Chương trình diễn ra lúc 9h00 ngày 17/9/2026, tại Hội trường A2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cơ sở đào tạo Hà Đông, số 96A đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện được xác định là một trong những đơn vị nghiên cứu và phát triển của ngành Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tại Việt Nam. Viện có vai trò trong tư vấn chiến lược, nghiên cứu chuyên sâu, chuyển giao công nghệ và đóng góp vào quá trình phát triển hạ tầng số quốc gia.

Lễ kỷ niệm là dịp để nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của Viện, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, công nhân viên qua các thời kỳ. Điểm nhấn của chương trình là nghi thức đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ 2, phần thưởng cao quý của Nhà nước dành cho những đóng góp của Viện.

Bên cạnh ý nghĩa đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển, sự kiện cũng là dịp để các thế hệ cán bộ, công nhân viên của Viện gặp gỡ, tri ân và cùng ôn lại truyền thống. Viện trân trọng mời các cán bộ đã nghỉ hưu, những người từng công tác tại Viện nay đã chuyển công tác và cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại Viện tham dự buổi lễ.

Nội dung cụ thể của chương trình

60 năm là một chặng đường dài gắn với sự phát triển của lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tại Việt Nam. Việc tổ chức lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ 2 không chỉ đánh dấu thành quả của chặng đường đã qua, mà còn tạo thêm động lực để Viện tiếp tục phát huy năng lực nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ trong giai đoạn mới.

Sự kiện dự kiến quy tụ các thế hệ cán bộ, công nhân viên cùng các đại biểu, đối tác và khách mời của Viện. Đại diện Viện chia sẻ, sự hiện diện của các đại biểu sẽ góp phần vào thành công của buổi lễ và là sự động viên đối với tập thể Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện.

(Nguồn: Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện)