Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam vận hành 3 khu thử nghiệm bay cấp quốc gia và tối thiểu 1 trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia về phương tiện bay không người lái (UAV).

Một thiết bị bay không người lái của công ty Việt Nam trưng bày tại Diễn đàn quốc tế Kinh tế tầm thấp Việt Nam 2025 ngày 14/11/2025. Ảnh: Du Lam

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 99-KL/TW về khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới. Văn bản khẳng định: "Không gian tầm thấp là tài nguyên quốc gia, không gian phát triển mới, không gian chủ quyền đặc biệt, gắn với nhiệm vụ trọng yếu bảo vệ chủ quyền không phận, chủ quyền dữ liệu, an ninh mạng và bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, biên giới, biển, đảo và các đô thị lớn".

Do đó, việc khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp phải đặt trong tổng thể việc triển khai các chủ trương Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và đổi mới mô hình phát triển đất nước.

Việc phát triển lĩnh vực này sẽ kết hợp chặt chẽ với các ngành công nghệ như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ không gian nhằm chuyển hóa thành sức mạnh quốc gia.

Tự chủ công nghệ UAV và mục tiêu đóng góp 1,5% GDP

Về lộ trình cụ thể, đến năm 2030, Việt Nam dự kiến đưa vào vận hành 3 khu thử nghiệm bay cấp quốc gia và tối thiểu 1 trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia về phương tiện bay không người lái (UAV). Tỷ lệ nội địa hóa các dòng UAV chủ lực phục vụ sản xuất phấn đấu đạt trên 30-40% vào năm 2030 và sẽ nâng lên trên 85% vào năm 2045.

Đến năm 2045, kinh tế không gian tầm thấp được định hướng trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và đóng góp khoảng 1,5% GDP quốc gia.

Để đạt mục tiêu này, Nhà nước sẽ ưu tiên đầu tư ngân sách phát triển hạ tầng thiết yếu phục vụ quản trị, khai thác và bảo vệ không gian tầm thấp; ưu tiên bố trí kinh phí nghiên cứu khoa học; xây dựng các khu phức hợp công nghệ, cụm công nghiệp sản xuất và khu thử nghiệm bay UAV cấp quốc gia. Đồng thời, có chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và đất đai cho các doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm, thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ UAV.

Xây dựng khung pháp lý, quản trị theo độ cao và mở rộng ứng dụng

Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng mô hình quản trị quốc gia hiện đại dựa trên dữ liệu, nền tảng số và quản trị rủi ro. Việc quản lý sẽ được phân tầng độ cao, phân khu vực hoạt động và kiểm soát chặt chẽ toàn trình từ đăng ký, định danh, cấp phép đến giám sát, xử lý vi phạm.

Trong năm 2027, Việt Nam sẽ xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hạ tầng và thiết bị, công nghệ quản lý tiệm cận chuẩn quốc tế.

Hạ tầng quản lý không gian tầm thấp sẽ được đầu tư đồng bộ, liên thông với hệ thống điều hành bay quân sự và dân dụng. Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) sẽ được áp dụng cho các công nghệ, sản phẩm và dịch vụ UAV mới.

Hoạt động bay tầm thấp sẽ được đẩy mạnh ứng dụng trong các lĩnh vực như logistics, đô thị thông minh, nông nghiệp, giám sát hạ tầng, quản lý tài nguyên, phòng chống thiên tai và cấp cứu y tế.

Về nhân lực, Việt Nam sẽ đẩy mạnh xây dựng các chương trình đào tạo về UAV, kinh tế không gian tầm thấp và ngành nghề liên quan. Có chính sách thu hút, trọng dụng chuyên gia, nhà khoa học giỏi trong và ngoài nước; tăng cường đào tạo nguồn cán bộ chiến lược và các cấp về lãnh đạo, quản lý, thực thi nhiệm vụ trong lĩnh vực này.