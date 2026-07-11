Cụ thể, dãy số trúng thưởng của kỳ quay 1.370 là 09 - 17 - 20 - 33 - 41 - 42, số đặc biệt 40.

Theo kết quả công bố, Jackpot 1 trị giá 102.862.626.150 đồng đã có 1 vé trúng thưởng. Bên cạnh đó, Jackpot 2 trị giá 4.564.759.400 đồng cũng ghi nhận 1 vé trúng.

Dãy số may mắn hôm nay

Ngoài hai giải Jackpot, kỳ quay lần này còn có: 23 giải Nhất, mỗi giải trị giá 40 triệu đồng; 1.856 giải Nhì, mỗi giải 500.000 đồng; 31.612 giải Ba, mỗi giải 50.000 đồng.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành khi lĩnh thưởng. Theo đó, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot 1 trong kỳ quay 1.370 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra hôm nay sẽ phải nộp khoảng tiền gần 10,3 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành được vé số trúng giải nói trên.

Tương tự, vị khách hàng trúng giải Jackpot 2 trong kỳ quay 1.370 này sẽ phải nộp khoảng tiền gần 460 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành được vé số trúng giải nói trên.