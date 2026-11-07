Đội hình dự kiến
Nottingham Forest: Sels, Cunha, Milenkovic, Murillo, Munoz, McAtee, Schlager, Williams, Ndoye, Gibbs-White, Delap.
Man City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol, Anderson, Fernandez, Ndiaye, Cherki, Doku, Haaland.
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|Lịch thi đấu
|Vòng 10
|07/11/2026 03:00:00
|Everton - Coventry
|07/11/2026 19:30:00
|Leeds - Tottenham
|07/11/2026 22:00:00
|Fulham - Newcastle
|07/11/2026 22:00:00
|Arsenal - Hull City
|08/11/2026 00:30:00
|Nottingham Forest - Manchester City
|08/11/2026 21:00:00
|Sunderland - Chelsea
|08/11/2026 21:00:00
|Brighton - Brentford
|08/11/2026 21:00:00
|Crystal Palace - Liverpool
|08/11/2026 21:00:00
|Ipswich - Bournemouth
|08/11/2026 23:30:00
|Manchester United - Aston Villa
07/11/2026 | 02:17
22h
Thông tin lực lượng
Nottingham Forest: Vắng Nicolo Savona.
Man City: Semenyo chấn thương.
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