Kịp thời chặn đứng biến cố tắc mạch phổi trong “thời gian vàng”

Trong quá trình tham quan trên tàu du lịch ngoài khơi, ông Giovanni De Villa (66 tuổi, quốc tịch Đức) bỗng khó thở dữ dội, buồn nôn, vã mồ hôi, sau đó mất ý thức thoáng qua kèm nhịp tim nhanh. Đây là những dấu hiệu điển hình gợi ý một biến cố tim phổi cấp tính nguy hiểm.

Bệnh nhân nhanh chóng được sơ cứu ban đầu và chuyển đến Vinmec Đà Nẵng trong tình trạng độ bão hòa oxy (SpO2) chỉ còn 88%, nhịp tim nhanh và không đều. Các chỉ số này cho thấy nguy cơ suy hô hấp cấp, rối loạn huyết động và tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngay khi tiếp nhận tại khoa Cấp cứu, ê-kíp Vinmec Đà Nẵng đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp gồm hỗ trợ hô hấp, thiết lập theo dõi liên tục và chẩn đoán nhanh.

Bệnh nhân hạnh phúc khi được xuất viện sau 5 ngày gặp biến cố tắc động mạch phổi

Trên cơ sở thăm khám lâm sàng và khai thác tiền sử bệnh, đặc biệt là tình trạng rung nhĩ sau can thiệp tim mạch nhưng không duy trì thuốc chống đông, các bác sĩ nhanh chóng nghĩ tới khả năng bệnh nhân bị tắc động mạch phổi cấp. Bệnh nhân được chỉ định chụp CT mạch phổi khẩn cấp, ghi nhận huyết khối lớn tại cả hai động mạch phổi. Đây là tình trạng đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn tới ngừng tuần hoàn trong thời gian rất ngắn.

Ngay lập tức, người bệnh được điều trị chống đông theo phác đồ, kết hợp duy trì oxy liệu pháp và theo dõi sát sao chức năng tim phổi. Đồng thời, các bác sĩ tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa nhằm đánh giá toàn diện mức độ nguy cơ, sẵn sàng các phương án can thiệp chuyên sâu như tiêu sợi huyết hoặc hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) trong trường hợp cần thiết.

“Tắc động mạch phổi là một trong những cấp cứu nội khoa có tỷ lệ tử vong cao nếu chẩn đoán và xử trí chậm trễ. Trong trường hợp này, bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ như tuổi cao, rối loạn nhịp tim và không sử dụng thuốc chống đông. Việc nhận diện sớm và khởi trị chống đông ngay tại cửa cấp cứu là yếu tố then chốt giúp cải thiện tiên lượng”, BS. Nguyễn Thái Trí - Trưởng khoa Hồi sức - Cấp cứu, Vinmec Đà Nẵng - chia sẻ.

Trong 12 giờ đầu, bệnh nhân được theo dõi tích cực và liên tục tại khoa Cấp cứu. Khi tình trạng huyết động dần ổn định, người bệnh tỉnh táo trở lại, triệu chứng khó thở giảm rõ rệt và được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi, điều trị chuyên sâu.

Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh hồi phục tốt và đủ điều kiện xuất viện. Trong niềm xúc động, ông Giovanni De Villa gửi lời cảm ơn tới ê-kíp bác sĩ Vinmec Đà Nẵng đã nỗ lực giành lại sự sống cho ông ngay trong thời khắc nguy kịch, giữa một đất nước xa lạ.

“Điểm tựa” y tế an toàn cho du khách quốc tế

Trong bối cảnh Đà Nẵng ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến du lịch nổi bật của khu vực, yếu tố an toàn y tế đang trở thành một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu đối với du khách quốc tế.

Thực tế, rào cản ngôn ngữ cùng sự khác biệt về hệ thống y tế khiến việc tiếp cận chăm sóc kịp thời trở nên khó khăn hơn, từ đó làm gia tăng nguy cơ chậm trễ trong xử trí. Vì vậy, bên cạnh trang thiết bị hiện đại, tốc độ phản ứng của một quy trình cấp cứu được chuẩn hóa đóng vai trò quyết định đến kết quả điều trị.

Tại Vinmec Đà Nẵng, quy trình cấp cứu được triển khai theo mô hình “thời gian vàng”, trong đó mọi khâu từ tiếp nhận, đánh giá ban đầu, chỉ định cận lâm sàng đến điều trị đều được thực hiện đồng bộ, giúp rút ngắn tối đa thời gian can thiệp và nâng cao cơ hội sống cho người bệnh.

Quy trình cấp cứu được chuẩn hóa, rút ngắn tối đa thời gian can thiệp tại Vinmec Đà Nẵng

Không chỉ mạnh về chuyên môn, Vinmec Đà Nẵng còn được đánh giá cao ở mô hình chăm sóc bệnh nhân quốc tế chuyên biệt. Đội ngũ hỗ trợ đa ngôn ngữ và quy trình tiếp nhận linh hoạt giúp du khách tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện, từ đó gia tăng cảm giác an tâm cho bệnh nhân và người thân trong những tình huống khẩn cấp nơi đất khách.

Song song với hệ thống hồi sức và cấp cứu vận hành chuyên nghiệp 24/7, Vinmec Đà Nẵng ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm chẩn đoán và điều trị chuyên sâu tại miền Trung. Bệnh viện quy tụ nhiều chuyên khoa mũi nhọn như Chấn thương chỉnh hình, Tiêu hóa, Nội thần kinh - Đột quỵ, Can thiệp mạch, Nhi, Sản - Phụ khoa…

Đồng thời, đơn vị không ngừng làm chủ các kỹ thuật điều trị tiên tiến như ứng dụng robot trong phẫu thuật ngoại khoa, công nghệ in 3D cá thể hoá trong phẫu thuật thay khớp, điều trị ung thư xương bảo tồn chi, can thiệp mạch số hoá nền (DSA)…

Trong chiến lược phát triển du lịch bền vững, Đà Nẵng không chỉ cần những sản phẩm du lịch hấp dẫn, mà còn cần một hệ thống y tế đủ mạnh để bảo đảm an toàn cho du khách. Sự hiện diện của các cơ sở y tế chất lượng cao như Vinmec Đà Nẵng đang góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch, giúp du khách không chỉ tận hưởng trọn vẹn hành trình mà còn luôn an tâm về sự bảo vệ toàn diện sức khỏe.

(Nguồn: Vinmec)