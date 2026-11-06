Bài toán của chủ đầu tư không còn dừng ở việc lựa chọn thiết bị hiệu suất cao, khi hiệu quả năng lượng, chi phí vận hành và tính bền vững ngày càng quan trọng trong công trình.

Hiệu suất của công trình được quyết định từ khi còn trên bản vẽ

Một công trình có thể được đầu tư bài bản về kiến trúc và thiết bị nhưng vẫn phát sinh chi phí vận hành cao nếu các bài toán về năng lượng, bảo trì và khả năng phối hợp giữa các hệ thống không được tính toán ngay từ đầu.

Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào chi phí đầu tư ban đầu, chủ đầu tư cần nhìn công trình theo toàn bộ vòng đời và đặt câu hỏi: Công trình sẽ vận hành hiệu quả như thế nào trong 10, 20 hay 30 năm tới?

Tư duy thiết kế từ sớm đặt nền tảng cho hiệu quả vận hành dài hạn của công trình

Ba nhóm hệ thống cần được tính toán cùng nhau ngay từ đầu

Thay vì xem từng hệ thống là một hạng mục độc lập, các công trình hiện đại cần được hoạch định theo tư duy tích hợp.

Hệ thống thang máy & thang cuốn - Bài toán lưu thông và trải nghiệm

Với các công trình có mật độ sử dụng cao, hệ thống thang máy và thang cuốn không chỉ là hạ tầng di chuyển mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến mật độ di chuyển, thời gian chờ và trải nghiệm sử dụng. Việc tính toán từ sớm về lưu lượng, nhu cầu di chuyển và khả năng vận hành giúp công trình tránh tình trạng hệ thống đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật nhưng chưa tối ưu trải nghiệm thực tế.

Hệ thống thang máy Mitsubishi Electric tại Ecopark được thiết kế đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển của khu đô thị

HVAC - Bài toán năng lượng và chất lượng không khí

Hệ thống điều hòa không khí và thông gió (HVAC) là một trong những nhóm hệ thống có ảnh hưởng lớn đến mức tiêu thụ năng lượng cũng như chất lượng không khí trong nhà.

Ngay từ giai đoạn thiết kế, các yếu tố như tải lạnh, nhu cầu sử dụng, hiệu suất thiết bị, khả năng điều khiển và điều kiện vận hành thực tế cần được tính toán đồng thời. Các giải pháp như hệ thống điều hòa không khí trung tâm (VRF), hệ thống Chiller và quản lý năng lượng cần được tính toán phù hợp với đặc thù từng công trình, hướng đến sự cân bằng giữa hiệu quả năng lượng, tiện nghi và khả năng vận hành dài hạn.

Hệ thống điều hòa Mitsubishi Electric góp phần tối ưu năng lượng và duy trì tiện nghi trong nhà.

Hệ thống điện - Nền tảng cho khả năng vận hành

Hệ thống điện là nền tảng đảm bảo tính ổn định, an toàn và khả năng vận hành của toàn bộ công trình. Việc hoạch định từ đầu giúp chủ đầu tư tính toán tốt hơn về phân phối điện, khả năng giám sát, quản lý năng lượng cũng như khả năng đáp ứng khi nhu cầu sử dụng thay đổi.

Tư duy tích hợp được chứng minh như thế nào trong một công trình thực tế?

Ecopark là một ví dụ cho cách tiếp cận này. Với quy mô hàng ngàn căn hộ cùng hệ thống tiện ích đa dạng, công trình đòi hỏi các hệ thống kỹ thuật không chỉ đáp ứng yêu cầu riêng của từng hạng mục mà còn hướng đến một trải nghiệm sống chất lượng cao cho cư dân.

Tư duy thiết kế được thể hiện từ chính bài toán của Ecopark

Với đặc thù của từng không gian ở Ecopark, quy mô sử dụng và trải nghiệm cư dân cần được tính toán ngay từ đầu để xác định giải pháp phù hợp cho từng hạng mục. Mitsubishi Electric đồng hành triển khai nhiều hệ thống: từ điều hòa cho các tòa nhà và căn hộ, thang máy đến hệ thống bơm nhiệt nước nóng phục vụ khu Onsen. Mỗi giải pháp được đặt trong bài toán sử dụng cụ thể của từng không gian.

Với khu căn hộ, hệ thống điều hòa cần đảm bảo nhiệt độ ổn định và chất lượng không khí tốt, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt, trong khi hệ thống thang máy cần đáp ứng yêu cầu di chuyển êm ái, nhanh và an toàn, phù hợp với mật độ sử dụng của khu đô thị.

Đặc biệt, với khu Onsen - một tiện ích có yêu cầu vận hành khác biệt, hệ thống bơm nhiệt nước nóng được sử dụng để làm nóng nguồn nước muối khoáng, phục vụ trải nghiệm nghỉ dưỡng của cư dân ngay trong khu đô thị.

Hệ thống bơm nhiệt nước nóng góp phần đáp ứng nhu cầu vận hành đặc thù của khu Onsen

Từ tư duy thiết kế đến giải pháp tổng thể

Với Ecopark, mỗi giải pháp mà Mitsubishi Electric cung cấp được đặt vào đúng bài toán của từng không gian – từ chất lượng môi trường sống, nhu cầu di chuyển đến những tiện ích đặc thù như Onsen.

Khu Onsen tại Ecopark - nơi giải pháp bơm nhiệt được ứng dụng cho nhu cầu làm nóng nước muối khoáng

Với định hướng xây dựng một cộng đồng cư dân sống xanh, sống khỏe, sống hạnh phúc và gắn kết, Ecopark đặt chất lượng sống làm trọng tâm trong quá trình phát triển đô thị. Điều này đòi hỏi không chỉ một không gian hài hòa với thiên nhiên, mà còn cần hệ thống hạ tầng và công nghệ đủ tin cậy để duy trì chất lượng sống ấy trong dài hạn.

Trong bức tranh đó, các giải pháp của Mitsubishi Electric đóng vai trò như một phần hạ tầng công nghệ, hỗ trợ công trình vận hành thông minh, an toàn và bền vững - từ điều hòa không khí, thang máy đến các giải pháp phục vụ những tiện ích đặc thù như Onsen. Khi tư duy thiết kế bắt đầu từ nhu cầu thực tế của cư dân, công nghệ không chỉ phục vụ vận hành, mà góp phần duy trì giá trị sống mà công trình hướng tới.

(Nguồn: Mitsubishi Electric)