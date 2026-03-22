Từ ánh mắt đầu tiên trên phim trường đến lời cầu hôn ở Paris

Giữa tháng 3/2026, cặp đôi đình đám của làng giải trí Việt - đạo diễn Victor Vũ và diễn viên Đinh Ngọc Diệp - kỷ niệm tròn 10 năm ngày cưới bằng bộ ảnh tái hiện đầy cảm xúc tại một resort ở TPHCM. Điểm khác biệt so với ngày trọng đại năm 2016: lần này, bên cạnh hai nhân vật chính còn có hai quý tử Landon Vũ và Nolan Vũ cùng xuất hiện.

Vợ chồng Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp.

Câu chuyện của họ bắt đầu từ năm 2008, khi Victor Vũ trở về Việt Nam thực hiện bộ phim điện ảnh đầu tay Chuyện tình xa xứ. Người anh "phát hiện" trên phim trường khi ấy là Đinh Ngọc Diệp - Hoa khôi Tây Đô 2004, gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua vai An trong Mưa thủy tinh. Từ mối quan hệ đạo diễn - diễn viên, tình cảm dần nảy sinh qua năm tháng cùng nhau làm phim, cùng hiểu nhau trong những khoảnh khắc chân thật nhất sau ống kính.

Năm 2012, Victor Vũ chọn không gian lãng mạn bậc nhất thế giới - nhà thờ Đức Bà Paris - để cầu hôn người thương. Bốn năm sau, tháng 3/2016, họ chính thức về chung một mái nhà trong lễ cưới ấm cúng tại TPHCM, khép lại chương tình yêu và mở ra một hành trình mới: hôn nhân.

Người lùi về hậu phương, người vươn ra ánh đèn

Sau hôn nhân, Đinh Ngọc Diệp đưa ra lựa chọn ít người ngờ tới: gác lại sự nghiệp diễn xuất để trở thành hậu phương vững chắc cho chồng. Nhưng "lùi về" không có nghĩa là đứng ngoài cuộc chơi - cô chuyển mình thành nhà sản xuất, trực tiếp quản lý tài chính, truyền thông, marketing và phân phối cho các dự án lớn của Victor Vũ, trong đó có 3 phim đạt doanh thu trăm tỷ đồng.

Victor Vũ không giấu sự trân trọng dành cho vợ. Anh thừa nhận chính sự hiện diện của Đinh Ngọc Diệp là nguồn động lực lớn nhất trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Về phía mình, Đinh Ngọc Diệp chia sẻ: "Ở bên anh, em được làm công chúa, là phiên bản rực rỡ và sống động nhất của chính mình, một người luôn thấy mình đủ đầy và ngủ cùng nụ cười mỗi tối".

Gia đình hạnh phúc của Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp.

Bí quyết giữ lửa hôn nhân của họ đơn giản mà sâu sắc: tuân thủ lời khuyên của mẹ chồng - "tương kính như tân" - tôn trọng không gian riêng, dung hòa tính cách đối lập và cùng nhau vượt qua mọi sóng gió công việc lẫn gia đình.

Đến kỷ niệm 10 năm, Đinh Ngọc Diệp bày tỏ: "Khi gặp một người khiến em muốn trở nên tốt đẹp hơn, hiền lành hơn, giỏi giang và đáng yêu hơn, em đã dành 10 năm nỗ lực làm điều đó!" Còn Victor Vũ đáp lại đầy xúc động: "Nhìn lại 10 năm, anh chỉ thấy biết ơn. Biết ơn vì có em và có 2 cậu con trai yêu quý của mình".

Hai quý tử "như sinh đôi" và triết lý nuôi con không chiều chuộng

Nếu tình yêu là nền móng thì Landon Vũ và Nolan Vũ chính là "quả ngọt" trọn vẹn nhất của hôn nhân ấy. Landon (tên thật Đông Quân, sinh năm 2018) - hướng ngoại giống mẹ - từng khiến nhiều người kinh ngạc khi chưa đầy 2 tuổi đã thuộc bảng chữ cái cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, và gần 5 tuổi đã đọc vanh vách tên các tỉnh thành Việt Nam. Nolan (tên thật Nam Thiên, sinh năm 2020) có tính cách hướng nội giống bố. Nhiều người ngỡ ngàng vì ngoại hình hai cậu bé giống nhau như sinh đôi và đều thừa hưởng nét đẹp từ ông nội.

Hai cậu bé giống nhau như sinh đôi và đều thừa hưởng nét đẹp từ ông nội.

Dù là những người nổi tiếng bận rộn, Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp vẫn tự tay chăm sóc con từ việc tắm rửa, đưa đón đến học bài mỗi ngày. Họ chọn triết lý nuôi dạy thương nhưng không chiều chuộng, không áp đặt con theo đuổi nghệ thuật hay showbiz và thường xuyên đưa cả nhà đi du lịch để vun bồi sợi dây gắn kết gia đình.

Sau 1 thập kỷ, tổ ấm của họ không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn là nguồn cảm hứng sáng tạo và điểm tựa tinh thần vững chắc - minh chứng rằng hạnh phúc đích thực đến từ sự tin tưởng, tôn trọng và biết ơn nhau mỗi ngày.

Gia đình Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp chụp hình cùng nhau:

Minh Dũng

Ảnh: Tư liệu