Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 31 quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá thuộc phạm vi quản lý của Bộ này.

Theo đó, việc truy xuất nguồn gốc được áp dụng bắt buộc đối với các sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Quy định này nhằm tăng cường khả năng kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn và sử dụng sản phẩm.

Song song đó, khuyến khích áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hoá khác do thương nhân tự nguyện thực hiện truy xuất nguồn gốc.

Theo quy định, các thông tin truy xuất nguồn gốc phải được cập nhật trên hệ thống trước khi sản phẩm, hàng hóa được đưa ra lưu thông trên thị trường. Các thương nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm, hàng hoá phải lựa chọn khai báo trên hệ thống truy xuất nguồn gốc VeriGoods.

Trường hợp sử dụng hệ thống riêng, doanh nghiệp phải bảo đảm khả năng kết nối với hệ thống của Bộ Công Thương, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về bảo mật thông tin và an ninh mạng.

Từ ngày 1/7/2026, các sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao do Bộ Công Thương quản lý buộc phải thực hiện truy xuất nguồn gốc. Ảnh: Thạch Thảo

Để thông tin được hiển thị trên hệ thống, doanh nghiệp phải thực hiện định danh sản phẩm và khai báo dữ liệu truy xuất nguồn gốc trước khi hàng hóa được đưa ra lưu thông trên thị trường. Các thông tin được cập nhật bao gồm tên sản phẩm, xuất xứ, hình ảnh, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô sản xuất, hạn sử dụng và các tiêu chuẩn chất lượng được áp dụng.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, doanh nghiệp phải bổ sung thông tin về đơn vị nhập khẩu và nhà phân phối chính thức tại Việt Nam (nếu có).

Theo lộ trình triển khai, từ ngày 1/7/2026, thương nhân thực hiện đăng ký tài khoản, nhận mã định danh và xác thực thông tin sản phẩm trên hệ thống. Từ ngày 1/1/2027, việc truy xuất nguồn gốc phải được thực hiện đầy đủ trước khi các sản phẩm, hàng hoá thuộc diện áp dụng được đưa ra lưu thông trên thị trường.

Đối với các thương nhân thành lập mới hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh sau ngày 1/1/2027, các quy định về truy xuất nguồn gốc phải được thực hiện ngay từ khi bắt đầu hoạt động.

Để bảo đảm tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu, Bộ Công Thương sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát trong quá trình vận hành hệ thống. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm, nguy cơ mất an toàn hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mã truy xuất nguồn gốc có thể bị tạm dừng hiệu lực.

Bộ Công Thương cũng sẽ hủy xác nhận hiển thị thông tin truy xuất nguồn gốc trên hệ thống đối với các trường hợp cung cấp thông tin không chính xác, không trung thực; làm sai lệch bản chất thông tin về sản phẩm, hàng hóa; không duy trì, cập nhật dữ liệu theo quy định hoặc có kết luận vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông qua hệ thống, người tiêu dùng có thể tra cứu miễn phí các thông tin cơ bản của sản phẩm, hàng hóa như tên sản phẩm, hình ảnh, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, địa chỉ doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô sản xuất, số sêri và hạn sử dụng (nếu có).

Ngoài ra, người tiêu dùng còn có quyền phản ánh tới Bộ Công Thương hoặc cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện thông tin hiển thị trên hệ thống không chính xác hoặc có dấu hiệu không trung thực theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.