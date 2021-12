Một người đàn ông ở Ấn Độ được tuyên bố là đã chết và bị bỏ lại trong tủ đông của nhà xác qua đêm. Nhưng vào ngày hôm sau, gia đình thấy anh vẫn còn sống.

Một nhân viên y tế Ấn Độ đưa thi thể lên cáng trước khi khám nghiệm tử thi tại một nhà xác ở New Delhi.

Srikesh Kumar, 45 tuổi, một thợ điện, được tuyên bố là đã chết vào ngày 19/11 tại một cơ sở y tế tư nhân thuộc thành phố Moradabad, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ. Kumar sau đó được đặt trong tủ đông của nhà xác để gia đình đến nhận dạng.

“Nhân viên cấp cứu đã kiểm tra và không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Do đó, người này tuyên bố anh ta đã chết”, ông Rajendra Kumar, giám đốc bệnh viện nói.

Theo The Tribune - một hãng tin Ấn Độ, các thành viên trong gia đình Kumar đã đến nhận dạng thi thể, nhưng họ nhận thấy anh vẫn đang thở và cử động. Một đoạn video quay cảnh Kumar nằm trên giường bệnh do một thành viên trong gia đình ghi lại đã lan truyền trên mạng.

Ông Shiv Singh, Giám đốc Sở Y tế thành phố Moradabad, cho biết nhân viên cấp cứu đã kiểm tra Kumar khi anh được đưa đến lúc 3h sáng và thấy anh đã ngừng tim. “Nhân viên cấp cứu đã kiểm tra nạn nhân nhiều lần”, ông khẳng định.

Trong khi đó, tờ Times of India đưa tin Kumar có khả năng đã ở trong tủ đông của nhà xác gần 7 giờ. Tờ báo đã phỏng vấn một bác sĩ giấu tên của bệnh viện. Người này cho rằng, sở dĩ Kumar vẫn sống được sau ngần ấy thời gian trong tủ đông, nhiều khả năng là do bệnh viện đang trong tình trạng thiếu điện, vì vậy nhà xác - nơi thường được giữ ở nhiệt độ dưới 10 độ C - đã chuyển đổi qua lại giữa 2 chế độ bật và tắt để tiết kiệm điện.

Ông Singh nói với tờ The Tribune rằng một cuộc điều tra về sự nhầm lẫn này đang được tiến hành. Ông cho biết thêm, đây là “trường hợp hiếm gặp nhất” và nó không thể được gọi là sơ suất.

Đăng Dương(Theo Insider)