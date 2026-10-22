Vietlott tìm được 2 tấm vé cùng trúng giải độc đắc Jackpot 2 với tổng trị giá gần 6,6 tỷ đồng ở loại hình xổ số Power 6/55 vào kỳ quay tối nay.

Kết quả từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho hay, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.414 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối nay (22/10), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 188.849.262.450 đồng (hơn 188,8 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã tìm thấy 2 tấm vé cùng trúng giải Jackpot 2 với tổng trị giá 6.571.990.500 đồng (gần 6,6 tỷ đồng).

Vietlott tìm được 2 tấm vé cùng trúng độc đắc gần 6,6 tỷ đồng.

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng lần thứ 1.414 của loại hình xổ số Power 6/55 là 14 - 19 - 24 - 31 - 34 - 42 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 37.

Giải Jackpot 1 hôm nay chứa dãy số 14 - 19 - 24 - 31 - 34 - 42. Hai tấm vé trúng thưởng Jackpot 2 hôm nay trùng 5 trong 6 số trên và số 37.

Theo quy định, 2 khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 nói trên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà mỗi người trúng giải độc đắc Jackpot 2 hôm nay nhận về là hơn 2,95 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 6,6 tỷ đồng nói trên, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.414 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm thấy 36 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 2.469 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 45.639 vé trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.