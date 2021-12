Galaxy S22 Ultra và Galaxy S22 Plus sẽ được trang bị màn hình mới, tạo ra bất ngờ vượt trội so với các đối thủ ở phân khúc smartphone cao cấp.

Báo cáo mới từ SamMobile cho biết, dòng Galaxy S22 sẽ được cải thiện lớn về độ sáng, đặc biệt là trên Galaxy S22 Plus và Galaxy S22 Ultra.

Galaxy S22 Ultra và Galaxy S22 Plus sẽ có màn hình mới 'không đối thủ'

Độ sáng nằm trong số các thông số kỹ thuật chính của màn hình và nó được đo bằng candelas trên một mét vuông (cd/ m2) hoặc nit. Độ sáng màn hình nit được quy định: 1 nit = 1 cd/m2 = độ sáng phát ra từ 1 ngọn nến chiếu vào một mặt phẳng có diện tích 1m2. Đây là thông số để đo cường độ ánh sáng phát ra trên màn hình, chỉ số càng cao thì cường độ sáng càng lớn và màn hình sẽ hiển thị càng rõ hơn.

Theo Sammobile, Galaxy S22 Plus và S22 Ultra được cho là sẽ có màn hình hiển thị tốt hơn so với người tiền nhiệm của chúng, với độ sáng tiêu chuẩn đạt 1.200 nit. Trong khi độ sáng cao nhất mà màn hình Galaxy S22 Plus và Galaxy S22 Ultra đạt được là 1.750 nit.

Để so sánh, Galaxy S21 Plus có độ sáng cao nhất là 1.300 nit và Galaxy S21 Ultra có thể đạt 1.500 nit.

Báo cáo này phù hợp với những tin đồn trước đó về Galaxy S22 Ultra với màn hình đạt độ sáng kỷ lục. Một trong số các tin đồn nói rằng độ sáng của Galaxy S22 Ultra sẽ đạt 1.800 nit.

Theo một báo cáo trước đó, Galaxy S22 Plus có thể có thiết kế mặt trước đẹp hơn S22 Ultra, với viền màn hình mỏng hơn so với mẫu cao cấp nhất. Điều này có thể giúp Galaxy S22 Plus đạt được doanh số tốt hơn.

Về thiết kế, Galaxy S22 được cho là sẽ có màn hình 6,06 inch, Galaxy S22 Plus sẽ có màn hình 6,55 inch và Galaxy Ultra sẽ có màn hình 6,8 inch.

Samsung dự kiến ra mắt dòng flagship 2022, Galaxy S22 series, vào đầu năm sau. Nhưng có vẻ như các vấn đề về chuỗi cung ứng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành dòng Galaxy S22 của hãng.

Hải Phong (theo PhoneArena)