Sự kiện ra mắt Haier IRIS tại Hội An đánh dấu bước đi đầu tiên của thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Ảnh: Haier

Hội An – nơi những giá trị vượt thời gian gặp gỡ đổi mới

Hơn 500 năm hình thành và phát triển, Hội An là nơi các lớp văn hóa, kiến trúc và đời sống cùng tồn tại, vừa lưu giữ dấu ấn quá khứ vừa hòa mình vào hiện tại. Đây cũng là điểm giao thoa Haier nhìn thấy giữa Hội An và máy giặt lồng đứng Haier IRIS.

Tại Việt Nam, Haier hướng đến những sản phẩm thông minh, chất lượng cao, lấy người tiêu dùng làm trung tâm trong phát triển sản phẩm và dịch vụ.

Haier IRIS đưa những giải pháp công nghệ toàn cầu đến gần hơn với nhu cầu thực tế. Ảnh: Haier

Tinh thần ấy được thể hiện qua cách Haier IRIS tiếp cận thiết kế máy giặt lồng đứng – kiểu dáng quen thuộc với nhiều gia đình Việt – đồng thời tích hợp công nghệ mới, hướng tới đơn giản hóa việc giặt giũ và nâng cao trải nghiệm chăm sóc quần áo.

Vì thế, Hội An không chỉ là nơi diễn ra sự kiện, mà còn gợi mở triết lý của Haier IRIS: gìn giữ những giá trị quen thuộc, đồng thời đổi mới cách chúng hiện diện trong cuộc sống hiện đại.

Công nghệ được đưa vào những nhu cầu quen thuộc

Theo Haier, máy giặt lồng đứng Haier IRIS được trang bị loạt tính năng nhắm vào những thao tác thường gặp khi giặt giũ, từ chọn chương trình phù hợp đến chăm sóc quần áo sau khi giặt xong.

Với tính năng AI Wash tự động nhận diện khối lượng và loại vải để điều chỉnh chu trình giặt, giúp người dùng không cần tự chọn chế độ. Máy còn có Essence Wash tạo bọt giặt để làm sạch sâu và ABT Antibacterial Pulsator hỗ trợ vệ sinh trong quá trình giặt.

Định hướng phát triển bền vững, nơi công nghệ được tạo ra để phục vụ cuộc sống mà không đánh mất những giá trị nguyên bản quý giá. Ảnh: Haier

Đặc biệt, từ một tình huống như quần áo đã giặt xong nhưng chưa thể lấy ra phơi ngay. Haier tiên phong phát triển Fresh Air - công nghệ khí tươi của máy giặt Haier IRIS. Sau chu trình giặt, luồng khí tươi được đưa luân phiên vào lồng giặt, giúp quần áo thông thoáng hơn và hỗ trợ hạn chế mùi ẩm mốc. Đây là cách Haier tiếp cận những nhu cầu thường dễ bị bỏ qua trong trải nghiệm giặt giũ, phù hợp với điều kiện thời tiết nóng ẩm và mùa mưa kéo dài.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn tích hợp nhiều chương trình giặt, cùng các tính năng vệ sinh lồng giặt, khóa trẻ em và hẹn giờ. Máy sử dụng động cơ Direct Drive kết hợp công nghệ DD Inverter, lồng giặt bằng thép không gỉ và hệ thống lọc xơ vải kép. Bảng điều khiển cảm ứng hỗ trợ song ngữ Anh - Việt, giúp các thao tác được hiển thị trực quan hơn.

Haier IRIS và những sắc màu của Hội An

Những sắc màu có thể thay đổi theo thời gian nhưng vẫn giữ được bản sắc, tương tự cách Hội An duy trì dấu ấn riêng. Haier kết nối câu chuyện Haier IRIS với không gian di sản.

Với Haier IRIS, công nghệ chăm sóc quần áo không chỉ hướng đến việc làm sạch mà còn chú trọng gìn giữ những giá trị người dùng lựa chọn.

Haier IRIS đưa những công nghệ giặt giũ hiện đại giúp sản phẩm vừa lưu giữ sự thân thuộc trong ký ức, vừa đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống tiện nghi. Ảnh: Haier

Tại sự kiện, Haier xây dựng không gian trải nghiệm “Làng Giặt”, kết hợp chất liệu truyền thống với cách thể hiện hiện đại. Khách tham quan có thể trực tiếp khám phá các công nghệ và tính năng của Haier IRIS, từ làm sạch sâu, chăm sóc màu sắc đến tối giản thao tác.

Đại diện Tập đoàn Haier chia sẻ: “Việc lựa chọn Hội An cho sự kiện trải nghiệm Haier IRIS tại Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt với chúng tôi. Hội An cho thấy những giá trị bền vững có thể tiếp tục phát triển khi được tiếp cận bằng những góc nhìn mới. Với Haier IRIS, chúng tôi cũng theo đuổi tinh thần đó, kết hợp những điều thân thuộc với công nghệ để tạo nên trải nghiệm phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại.

Chúng tôi kỳ vọng Haier IRIS sẽ không chỉ là sản phẩm nổi bật trong danh mục của Haier tại Việt Nam, mà còn thể hiện cam kết lắng nghe người dùng địa phương, đưa công nghệ toàn cầu đến gần hơn với nhu cầu thực tế và góp phần kiến tạo không gian sống tiện nghi, tinh tế.”

Công nghệ hướng đến những giá trị bền vững trong đời sống

Haier IRIS được giới thiệu tại Việt Nam trong định hướng mở rộng danh mục sản phẩm và tăng cường hiện diện của Haier trong lĩnh vực gia dụng. Có mặt tại Việt Nam từ năm 2025, Haier đang từng bước mở rộng hệ sinh thái sản phẩm.

Trên thị trường quốc tế, Haier được ghi nhận 8 năm liên tiếp trong Kantar BrandZ Top 100 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu và giữ vị trí số 1 trong nhóm thương hiệu thiết bị gia dụng lớn toàn cầu theo Euromonitor International trong 17 năm liên tiếp.

Với Haier, đổi mới là tìm ra những cách để công nghệ đồng hành gần hơn với cuộc sống hiện đại. Ảnh: Haier

Sử dụng điện, nước hợp lý và chăm sóc quần áo đúng cách là những lựa chọn nhỏ góp phần sử dụng tài nguyên hiệu quả và kéo dài vòng đời trang phục.

Từ Hội An, Haier IRIS mở đầu hành trình tại Việt Nam, mang đến câu chuyện về sự giao thoa giữa những giá trị quen thuộc và khả năng mới của công nghệ – nơi đổi mới hướng đến việc đồng hành gần hơn với cuộc sống hiện đại.

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(Nguồn: Haier Group)