Kinh tế và du lịch bứt phá là đòn bẩy cho hiệu suất khai thác của bất động sản ven sông Hàn. Ảnh: Ánh Dương

Kinh tế “mở đường”, du lịch “dẫn lối” lợi nhuận cho thuê

Không còn là một đô thị du lịch đơn thuần, Đà Nẵng đang chuyển mình mạnh mẽ thành trung tâm kinh tế mở. Việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do (FTZ) đã khơi thông dòng vốn đầu tư khổng lồ: chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón hơn 71.000 tỷ đồng vốn trong nước (tăng gấp đôi) và 313 triệu USD vốn ngoại (gấp 2,6 lần).

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, phân tích: “Sự hình thành Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do thể hiện sự xoay chuyển quyết liệt của Đà Nẵng khi chủ động lựa chọn những tuyến phát triển mang tầm quốc tế”.

Bên cạnh đó, việc tiên phong kiến tạo "thành phố 15 phút" theo mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD/TAD), kết hợp dự án nâng cấp nhà ga quốc tế sẽ hoàn thiện bức tranh hạ tầng tại Đà Nẵng.

Lễ hội DIFF đẩy công suất phòng ven sông Hàn chạm đỉnh. Ảnh: Quốc Huy

Song song với đà tăng trưởng kinh tế, du lịch vẫn giữ vai trò trụ cột trong bức tranh tăng trưởng của thành phố. Thống kê 5 tháng đầu năm 2026 cho thấy sức nóng của điểm đến Đà Nẵng khi đón tới 7,74 triệu lượt khách, trong đó khách ngoại chiếm hơn 4,18 triệu lượt. Đóng vai trò là “thỏi nam châm” hút khách, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế (DIFF) đã đẩy công suất phòng khu vực trung tâm chạm ngưỡng 90 - 100%.

Nhu cầu lưu trú tăng mạnh, song quỹ đất trung tâm ven “dòng sông ánh sáng” lại vô cùng khan hiếm. Cung cầu chênh lệch đã đẩy giá thuê tăng phi mã, tối ưu hóa lợi suất cho các nhà đầu tư. Điển hình, tại phân khu The Panoma (Sun Cosmo Residence) sát sông Hàn, giá thuê các căn hộ hiện dao động từ 18 - 42 triệu đồng/tháng.

The Panoma khẳng định sức hút của căn hộ ven sông. Ảnh: Ánh Dương

Phân tích bài toán đầu tư, ông Nguyễn Hà Quang Đức (Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư SRT khu vực Miền Trung, Miền Nam), cho biết với mức vốn khoảng 3,5 tỷ đồng cho căn hộ 1PN tại The Panoma, chủ sở hữu đã có thể thu về dòng tiền cho thuê 20 - 25 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, để đạt được lợi nhuận tương đương tại Hà Nội hay TP.HCM, các nhà đầu tư thường phải bỏ ra gấp đôi (7 - 8 tỷ đồng).

Sự cộng hưởng giữa chi phí đầu vào hợp lý và hiệu suất sinh lời cao đã biến bất động sản ven sông Hàn trở thành một trong những kênh đầu tư sáng giá bậc nhất.

Lợi nhuận kép từ “bản giao hưởng” Symphony 5

Trong bối cảnh nguồn cung ven sông khan hiếm, tháp căn hộ Symphony 5 thuộc quần thể Sun Symphony Residence đang thu hút sự chú ý nhờ vị trí soi bóng sông Hàn. Tọa lạc ngay mặt đường Lê Văn Duyệt, cư dân tháp Symphony 5 có thể dễ dàng kết nối tới biển Mân Thái (3km), tổ hợp giải trí Da Nang Downtown (5km) và sân bay quốc tế (7km). Điểm nhấn của tòa tháp còn nằm ở tầm nhìn "5 trong 1" thu trọn sông Hàn, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, cầu Thuận Phước và nhịp sống phồn hoa, với một số căn đặc biệt sở hữu tầm nhìn pháo hoa DIFF “tuyệt phẩm”.

Quần thể Sun Symphony Residence đem đến đặc quyền ngắm trọn pháo hoa DIFF. Ảnh: Ánh Dương

Đánh giá về toạ độ “kim cương” của dự án, ông Nguyễn Hà Quang Đức nhận định: “Symphony 5 là một trong những sản phẩm hiếm hoi sở hữu vị trí kề sát sông Hàn, chắc chắn sẽ xác lập mặt bằng giá mới trong tương lai”.

Không dừng lại ở vị trí, dự án còn chinh phục dòng khách cao cấp bằng hệ sinh thái 20 tiện ích nội khu trải dài từ gym, spa, hồ bơi đến sân yoga và vườn trên cao. Chỉ cần bước ra thềm nhà, cư dân đã được hòa mình vào không gian sinh thái rộng 19.000m2 với bộ ba công viên ven sông, trung tâm và thể thao.

Bể bơi phong cách resort dưới chân tháp Symphony 5. Ảnh phối cảnh dự án: Sun Property

Tiến độ triển khai thần tốc của dự án cũng là yếu tố mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng. Cụ thể, các tòa tháp S1, S2, S3 thuộc quần thể Sun Symphony Residence đã lần lượt bàn giao vào tháng 5/2026 và trao sổ đỏ ngay trong tháng 6/2026 - chỉ sau 2 năm ra mắt, minh chứng cho năng lực triển khai và hoàn thiện pháp lý của Sun Group.

Hội tụ trọn vẹn vị trí đắc địa, tầm nhìn và hệ sinh thái tiện ích, Symphony 5 không chỉ bổ sung nguồn cung ven sông mà còn mở ra cơ hội khai thác lưu trú đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư.

(Nguồn: Sun Property)