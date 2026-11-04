Thể Công làm khách trước Seoul lúc 17h ngày 4/11, tại lượt trận thứ tư vòng bảng AFC Champions League Two 2026/27, trong bối cảnh phong độ sa sút nghiêm trọng.

Đội bóng áo lính vừa thua Nam Định 1-3, rơi xuống vị trí thứ 12 V.League với 4 điểm. Tại đấu trường châu Á, Thể Công mới giành một điểm sau ba trận, đặc biệt là thất bại 0-5 trước Seoul trên sân Hàng Đẫy.

Chuỗi kết quả thất vọng khiến HLV Velizar Popov mất ghế, nhường vị trí cho Almeida Silva. Trong khi đó, Seoul đã vô địch K-League 1 và quyết tâm giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Đội hình dự kiến trận Seoul vs Thể Công

Seoul: Baek Jong Beom, Park Soo Il, Juan Ros, Park Seong Hun, Kim Jin Su, Moon Seon Min, Hwang Do Yun, Babec, Anderson Oliveira, Ruiz Leonardo, Cho Young Wook.

Thể Công: Văn Việt, Tuấn Tài, Colonna, Lucas Araujo, Viết Tú, Trung Hiếu, Hoàng Minh, Văn Tú, Văn Khang, Lucas Ribamar, Weslet Nata.

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