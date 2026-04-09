Ca mổ giải quyết cùng lúc “2 bài toán khó”

Ông Bryan Daniel Hollenbaugh (quốc tịch Mỹ, 60 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park trong tình trạng nặng 145 kg, chỉ số BMI 48,45 kg/m2 - mức béo phì nghiêm trọng, nguy cơ biến chứng tim mạch, cơ xương khớp, hô hấp.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, gần 20 năm trước, ông từng được phẫu thuật đặt vòng thắt dạ dày, giúp giảm từ 140 kg xuống còn khoảng 100 kg. Tuy nhiên, khi chế độ ăn uống trở lại bình thường, ông nhanh chóng tăng cân, thậm chí vượt ngưỡng ban đầu. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật để giúp bệnh nhân điều trị béo phì.

“Thách thức lớn nhất của ca phẫu thuật là vòng thắt dạ dày đã tồn tại trong cơ thể gần 20 năm, làm biến đổi đáng kể về cấu trúc giải phẫu vùng dạ dày - thực quản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng. Vì vậy, chúng tôi phải tiến hành 2 ca phẫu thuật liên tiếp nhằm tháo bỏ vòng thắt cũ và cắt dạ dày cho bệnh nhân”, TS.BS Mai Đức Hùng - Giám đốc Trung tâm Ngoại Tổng hợp - cho biết.

TS.BS Mai Đức Hùng cùng ê-kíp thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân béo phì 145 kg tại Vinmec Central Park.

Tình trạng béo phì mức độ nặng cũng đặt ra nhiều thách thức trong quá trình gây mê - hồi sức, kiểm soát đường thở, duy trì thông khí và quản lý đau sau mổ. Vì vậy, ca phẫu thuật đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp đa chuyên khoa gồm 4 bác sĩ, trong đó có 3 phẫu thuật viên ngoại khoa và một bác sĩ nội soi tiêu hóa.

Trong suốt quá trình phẫu thuật, nội soi thực quản - dạ dày được thực hiện đồng thời nhằm kiểm soát trực tiếp lòng ống tiêu hóa, hỗ trợ đánh giá chính xác phạm vi cắt bỏ, đồng thời phát hiện sớm các biến chứng tiềm ẩn như thủng, rách, hẹp hoặc rò miệng cắt. Ê-kíp bác sĩ đã loại bỏ khoảng 70-80% thể tích dạ dày theo trục dọc, giúp giảm dung tích chứa thức ăn và góp phần điều hòa hormone gây cảm giác đói. Sau 48 giờ phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tốt, gần như không còn cảm giác đau, có thể bắt đầu ăn uống nhẹ và vận động sớm.

Bệnh nhân người Mỹ phục hồi sau phẫu thuật cắt dạ dày, giảm hơn 10 kg sau 1 tháng điều trị tại Vinmec

Với chiều cao 1,85 m, bệnh nhân được đặt mục tiêu giảm cân về mức 90-100 kg. “Quá trình này sẽ diễn ra từ từ và cần được theo dõi định kỳ trong 6 tháng với sự phối hợp chặt chẽ giữa ngoại khoa, dinh dưỡng và vận động để đảm bảo hiệu quả bền vững”, BS. Hùng cho biết.

Tái khám sau hơn một tháng, ông Bryan đã giảm hơn 10 kg, thể trạng ổn định.

Dấu ấn người dẫn dắt trung tâm ngoại khoa tiêu chuẩn quốc tế

Với TS.BS Mai Đức Hùng, mỗi ca phẫu thuật không đơn thuần là một quy trình kỹ thuật, mà là sự kết hợp của kinh nghiệm lâm sàng và tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với người bệnh.

Gần 40 năm gắn bó với nghề, bác sĩ Hùng từng công tác tại nhiều đơn vị lớn như Học viện Quân y và Bệnh viện Nhân dân 115, đồng thời tham gia đào tạo, giảng dạy cho nhiều thế hệ bác sĩ. Ông luôn quan niệm mỗi bệnh nhân không chỉ là người cần được chữa trị, mà còn là “người thầy” trong hành trình nghề nghiệp.

