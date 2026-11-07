Đội hình dự kiến

Nottingham Forest: Sels, Cunha, Milenkovic, Murillo, Munoz, McAtee, Schlager, Williams, Ndoye, Gibbs-White, Delap.

Man City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol, Anderson, Fernandez, Ndiaye, Cherki, Doku, Haaland.

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Lịch thi đấu
Vòng 10
07/11/2026 03:00:00 Everton - Coventry
07/11/2026 19:30:00 Leeds - Tottenham
07/11/2026 22:00:00 Fulham - Newcastle
07/11/2026 22:00:00 Arsenal - Hull City
08/11/2026 00:30:00 Nottingham Forest - Manchester City
08/11/2026 21:00:00 Sunderland - Chelsea
08/11/2026 21:00:00 Brighton - Brentford
08/11/2026 21:00:00 Crystal Palace - Liverpool
08/11/2026 21:00:00 Ipswich - Bournemouth
08/11/2026 23:30:00 Manchester United - Aston Villa
07/11/2026 | 02:17

22h

Thông tin lực lượng

Nottingham Forest: Vắng Nicolo Savona.

Man City: Semenyo chấn thương.

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Man City quyết tâm giành 3 điểm sân khách - Ảnh: PA
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