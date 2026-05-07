Phật viện Đồng Dương (nằm trên địa bàn xã Đồng Dương, TP Đà Nẵng) là một trung tâm Phật giáo nổi tiếng không chỉ của Vương quốc Chămpa cổ mà của cả khu vực Đông Nam Á thời trung đại. Đây được xem là một thánh địa Phật giáo bởi quy mô đồ sộ của dấu tích kiến trúc còn lại và sự lan tỏa, ảnh hưởng về mặt văn hóa của nó với những khu vực xung quanh.

Sau 1.151 năm, nhiều hạng mục của Phật viện Đồng Dương chỉ còn lại dấu tích mờ nhạt giữa đồng ruộng và cây cối.

Theo nội dung tấm bia được phát hiện tại đây, công trình do vua Indravarman II cho xây dựng vào năm 875 để thờ vị Bồ tát bảo hộ vương triều là Laksmindra - Lokesvara. Toàn bộ quần thể được bố trí theo trục đông – tây dài khoảng 1.300m, gồm Phật viện (Vihara), khu đền thờ chính, tăng xá, giảng đường cùng nhiều công trình phụ trợ khác.

Quần thể gồm nhiều vòng thành, đền thờ, tăng xá và giảng đường, tạo thành một trung tâm Phật giáo quy mô lớn của Chămpa thời bấy giờ.

Đầu thế kỷ 20, các nhà khảo cổ Pháp như L. Finot và H. Parmentier đã tiến hành khai quật Đồng Dương, phát hiện hàng trăm tác phẩm điêu khắc quý giá của nghệ thuật Chămpa.

Những phát hiện khảo cổ cho thấy Đồng Dương từng hình thành một phong cách nghệ thuật riêng biệt, được xem là đỉnh cao của mỹ thuật Chămpa thế kỷ thứ 9.

Những hình ảnh tư liệu về Phật viện Đồng Dương thời kỳ đầu khai quật năm 1902, trước khi nhiều hạng mục bị chiến tranh và thời gian tàn phá.

Mặt Bắc của cụm tháp trung tâm, lúc mới khai quật còn khá nguyên vẹn.

Nhiều đài thờ, tượng Phật, Bồ tát, tu sĩ bằng sa thạch được phát hiện qua các cuộc khai quật tại Phật viện Đồng Dương.

Đài thờ Đồng Dương được phát hiện năm 1902, nổi bật với các mảng chạm khắc về cuộc đời Đức Phật Thích Ca và được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2018.

Những mảng chạm trổ nhiều hình người và hoa văn trên đài thờ phản ánh trình độ điêu khắc tinh xảo của người Chămpa tại Đồng Dương. Ảnh: Hà Nam

Các tác phẩm điêu khắc tại đây mang đậm dấu ấn Phật giáo Đại thừa, đồng thời kết hợp yếu tố nghệ thuật Ấn Độ và sự sáng tạo bản địa. Phần lớn hiện vật hiện được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Trong số hàng trăm hiện vật được phát hiện tại đây, có 3 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia. Nổi bật nhất là pho tượng đồng Phật Thích Ca cao 108cm, được nhà khảo cổ Henri Parmentier phát hiện năm 1911.

Theo giới nghiên cứu, pho tượng có niên đại khoảng thế kỷ thứ 5 đến đầu thế kỷ thứ 6, mang phong cách Amaravati của Ấn Độ và nhiều khả năng được đưa đến Chămpa qua con đường giao thương hàng hải, tức ra đời sớm hơn cả Phật viện Đồng Dương.

Tác phẩm được đánh giá là một trong những tượng Phật cổ đẹp nhất Đông Nam Á và từng được trưng bày tại nhiều quốc gia. Trong một triển lãm cổ vật tại Pháp, pho tượng này được mua bảo hiểm 5 triệu USD – mức bảo hiểm cao nhất dành cho một pho tượng của Việt Nam trưng bày ở nước ngoài.