“Thực tế lâm sàng luôn phong phú và không lặp lại. Mỗi ca bệnh đều mang đến bài học riêng, kể cả từ thành công lẫn những khó khăn”, BS. Hùng chia sẻ.

Dù đã thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật, BS. Hùng cho biết, ông vẫn giữ nguyên sự thận trọng trước mỗi bệnh nhân bởi không có ca mổ nào là “đơn giản”.

“Mỗi bệnh nhân đều cần được thăm khám kỹ lưỡng, đánh giá đầy đủ các chỉ số trước khi đưa ra quyết định điều trị. Sự cẩn trọng là điều bắt buộc trong Ngoại khoa”, BS. Hùng nói.

Đảm nhiệm vai trò Giám đốc Trung tâm Ngoại Tổng hợp, TS.BS Mai Đức Hùng không chỉ trực tiếp phẫu thuật, mà còn tham gia hoạch định chiến lược phát triển chuyên môn. Theo ông, một trung tâm ngoại khoa mạnh không thể chỉ dựa vào cá nhân xuất sắc, mà cần sự phối hợp của cả hệ thống đa chuyên khoa.

“Một ca mổ thành công là kết quả của cả ê-kíp từ phẫu thuật viên, gây mê, hồi sức đến các chuyên khoa hỗ trợ. Đó là ‘tác phẩm tập thể’ chứ không phải của riêng một cá nhân”, ông nhấn mạnh.

Trong giai đoạn tiếp theo, Trung tâm định hướng trở thành một trong những đơn vị ngoại khoa mũi nhọn, tiên phong triển khai các kỹ thuật điều trị ít xâm lấn trên nền tảng công nghệ cao như phẫu thuật nội soi thế hệ mới, phẫu thuật robot và ứng dụng năng lượng tiên tiến. Đây không chỉ là xu thế tất yếu của ngoại khoa hiện đại, mà còn là giải pháp cốt lõi nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và rút ngắn tối đa thời gian hồi phục cho người bệnh.

Vận hành trong một bệnh viện đạt chuẩn quốc tế, Trung tâm Ngoại Tổng hợp có nhiều lợi thế để hiện thực hóa định hướng phát triển. Cụ thể, sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng công nghệ, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản đã tạo nền tảng vững chắc để Trung tâm không chỉ triển khai hiệu quả các kỹ thuật chuyên sâu, mà còn từng bước tiệm cận các chuẩn mực ngoại khoa tiên tiến của thế giới.

Không chỉ chú trọng phát triển chuyên môn, BS. Hùng còn đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo đội ngũ kế cận. Theo ông, để trở thành một bác sĩ giỏi, ngoài kỹ năng, bác sĩ trẻ cần được rèn luyện về y đức và tinh thần trách nhiệm.

“Môi trường làm việc tốt, kỷ luật chuyên môn và cơ hội học hỏi là những yếu tố quan trọng giúp bác sĩ trẻ phát triển bền vững”, ông chia sẻ.

Ở tuổi đã có thể an nhàn, BS. Hùng vẫn lựa chọn tiếp tục làm việc, đào tạo thế hệ trẻ. Khi được hỏi về triết lý nghề nghiệp, ông trả lời ngắn gọn: “Học tập suốt đời”. Đó cũng chính là hành trình mà ông đã và đang theo đuổi - từ giảng đường, phòng mổ đến vai trò lãnh đạo một trung tâm ngoại khoa hiện đại.

Để được tư vấn, thăm khám với TS.BS Mai Đức Hùng vui lòng liên hệ đặt lịch thông qua website Vinmec tại: https://www.vinmec.com/vie/chuyen-gia-y-te/mai-duc-hung

hoặc tải ứng dụng MyVinmec.

(Nguồn: Vinmec)