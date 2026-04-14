Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa công bố, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.332 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (14/4), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 87.796.064.550 đồng (gần 87,8 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã tìm ra 2 tấm vé cùng trúng giải Jackpot 2 với tổng trị giá 4.155.167.000 đồng (gần 4,2 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trúng thưởng giải Jackpot 1 trong kỳ quay thưởng thứ 1.332 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay là 08 - 16 - 22 - 35 - 39 - 47 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 28.

Tấm vé trúng Jackpot 2 trùng 5 trên 6 số của giải Jackpot 1 và số đặc biệt là 28.

Giá trị trúng thưởng của giải độc đắc Jackpot 2 hôm nay sẽ được chia đều cho 2 người.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà mỗi người trúng giải độc đắc Jackpot 2 nhận về là gần 1,9 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc Jackpot 2 với tổng trị giá gần 4,2 tỷ đồng, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.332 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm thấy 23 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.218 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 25.845 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.