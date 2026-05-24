Kết quả từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho thấy, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.514 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay (24/5), Hội đồng quay thưởng đã xác định 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá 36.108.182.500 đồng (hơn 36,1 tỷ đồng).

Tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay chứa dãy số may mắn 04 - 08 - 09 - 14 - 25 - 42.

Vietlott tìm được khách hàng trúng độc đắc hơn 36 tỷ đồng.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoản tiền hơn 3,6 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh hơn 32 tỷ đồng.

Cũng tại kỳ quay lần thứ 1.514 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào tối nay, bên cạnh giải Jackpot trị giá hơn 36,1 tỷ đồng, hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm ra 23 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.418 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 23.640 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.