Tượng phật Đồng Dương phát hiện năm 1911, chịu ảnh hưởng của phong cách Amaravati (Ấn Độ), đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Một bảo vật khác là tượng Bồ tát Tara bằng đồng nguyên khối cao 114cm, được người dân phát hiện gần khu đền thờ chính vào năm 1978. Giới khảo cổ đánh giá đây không chỉ là pho tượng đồng lớn nhất của nghệ thuật Chămpa, mà còn là một trong những tác phẩm đồng quan trọng bậc nhất Đông Nam Á thời kỳ này.

Bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara hơn 1.200 năm tuổi, nổi bật với đôi lông mày rậm giao nhau, cánh mũi lớn, con mắt thứ ba hình thoi trên trán và mái tóc búi cao hình chóp, phía trên tạc tượng Phật A-di-đà. Ảnh: Hà Nam

Năm 2001, Phật viện Đồng Dương được công nhận là di tích quốc gia. Đến năm 2016, di tích tiếp tục được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Từng là trung tâm Phật giáo nổi tiếng, nhưng sau hơn 10 thế kỷ cùng sự tàn phá của chiến tranh và thiên nhiên, Phật viện Đồng Dương ngày nay gần như chỉ còn lại dấu tích. Trong quần thể rộng lớn năm xưa, hiện chỉ còn Tháp Sáng tồn tại. Tuy nhiên, ngọn tháp này cũng đã xuống cấp.

Tháp Sáng – hạng mục còn lại hiếm hoi của "kinh đô phật giáo" này. Dưới chân tháp, nhiều khu vực nền móng cổ nằm lẫn trong đất đá và cây bụi. Ảnh: Hà Nam

Ông Trà Tấn Kiểu, người dân xã Đồng Dương cho biết: “Người dân rất mong di tích sớm được trùng tu để giữ lại giá trị lịch sử cho con cháu sau này”. Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Văn Thôi – Chủ tịch UBND xã Đồng Dương bày tỏ địa phương mong muốn thành phố cùng các sở, ngành liên quan sớm có kiến nghị để triển khai kế hoạch tôn tạo, duy tu và trùng tu kịp thời.

Một đài thờ còn sót lại tại di tích, hiện vẫn được người dân địa phương thường xuyên hương khói. Ảnh: Hà Nam

Năm 2023, đoàn chuyên gia Viện Khảo cổ học Ấn Độ (ASI) đã phối hợp với tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là TP Đà Nẵng khảo sát thực trạng Phật viện Đồng Dương. Các chuyên gia đã thu thập dữ liệu về hiện trạng, quy mô, lịch sử và cấu trúc di tích nhằm phục vụ định hướng bảo tồn, phục dựng trong tương lai.

Giữa tháng 1/2026, trả lời kiến nghị cử tri về công tác trùng tu Phật viện Đồng Dương, Sở VHTT-DL Đà Nẵng cho biết thành phố hiện đang chuẩn bị triển khai một số dự án bảo tồn di tích. Trong đó, có dự án tu bổ, gia cố và phục hồi Tháp Sáng với tổng vốn đầu tư khoảng 12 tỷ đồng; cùng dự án bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích với kinh phí hơn 5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện hiện còn vướng thủ tục do đây là Di tích quốc gia đặc biệt, phải hoàn thành quy hoạch bảo quản, tu bổ và phục hồi tổng thể trước khi triển khai các dự án thành phần.

Trong thời gian chờ phê duyệt quy hoạch, ngành chức năng đang triển khai các giải pháp cấp thiết như gia cố, chống sạt lở khu vực chân tháp…

Đoàn chuyên gia Ấn Độ đi khảo sát Phật viện Đồng Dương vào tháng 4/2023. Ảnh: Chí Đại

Du khách thích thú khi chiêm ngưỡng những "báu vật" còn sót lại của Phật viện Đồng Dương. Ảnh: Hà Nam