Vietlott vừa tìm được 2 vé số trúng độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 3,7 tỷ đồng ở loại hình xổ số Power 6/55. Gần đây, Vietlott liên tục tìm thấy vé số trúng Jackpot 2 trị giá hàng tỷ đồng.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa công bố, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.405 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (1/10), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 106.521.287.250 đồng (hơn 106,5 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã tìm ra 2 vé số cùng trúng giải Jackpot 2 với tổng trị giá 3.739.088.100 đồng (hơn 3,7 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trúng thưởng giải Jackpot 1 trong kỳ quay thưởng thứ 1.405 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay là 04 - 05 - 13 - 34 - 52 - 55 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 15.

Vietlott tìm được 2 vé số trúng độc đắc trị giá hơn 3,7 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Tấm vé trúng Jackpot 2 trùng 5 trên 6 số của giải Jackpot 1 và số đặc biệt là 15.

Giá trị trúng thưởng của giải Jackpot 2 hôm nay sẽ được chia đều cho 2 người.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà mỗi người trúng giải độc đắc Jackpot 2 hôm nay nhận về là gần 1,7 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 3,7 tỷ đồng, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.405 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm thấy 13 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.075 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 24.686 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Gần đây, Vietlott liên tục tìm thấy vé số trúng Jackpot 2 trị giá hàng tỷ đồng ở loại hình xổ số Power 6/55.

Cách đây 2 hôm, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.404 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối 29/9, Vietlott tìm được 1 tấm vé trúng độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 4,5 tỷ đồng. Khách hàng trúng giải Jackpot 2 này sống tại tỉnh Nghệ An.

Trước đó, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.402 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 24/9, Vietlott tìm thấy 1 tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 5,5 tỷ đồng. Chủ nhân của giải thưởng này sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.