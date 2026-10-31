Đội hình dự kiến

Chelsea: Penders; Acheampong, Fofana, Colwill, Hato; Henderson, Lavia, Caicedo; Neto, Palmer, Rogers

MU: Lammens; Mazraoui, Maguire, Martinez, Dalot; Mainoo, Baleba; Mbeumo, Bruno Fernandes, Mount; Cunha.

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Lịch thi đấu
Vòng 9
31/10/2026 19:30:00 Chelsea - Manchester United
31/10/2026 22:00:00 Coventry - Sunderland
31/10/2026 22:00:00 Hull City - Ipswich
31/10/2026 22:00:00 Bournemouth - Leeds
31/10/2026 22:00:00 Brentford - Nottingham Forest
31/10/2026 22:00:00 Manchester City - Brighton
01/11/2026 00:30:00 Tottenham - Crystal Palace
01/11/2026 03:00:00 Aston Villa - Fulham
01/11/2026 23:30:00 Liverpool - Arsenal
03/11/2026 03:00:00 Newcastle - Everton
31/10/2026 | 03:40

17h30

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Cầu thủ MU tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC
Thu gọn
31/10/2026 | 03:39

17h

Thông tin lực lượng

Chelsea: Reece James, Pedro, Emiliano Martinez, Jamie Gittens và Lacroix chấn thương.

MU: Luke Shaw, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte và Patrick Dorgu vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Mainoo và Rashford còn bỏ ngỏ.

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Cuộc đấu đáng chờ đợi nhất vòng 9 Ngoại hạng Anh - Ảnh: Tod
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