Bí thư xã bước vào khung hình, chiếc điện thoại “mở cửa” vùng cao

Nhà cách nơi làm việc hơn 50km, ông Nguyễn Duy Tư thường ở lại Vân Sơn cả tuần. Ngoài giờ, Bí thư Đảng ủy xã 38 tuổi đi các bản, tìm hiểu đời sống người dân, ghi lại cảnh sắc và văn hóa Mường.

Trong clip “Bí thư xứ Mường”, ông Tư xuất hiện giữa núi rừng, trực tiếp giới thiệu Vân Sơn bằng cách kể gần gũi. Sau một ngày đăng Facebook, video thu hút gần một triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác.

Ông Tư cho biết mong muốn lớn nhất là để người xem nhớ Vân Sơn là nơi đẹp, đáng trải nghiệm. Sau hiệu ứng clip đầu tiên, ông dự định thực hiện khoảng 10 video mỗi tháng, tập trung vào văn hóa Mường, cuộc sống, ẩm thực và các điểm đến địa phương.

Ông Nguyễn Duy Tư (bên trái) xây dựng kênh truyền thông du lịch xã Vân Sơn

Vân Sơn được hình thành từ năm xã cũ, có cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa Mường. Địa phương đang khảo sát, xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, gắn với định hướng phát triển du lịch cộng đồng, trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Theo thông tin từ địa phương, những cuối tuần sau khi clip lan tỏa, hàng trăm du khách đã tìm đến. Con số chưa lớn, nhưng cho thấy một nội dung số đúng cách có thể đưa điểm đến còn ít người biết tới gần hơn với thị trường.

Ngày 30/7, xã Long Cốc phát động chiến dịch “Mỗi cán bộ, mỗi người dân là một đại sứ du lịch” và ra mắt kênh Amazing Long Cốc. Đồi chè, lễ hội, đặc sản, sản phẩm OCOP và trải nghiệm địa phương được đưa lên nền tảng số; cán bộ, người dân được khuyến khích cùng sáng tạo nội dung.

Từ lượt xem đến một ngành kinh tế

Sáu tháng đầu năm 2026, Phú Thọ đón hơn 10,5 triệu lượt khách, trong đó hơn 3,2 triệu lượt lưu trú và 74.000 lượt khách quốc tế; doanh thu ước đạt 10.755 tỷ đồng. Mục tiêu cả năm là 15 triệu lượt khách và 16.300 tỷ đồng.

Phú Thọ có gần 1.000 di tích được xếp hạng, 2 khu di tích quốc gia đặc biệt, 6 bảo vật quốc gia và 5 di sản UNESCO. Không gian du lịch trải từ Đền Hùng, Tam Đảo, Tây Thiên, Đại Lải, Thanh Thủy đến Mai Châu, hồ Hòa Bình, Xuân Sơn, Long Cốc và Vân Sơn.

Nghị quyết về phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 cũng chỉ rõ những hạn chế: hạ tầng kết nối chưa đồng bộ, sản phẩm khác biệt chưa nhiều, dịch vụ và nhân lực còn hạn chế; môi trường, an toàn thực phẩm và giao thông tại một số điểm vẫn bất cập. Khoảng cách giữa lượng khách lớn và hiệu quả kinh tế vì thế vẫn là bài toán phải giải.

Khu du lịch Tam Đảo

Tại Tam Đảo, địa phương bắt đầu từ những việc cụ thể. Tháng 7, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương dự lễ phát động tháng cao điểm chỉnh trang, nâng cao chất lượng Khu du lịch quốc gia Tam Đảo. Các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cùng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cơ sở lưu trú, nâng chất lượng dịch vụ.

Trong định hướng xây dựng chiến lược phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho rằng Phú Thọ cần dựa trên nền tảng văn hóa cội nguồn, phát huy di sản, gắn du lịch với kinh tế sáng tạo và tạo giá trị bền vững.

Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 đón ít nhất 20 triệu lượt khách, khoảng 7,8 triệu lượt lưu trú, doanh thu 26.500 tỷ đồng, trên 22.000 phòng và tối thiểu 30.000 việc làm trực tiếp, gián tiếp.

Chuyển đổi số được xác định là một trục quan trọng. Tỉnh định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch kết nối với hệ thống quốc gia; ứng dụng GIS, bản đồ số, mã QR, thuyết minh tự động, thực tế ảo, thanh toán điện tử, wifi và hạ tầng băng rộng tại các khu, điểm du lịch quan trọng.

Phú Thọ đồng thời tham gia hợp tác du lịch Tây Bắc mở rộng, kết nối website, phát triển Fanpage “Sắc màu Tây Bắc”, ứng dụng AI trong xúc tiến, quảng bá và xây dựng video giới thiệu tour, tuyến liên tỉnh. Cán bộ, doanh nghiệp được tập huấn sử dụng ChatGPT, xây dựng trailer và truyền thông số.

Công nghệ chỉ phát huy khi đi cùng sản phẩm. Phú Thọ định hướng phát triển du lịch văn hóa, tâm linh; nghỉ dưỡng khoáng nóng; sinh thái, cộng đồng; Golf và MICE; chăm sóc sức khỏe; du lịch nông nghiệp và kinh tế ban đêm. Việc kết nối các trung tâm, khu, điểm du lịch trong tỉnh với Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc mở rộng cũng được đặt ra để kéo dài hành trình của du khách.

Một clip có thể đưa Vân Sơn lên xu hướng trong một ngày. Nhưng để lượt xem trở thành ngày lưu trú, việc làm và thu nhập, phía sau chiếc điện thoại phải là cảnh quan được giữ gìn, dịch vụ đáng tin cậy, dữ liệu dễ tiếp cận, sản phẩm đủ sức giữ chân và một bộ máy cùng hành động.

Đoàn Bổng