Đội hình dự kiến
Chelsea: Penders; Acheampong, Fofana, Colwill, Hato; Henderson, Lavia, Caicedo; Neto, Palmer, Rogers
MU: Lammens; Mazraoui, Maguire, Martinez, Dalot; Mainoo, Baleba; Mbeumo, Bruno Fernandes, Mount; Cunha.
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|Lịch thi đấu
|Vòng 9
|31/10/2026 19:30:00
|Chelsea - Manchester United
|31/10/2026 22:00:00
|Coventry - Sunderland
|31/10/2026 22:00:00
|Hull City - Ipswich
|31/10/2026 22:00:00
|Bournemouth - Leeds
|31/10/2026 22:00:00
|Brentford - Nottingham Forest
|31/10/2026 22:00:00
|Manchester City - Brighton
|01/11/2026 00:30:00
|Tottenham - Crystal Palace
|01/11/2026 03:00:00
|Aston Villa - Fulham
|01/11/2026 23:30:00
|Liverpool - Arsenal
|03/11/2026 03:00:00
|Newcastle - Everton
17h30
17h
Thông tin lực lượng
Chelsea: Reece James, Pedro, Emiliano Martinez, Jamie Gittens và Lacroix chấn thương.
MU: Luke Shaw, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte và Patrick Dorgu vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Mainoo và Rashford còn bỏ ngỏ.