Xuất hiện trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu số 269 là một cặp đôi rất “lạ” so với các cặp mẹ chồng - nàng dâu khác.

Mẹ chồng nàng dâu người Bắc người Nam nhưng rất hoà hợp.

Cô Phạm Thị Sinh năm nay 53 tuổi, sống ở Hà Nội, trong khi con dâu cô là người gốc Đà Nẵng, đang sống ở TP.HCM. Hai vợ chồng chị My hiện sống và làm việc ở TP.HCM.

Trước khi về làm dâu, chị My rất sợ khi nghe nói mẹ chồng gốc Bắc. Nhưng khi tiếp xúc đến lần thứ 2 thì chị thấy mẹ chồng rất dễ. Trong khi đó, cô Sinh thì có ấn tượng tốt với con dâu ngay lần đầu tiên. “Tôi thấy cháu dễ thương, giản dị, có nét buồn nên tôi cũng muốn tìm hiểu xem cháu như thế nào”.

Không những thế, cô còn thấy chị My nấu ăn rất ngon và sống tình cảm. “Lần đầu tiên em nấu món bò nhúng giấm chấm mắm nêm. Bữa đó còn có bạn mẹ, được mẹ và mọi người khen ngon” - chị My kể.

Chỉ 5-6 tháng sau khi yêu, đám cưới diễn ra và 2 vợ chồng chị lại vào TP.HCM làm việc. Mặc dù sống ở xa nhưng chị My rất quan tâm và thương mẹ chồng sống một mình. “Mẹ có nhiều bệnh, lại sống một mình nên 2 vợ chồng sợ mẹ buồn, cô đơn. Mỗi tuần, em gọi cho mẹ 3-4 lần, dặn mẹ uống thuốc, giữ gìn sức khoẻ”.

Cô Sinh cũng thừa nhận rất hoà hợp với con dâu, thấy chị My sống chan hoà, vui vẻ. Thậm chí, rất nhiều lần vợ chồng chị My mời mẹ vào Nam sống cùng để tiện chăm sóc. Chị My nói, thực sự chị không ngại chuyện làm dâu.

Hiếm có nàng dâu nào sẵn sàng sống chung với mẹ chồng như chị My.

Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng cô Sinh cũng quyết định vào TP.HCM với các con.

Nhưng chuyện này cũng phát sinh một vấn đề khiến chị My hơi buồn. “Ban đầu, em nói mẹ cứ vào một mình trước cho quen môi trường, sau rước bác vào sau. Nhưng mẹ nhất quyết phải vào cùng bác - bạn trai của mẹ. Lúc đó, em hơi buồn vì thấy mẹ chỉ đồng ý vào khi có bác, còn nếu vào với các con thì không muốn”.

“Sau đó, mẹ lại không đồng ý ở chung với bọn em, mà muốn ở riêng. Em cũng nghĩ là do mẹ muốn có không gian riêng, không muốn phiền các con. Nhưng tính em hay lo xa, em muốn mẹ suy nghĩ kỹ một chút, chứ đừng thấy người ta tốt với mình mà…”.

Chị My cũng chia sẻ rằng, trước đó cũng vài lần chị thấy buồn vì mẹ không muốn chia sẻ nhiều với các con. “Mẹ cứ bảo ‘chuyện của mẹ để mẹ quyết’. Còn bọn em thì muốn mẹ chia sẻ để xem người ta có đang lừa mẹ không, tiền bạc mẹ đưa cho người ta có đúng không. Khi mẹ từ chối chia sẻ, em cảm giác như mẹ không tin tưởng con cái”.

Ngược lại, cô Sinh lại không muốn sống chung với các con.

Sau khi nghe con dâu chia sẻ hết những tâm tư trong lòng, cô Sinh nói rằng, thực ra cô vào TP.HCM vừa để gần con, vừa muốn mở rộng việc làm ăn. Từ trước tới giờ, cô nuôi con một mình, không có chồng nên mọi chuyện đều tự lo toan, tự làm một mình đã quen. Cô cũng là người trầm tính, ít chia sẻ. Vả lại, cô còn khoẻ nên cũng muốn mình có một công việc để vui tuổi già nên chưa muốn phiền các con. Vì thế, cô chọn sống riêng, chứ không phải vì có ai đó mà không muốn sống chung với các con.

“Chừng nào tôi ốm yếu hẳn thì lúc ấy sẽ nhờ các cháu và dọn về sống chung với các cháu” - cô Sinh chia sẻ với 2 MC.

Cô cũng thừa nhận là có nhiều chuyện chưa thực sự cởi mở chia sẻ với con dâu, sợ con dâu buồn, mà mới chỉ muốn nói cho con trai biết. “Có lẽ do 2 mẹ con tiếp xúc với nhau ít nên chắc tôi cần thêm thời gian”.

Sau khi trút hết những vướng mắc trong lòng, cô Sinh còn gửi tặng con dâu một món quà và dặn khi về nhà hẵng mở. Cô nói muốn cho con dâu biết rằng cô dành rất nhiều tình cảm cho chị và chỉ có một mong muốn duy nhất là 2 con sống với nhau được hạnh phúc, vui vẻ.

Đăng Dương