Kết quả từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho hay, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.381 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (6/8), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 61.866.186.600 đồng (gần 62 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Song hệ thống của Vietlott đã tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.386.451.950 đồng (gần 3,4 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng lần thứ 1.381 của loại hình xổ số Power 6/55 là 14 - 18 - 23 - 35 - 51 - 55 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 01.

Vietlott tìm được 1 vé số trúng độc đắc trị giá gần 3,4 tỷ đồng.

Giải Jackpot 1 hôm nay chứa dãy số 14 - 18 - 23 - 35 - 51 - 55. Tấm vé trúng thưởng Jackpot 2 trùng 5 trong 6 số trên và số 01.

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 nói trên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 này nhận về là hơn 3 tỷ đồng.

Bên cạnh giải độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 3,4 tỷ đồng, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.381 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm thấy 16 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 858 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 19.579 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Cách đây 2 hôm, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.380 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 4/8, Vietlott cũng tìm thấy 1 tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn gần 4,7 tỷ đồng. Chủ nhân của giải thưởng này sống tại tỉnh Hưng Yên.