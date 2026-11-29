Toàn cảnh lễ công bố tái định vị thương hiệu và ra mắt Vietschool East Hanoi

Hành trình mới từ nền tảng tám năm phát triển

Thông qua đơn vị thành viên BV Education, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt - BV Group đã đầu tư và phát triển hệ thống Trường Vietschool từ năm 2018. Đến nay, hệ thống có 2 cơ sở mầm non và 2 trường liên cấp Vietschool Pandora và Vietschool East Hanoi.

Vietschool kiên định với khát vọng đào tạo những thế hệ công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam, hướng tới phát triển con người toàn diện, giúp mỗi học sinh khám phá tiềm năng, biết lãnh đạo bản thân, làm chủ cuộc sống và kiến tạo giá trị.

Những kinh nghiệm và kết quả giáo dục tích lũy trong tám năm qua là nền tảng để Vietschool bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc cách con người sống, học tập và làm việc.

Vietschool tiếp tục hoàn thiện khung giáo dục, đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, đánh giá học sinh và phát triển năng lực đội ngũ, hướng tới trang bị cho học sinh nền tảng tri thức vững chắc, khả năng tư duy độc lập, năng lực thích ứng, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Tạ Hoài Hạnh – Chủ tịch HĐQT BV Education phát biểu tại chương trình

The Living School - Định vị thương hiệu từ triết lý giáo dục

Với định vị The Living School, Vietschool hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục nơi việc học gắn liền với cuộc sống, mỗi học sinh được phát huy tiềm năng và mỗi ngày đến trường là một cơ hội để trưởng thành.

Tinh thần ấy được thể hiện qua ba giá trị khác biệt: học tập gắn liền với cuộc sống (Learning as Living), kết nối năm không gian giáo dục gồm lớp học, nhà trường, gia đình, cộng đồng và thiên nhiên; xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn, nơi mỗi học sinh cảm nhận mình được tôn trọng, lắng nghe, yêu thương và thuộc về (A Community Where Every Child Belongs); kiến tạo môi trường sư phạm nơi học sinh, gia đình, nhà trường đồng hành và cùng trưởng thành (Growing Together).

Khung Giáo dục Vietschool hướng tới phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh trong tám lĩnh vực: làm chủ bản thân; nhân cách và sức khỏe toàn diện; học tập và tư duy; năng lực số và AI; lãnh đạo và hợp tác; công dân và phụng sự; năng lực toàn cầu; đổi mới sáng tạo và tinh thần doanh nhân.

Cùng với định vị mới, Vietschool giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu với sắc xanh chủ đạo. Biểu trưng kết hợp hình ảnh chiếc khiên, tượng trưng cho môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, nơi mỗi học sinh được yêu thương, tôn trọng và phát triển. Trung tâm logo là cánh chim MiLA lấy cảm hứng từ hình tượng Chim Lạc, đại diện cho khát vọng khám phá, tinh thần tự do và ý chí vươn lên của những thế hệ học sinh mang bản sắc Việt, tự tin hội nhập thế giới. Hình ảnh mầm cây gợi sức sống và sự ươm dưỡng của thầy cô; trong khi khoảng âm tạo thành chữ V (chữ cái đầu của Vietschool), mở ra hình ảnh bầu trời rộng lớn, nơi mỗi học sinh được tự do khám phá và lựa chọn con đường phát triển của mình.

Thông điệp thương hiệu “Sống trọn và trưởng thành mỗi ngày” gửi gắm mong muốn mỗi học sinh được sống hạnh phúc, học tập ý nghĩa trong hiện tại và từng bước trưởng thành, sẵn sàng cho tương lai.

Khoảnh khắc ra mắt logo và bộ nhận diện thương hiệu mới của hệ thống Trường Vietschool

Vietschool East Hanoi - Hiện thực hóa tầm nhìn giáo dục

Tọa lạc tại Khu đô thị Đặng Xá, Vietschool East Hanoi được thiết kế bởi các đơn vị tư vấn quốc tế nhằm hiện thực hóa triết lý giáo dục Vietschool, với không gian học tập hiện đại, đa dạng và giàu trải nghiệm.

Trên khu đất gần 15.300 m², với tổng diện tích sàn sử dụng gần 26.000 m², ngôi trường được quy hoạch với 87 phòng học, 61 phòng chức năng chuyên biệt cùng hệ thống không gian học tập ngoài trời, thể thao và nghệ thuật. Kiến trúc các tòa nhà lớp học do Swan & MacLaren (Singapore) thiết kế, cảnh quan do EGO (Italy) đảm nhiệm. Điểm nhấn của công trình là nhà hát gần 600 chỗ ngồi, với ý tưởng thiết kế được phát triển bởi SG Consultants (Singapore).

Phối cảnh Trường Liên cấp Vietschool East Hanoi

Vietschool East Hanoi triển khai giáo dục liên cấp từ Tiểu học, THCS đến THPT với định hướng ba hệ đào tạo: Advanced (Chương trình Việt Nam nâng cao), Song ngữ Quốc tế và Quốc tế. Trường sẽ đón những thế hệ học sinh đầu tiên vào năm học 2027-2028, mở ra chặng đường phát triển mới của hệ thống trường Vietschool.

Chia sẻ về định hướng của nhà trường tại lễ ra mắt, Cô Hoàng Diệu Thu - Hiệu trưởng Trường Liên cấp Vietschool East Hanoi - cho biết: “Chúng tôi mong muốn mỗi học sinh đều cảm nhận được mình thuộc về ngôi trường này, được tôn trọng, được lắng nghe, được khích lệ phát huy thế mạnh, được hỗ trợ khi gặp khó khăn. Và để học sinh không ngừng trưởng thành, chính các thầy cô cũng phải không ngừng học hỏi, đổi mới và hoàn thiện mình. Đó là tinh thần The Living School mà Vietschool East Hanoi tin tưởng và quyết tâm thực hiện”.

Ths. Hoàng Diệu Thu - Hiệu trưởng Trường Liên cấp Vietschool East Hanoi phát biểu tại sự kiện

Trong khuôn khổ sự kiện, hàng trăm phụ huynh và học sinh đã tham quan cơ sở vật chất, tìm hiểu chương trình giáo dục và trực tiếp trải nghiệm các hoạt động tại các khu vực: Makerspace, Mỹ thuật, Robotics…. Những trải nghiệm này giúp phụ huynh và học sinh hình dung rõ hơn về cách Vietschool đưa tinh thần giáo dục vào học tập và trải nghiệm học đường.

Sự kiện đánh dấu sự khởi đầu của một chặng đường phát triển mới, tiếp nối những giá trị đã được bồi đắp trong tám năm qua và khẳng định cam kết lâu dài của Vietschool: xây dựng một môi trường giáo dục nơi mỗi học sinh được sống, học tập, trưởng thành mỗi ngày và sẵn sàng cho tương lai.

Bích Đào