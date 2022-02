Những cạm bẫy hẹn hò trực tuyến khiến các nạn nhân phải trả giá “đắt” theo đúng nghĩa đen.

Tiền mất tình tan

“Điều đó đáng lẽ đã không xảy ra với tôi”, câu nói mà nạn nhân nào sau khi bị lừa cũng đều thốt lên đầy tiếc nuối.

Trong nhiều năm, Debby Montgomery Johnson đã giấu kín chuyện bà bị lừa hơn 1 triệu USD bởi một người đàn ông quen trên mạng mà bà tin rằng đó là tình yêu của đời mình.

Người phụ nữ mất 1 triệu USD vì lừa đảo tình ái qua mạng

Khi đã ngoài 60 tuổi, nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, bà quyết định chia sẻ việc đã bị lợi dụng như thế nào bởi một người đàn ông đã trở thành "gia đình" trong hơn hai năm kể từ năm 2010 để nhiều người rút ra được bài học cho bản thân.

Sau khi người chồng qua đời đột ngột vì cơn đau tim, Debby cảm thấy bản thân cần một người bạn tâm giao để chia sẻ, đó là lý do bà bắt đầu hẹn hò trực tuyến.

Debby đã kết nối với Eric Cole, người tự giới thiệu là một doanh nhân buôn gỗ và góa vợ. Eric nói rằng anh ta sống ở Houston nhưng đang chuyển đến Malaysia để làm việc. Vì vậy, cặp đôi chủ yếu liên lạc qua Yahoo Chat trong hai năm, mỗi khi lên kế hoạch gặp mặt, Eric luôn đột ngột rút lui vì công việc. “Trong hai năm, anh ấy đã nói với tôi rằng anh ấy không thể sử dụng Skype, không thể quay video”, Debby chia sẻ.

Debby nói đưa tiền cho người lạ không phải là tính cách của bà, nhưng người đàn ông kia thực sự làm trái tim bà rung động, đặc biệt là khi cả hai đã thân thiết hơn trong những tháng họ nói chuyện, thậm chí Eric còn giới thiệu bà với em gái và con trai anh ta qua email, vì vậy Debby không nghi ngờ khi Eric yêu cầu giúp đỡ về tài chính cho công việc kinh doanh.

Ban đầu, Debby chỉ chuyển những khoản tiền lẻ cho Eric - 50 USD vì chuyển tiền từ Mỹ sang nước ngoài thủ tục khá phức tạp. Tuy nhiên, theo thời gian số tiền này bắt đầu tăng lên. Tấm séc lớn đầu tiên mà Debby viết cho Eric có giá 2.500 USD.

Eric đã sử dụng các địa điểm như London và Malaysia và công việc của anh ta như một nhà thầu để thuyết phục Debby cho anh ta “vay” tiền ở đây và ở đó. Cũng có những trường hợp cần chi phí y tế đã thuyết phục Debby gửi nhiều tiền hơn.

Debby cuối cùng đã đưa cho người đàn ông gần 1 triệu USD, số tiền từ cả bà và thậm chí cả cha mẹ của mình - những người đã ngoài 80 tuổi. Bà đã không nhận ra mình đã bị lừa cho đến khi Eric cuối cùng yêu cầu trò chuyện video với vào năm 2012 và thú nhận mọi thứ.

“Bây giờ nhìn lại mới thấy mọi thứ thật vô lý”, Debby thừa nhận với The Cut.

Chiêu trò xưa nhưng không cũ

Hàng chục nghìn người đã trở thành mục tiêu của các vụ lừa đảo tình ái hàng năm. Theo Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FTC), các vụ lừa tình qua mạng đã gây thiệt hại ở mức kỷ lục 547 triệu USD vào năm 2021, tăng 80% so với năm trước. Những con số này có xu hướng tăng vọt trong bối cảnh đại dịch, tổng thiệt hại đã lên đến 1,3 tỷ USD trong vòng 5 năm qua.

Tuy vậy đây chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”, vì trên thực tế nhiều vụ việc lừa đảo không được báo cáo do nạn nhân lo sợ bị soi mói và đánh giá.

Tim McGuinness, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận của Hiệp hội công dân chống lừa đảo trong mối quan hệ (SCARS), cho biết con số tăng vọt là do sự cô đơn trong thời kỳ đại dịch dẫn đến việc sử dụng các web hẹn hò như một công cụ giao tiếp.

Ông McGuinness chia sẻ, quá trình giao tiếp diễn ra tưởng như một cuộc nói chuyện bình thường, nhưng những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp đã cài cắm những “thủ thuật thao túng” mà nạn nhân không hề hay biết.

Những kẻ lừa đảo, phần lớn sống ở Tây Phi, sẽ sử dụng danh tính giả, thường nói rằng đang làm việc ở nước ngoài và công tác nhiều hoặc đang trong quân đội - những kịch bản quen thuộc để bào chữa cho lý do tại sao họ không thể gặp trực tiếp. Hoặc, chúng sử dụng những lý do như có triệu chứng dương tính với Covid-19 hay do đang trong thời gian giãn cách để không thể gặp mặt.

Tiếp theo là một loạt những cuộc liên hệ khẩn cấp với các yêu cầu chuyển tiền để mua vé máy bay, phí visa, chi phí y tế hoặc các trường hợp nguy kịch khác - luôn kèm theo lời hứa sẽ trả lại số tiền khi tình hình ổn định.

Theo ông McGuinness, bất kỳ nơi nào bạn có thể bắt đầu cuộc trò chuyện với ai đó thì sẽ có dấu chân của những kẻ lừa đảo, từ mạng xã hội cho đến các trò chơi trực tuyến. Theo đó, thế hệ trẻ bị lừa đảo thường xuyên hơn và với số tiền nhỏ trong khi những người lớn tuổi ít bị lừa hơn nhưng số tiền lại lớn hơn. Theo FTC, số lượng người báo cáo bị lừa tình qua mạng tại Mỹ từ 18 đến 29 tuổi đã tăng hơn 10 lần từ năm 2017 đến năm 2021.

Hương Dung(Tổng hợp)