Ngày 1/5, tại Khu du lịch Tam Cốc, Ninh Bình diễn ra Lễ hội đền Thái Vi và diễn ra nhiều chương trình văn hóa, rước kiệu, trình diễn cổ phục.

Trình diễn cổ phục nhà Trần ở Tam Cốc, Ninh Bình.

Năm nay sự kiện mang tên “Đông A Khải Hoàn 2026” là chương trình tái hiện câu chuyện, hình ảnh của quân dân nhà Trần thông qua diễu hành cổ phục, âm nhạc và trình diễn ánh sáng.

Tái hiện vua, hoàng hậu, tướng quân nhà Trần vào đền Thái Vi.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là hoạt động diễu hành cổ phục thời Trần với quy mô hơn 500 người tham gia và màn trình diễn ánh sáng trên sông Ngô Đồng và rước kiệu nằm trong khuôn khổ Lễ hội đền Thái Vi – một điểm chạm văn hóa mang tính kết nối quá khứ và hiện tại.

Chương trình văn nghệ tại Tam Cốc.

Tại đây, người dân và du khách cùng hướng về các bậc tiền nhân triều Trần, bày tỏ lòng tri ân và gửi gắm ước nguyện quốc thái dân an. Thông qua “Đông A Khải Hoàn 2026”. Đây là câu chuyện văn hóa đậm bản sắc và giàu giá trị nhân văn, câu chuyện lịch sử hào hùng của nhà Trần.

Rước kiệu vào đền Thái Vi nơi hành cung Vũ Lâm, căn cứ nhà Trần.

Đền Thái Vi từ lâu được biết đến là một trong những di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình, gắn liền với triều đại nhà Trần. Đây là nơi thờ các vị vua, tướng quân và thái hậu đầu triều Trần có công lớn trong công cuộc bảo vệ đất nước, đặc biệt là trong ba lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược vào thế kỷ XIII.

Theo sử sách, sau khi chiến thắng của cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất vào năm 1258, vua Trần Thái Tông đã nhường ngôi cho con, lui về làm Thái Thượng Hoàng và chọn vùng núi Trường Yên làm nơi tu hành.

Hơn 500 người tham gia trình diễn cổ phục.

Tại đây, ông cho xây dựng hành cung Vũ Lâm và lập Am Thái Vi, đặt nền móng cho sự hình thành của đền Thái Vi ngày nay. Không chỉ là nơi tu hành, khu vực này còn trở thành căn cứ địa chiến lược quan trọng của triều đình nhà Trần trong các cuộc kháng chiến sau đó.