ra thị trường.

Lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra 8 địa điểm là nơi ở, làm việc của các đối tượng. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, qua xác minh, thành phần được sử dụng để sản xuất viên hoàn chủ yếu gồm bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt khám xét 8 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc, kho hàng và địa điểm sản xuất của các đối tượng tại Thanh Hóa, Hà Nội, TPHCM và Tây Ninh.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ được. Ảnh: CACC

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 10.000 hộp An Cung các loại, khoảng 300kg viên hoàn, tương đương hơn 1 triệu viên; 3.000 vỏ hộp; hơn 20.000 tem, nhãn mác cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc đóng gói.

Tổng khối lượng hàng hóa ước tính hơn 1.000 tấn.

Kho hàng với số lượng lớn bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; đồng thời bắt tạm giam 8 bị can.

Một bị can do đang chăm sóc con dưới 36 tháng tuổi nên Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.