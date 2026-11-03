Sau 3 trận, CAHN có 3 điểm, chỉ kém vị trí thứ 8 - suất cuối cùng vào vòng 16 đội đúng 1 điểm. Nếu vượt qua Kyoto Sanga, đội bóng ngành công an có thể tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành CLB Việt Nam đầu tiên góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.
Sau chiến thắng lịch sử trước Shanghai Port (Trung Quốc) ở lượt trận thứ 3, CAHN đang rất tự tin. Với lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Polking đặt mục tiêu có điểm.
Bên kia chiến tuyến, Kyoto Sanga được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu tại J-League. Đại diện Nhật Bản thất bại 0-1 trước Daejeon Hana Citizen trong trận ra quân, nhưng sau đó lần lượt đánh bại Ratchaburi và Newcastle Jets. Với 6 điểm, Kyoto Sanga hiện đứng thứ 6 trên BXH khu vực phía Đông, tạo ra khoảng cách 3 điểm so với CAHN.
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18h20
Sau 3 trận, CAHN có 3 điểm, chỉ kém vị trí thứ 8 - suất cuối cùng vào vòng 16 đội đúng 1 điểm. Nếu vượt qua Kyoto Sanga, đội bóng ngành công an có thể tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành CLB Việt Nam đầu tiên góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Đây là động lực rất lớn với Đình Bắc và các đồng đội.
18h15
Trận thắng trước Shanghai Port không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn giúp đại diện Việt Nam chứng tỏ khả năng cạnh tranh trước những đội bóng hàng đầu châu Á. Chiến thắng của CAHN cũng khiến các đối thủ nhìn đại diện V-League bằng con mắt khác.
18h10
Sau chiến thắng lịch sử trước Shanghai Port (Trung Quốc) ở lượt trận thứ 3, CLB CAHN đang đứng trước cơ hội giành vé vào vòng knock-out Cúp C1 châu Á 22026/27, một khi đánh bại Kyoto Sanga tại Hàng Đẫy, tối 3/11.
18h05
Đội hình xuất phát của CAHN:
18h00
Danh sách thi đấu 2 đội: