Thái Lan bước vào cuộc đối đầu với Pakistan tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Dù được đánh giá cao hơn, đội bóng xứ chùa vàng vẫn cần duy trì sự tập trung trước đối thủ đang rất quyết tâm thể hiện mình.

Pakistan không phải là đội bóng có nhiều kinh nghiệm ở các sân chơi khu vực, nhưng họ sở hữu lối chơi giàu thể lực, sẵn sàng tranh chấp và gây khó khăn cho những đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Trên sân nhà, Pakistan chắc chắn sẽ nhập cuộc với tinh thần chiến đấu cao.

Trong khi đó, Thái Lan vẫn được kỳ vọng nhờ chất lượng đội hình cùng khả năng kiểm soát bóng tốt. Đội bóng này cần tận dụng hiệu quả các cơ hội tạo ra, đồng thời hạn chế những sai sót ở hàng phòng ngự.

Một chiến thắng sẽ giúp Thái Lan củng cố vị thế và tạo đà thuận lợi trong hành trình chinh phục FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, trước một Pakistan chơi đầy quyết tâm, đây hứa hẹn không phải trận đấu dễ dàng với đại diện Đông Nam Á.

Đội hình dự kiến Thái Lan vs Pakistan

Thái Lan: Pathomakkakul, Kaman,Bihr, Mickelson, Chanathip Songkrasin, Sarach, Ratree, Pruentong, Yodsangwal, Supachok, Supachai Jaided.

Pakistan: Yousuf Butt, Abdullah Iqbal, Kaleemullah Khan, Mohib Ullah, Abdul Rehman, Haris Zeb, Ali Agha Hazara, Ali Uzair, Alangir Ghazi, Syeh Ali Raza, Abbdul Samad.

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