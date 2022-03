Khác với hình ảnh vui vẻ, hài hước trên mạng xã hội, TikToker Nguyệt Fake từng trải qua quãng đời ngập tràn nước mắt. Chị làm mẹ đơn thân trong tủi hờn, cô đơn đến mức trầm cảm nặng và đổ vỡ hôn nhân.

TikToker Nguyệt Fake trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa.

Làm mẹ ở tuổi 18

Hot TikToker Nguyệt Fake xuất hiện trong tập 123 chương trình Chat với mẹ bỉm sữa và đem đến cho người xem những phút giây xúc động đến rơi nước mắt. Nguyệt Fake tên thật là Nguyễn Thị Vy.

Hiện nay, Nguyễn Vy đang sở hữu tài khoản TikTok gần 1 triệu người theo dõi với hơn 10 triệu lượt like. Ban đầu, Vy tham gia mạng xã hội TikTok bằng việc sản xuất clip mô phỏng nhân vật “Nguyệt thảo mai” trong phim truyền hình Phía trước là mặt trời.

Sau đó, Vy liên tục sáng tạo, sản xuất các clip ngắn có nội dung hài hước và thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Được nhiều người mến mộ, chị từng bước phát triển sự nghiệp, sở hữu cơ ngơi đáng tự hào.

Tuy nhiên, ít ai biết, đoạn đời phía trước của nữ hot TikToker trải dài trong nước mắt tủi hờn. Những khó khăn kéo đến khi Vy tròn 18 tuổi. Đúng năm ấy, Nguyễn Vy phát hiện mình có thai với người chồng chưa cưới.

Trong các clip hài mình thủ vai, Nguyễn Vy là một người phụ nữ hài hước, dí dỏm.

Chuẩn bị làm mẹ ở thời điểm chưa có kinh tế, Vy và chồng chới với trong vô vàn gian khó. Suốt thai kỳ, Vy không dám mua thức ăn để tẩm bổ vì không có tiền.

Khi nghe tin đi sinh tốn rất nhiều tiền, Vy càng lo lắng và tiết kiệm gấp bội. Chị nhịn ăn sáng, không dám mua sữa bầu để uống. Ai hỏi, Vy chống chế, chữa thẹn bằng cách nói dối rằng mình bị nghén, không uống được.

Đói quá, cô chỉ dám ăn cơm trắng trừ bữa. Có hôm vì quá đói, chị ăn liền mấy chén cơm trắng dẫn đến cơ thể mệt mỏi, không thể làm việc. Xót xa vì mất một buổi làm đồng nghĩa với việc mất đi một phần thu nhập, chị ngồi khóc nức nở.

Đến kỳ sinh nở, Nguyễn Vy trải qua lần vượt cạn đau đớn tưởng chừng như chết đi sống lại. Thiếu dinh dưỡng và mệt mỏi suốt thời gian đợi sinh kéo dài, khi em bé chưa hoàn toàn rời khỏi cơ thể của mình, Vy gần như ngất lịm.

Thế nhưng, chị từng có một đoạn đời sóng gió và nhiều nước mắt.

Để cứu hai mẹ con, các bác sĩ phải can thiệp, tiến hành phẫu thuật đưa em bé ra khiến cơ thể chị đau đớn. Thế nhưng tủi hờn hơn cả là giữa lúc vượt cạn, chị không nhận được sự quan tâm, yêu thương từ người chồng còn quá trẻ con.

Về nhà, Nguyễn Vy không có một chút kiến thức nào về việc kiêng cữ, chăm sóc con. Vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, con vừa được 3 tháng tuổi, chị đã lao vào làm việc. Nỗi lo thiếu tiền nuôi con khiến Vy quên đi mình vừa mới sinh, cơ thể, sức khỏe vừa bị tàn phá.

Bé lớn được 3 tuổi, Vy phát hiện mình lại mang thai. Thế rồi vòng luẩn quẩn không có tiền tẩm bổ, thiếu chi phí đi sinh, không đủ tiền nuôi con… một lần nữa lặp lại. Nguyễn Vy ngụp lặn trong ngổn ngang nỗi lo một mình.

TikToker Nguyệt Fake rơi nước mắt khi kể về đoạn đời sóng gió trước khi trở nên nổi tiếng.

Cô đơn ngay chính trong căn nhà của mình

Nữ hot TikToker chia sẻ: “Bé lớn 3 tuổi, tôi mang thai bé thứ 2. Lúc này, áp lực nặng nề và khủng khiếp hơn nhiều lần mang thai trước. Lúc đó, bố mẹ chồng cho miếng đất ở cạnh bên, vợ chồng tôi vay mượn để có tiền làm nhà ra ở riêng”.

“Thế nên ngoài áp lực kiếm tiền nuôi bé đầu, tiền sinh nở, tôi còn áp lực kiếm tiền trả nợ. Tôi lặp lại việc không dưỡng thai, làm việc đến lao lực... Có lần, mẹ thấy tôi khổ quá, bà cho 150.000 đồng bảo tôi đi mua sữa uống. Tôi cám ơn nhưng rồi cũng không dám mua mà để dành mua đồ ăn cho con”.

Sinh con thứ 2 được hơn 1 tháng, Nguyễn Vy đã lại ngồi vào bàn máy may để kiếm tiền. Chị tiết kiệm đến mức không dám gửi con, không dám mua tã. Mỗi ngày, chị để đứa bé đỏ hỏn trong cái cũi rồi kéo nó lại gần bàn may. Chị vừa trông con vừa may áo kiếm tiền.

Hai con gái của Nguyễn Vy - 'Nguyệt Fake'.

Khi bé đầu đủ lớn, chị để con tự chăm sóc mình. Còn chị, chị tất tả với công việc, với việc chăm bé thứ 2. Khi bé nhỏ biết ăn bột, Vy cũng bày mọi thứ lên bàn máy may. Chị lại vừa may vừa đút cho con ăn…

Cùng một lúc áp lực tiền bạc, công việc, chăm con nhỏ đổ dồn lên người mẹ trẻ. Giữa ngổn ngang khó khăn, áp lực, Vy lại không tìm được nơi trút bỏ, không có người cùng sẻ chia. Đoạn đời cay đắng ấy khiến nữ TikToker rơi vào trầm cảm.

Trong nước mắt dàn dụa, Nguyễn Vy tâm sự: “Lúc ấy, tôi rất khó khăn. Nhưng giữa những khó khăn, áp lực ấy, tôi không thể chia sẻ, tâm sự với ai. Tôi biết nếu than vãn sẽ bị nói rằng tại mình lấy chồng quá sớm nên mới rơi vào hoàn cảnh như vậy”.

“Thế là tôi chịu đựng. Không thể chia sẻ, tôi cô đơn ngay chính ngôi nhà của mình. Tôi cô đơn đến nỗi tự nói chuyện một mình. Sau này, khi chia tay chồng, có thời gian tìm hiểu, đọc thông tin, tôi mới biết những dấu hiệu ấy là của bệnh trầm cảm nặng”, chị kể.

Hiện tại, Nguyễn Vy có một cuộc sống thành công.

Nguyễn Vy kìm nén nước mắt khi kể về những biểu hiện của chứng trầm cảm mà mình trải qua. Đặc biệt là lần chị làm đau chính đứa con gái của mình.

Bé lớn của Vy lúc ấy hay bị trào ngược. Ăn gần hết, bé mới ói ra. Một lần, bé ăn gần xong thì ói. Lúc đó, đứa lớn ói, đứa nhỏ gào khóc, công việc rối bời khiến chị mất bình tĩnh. Vy phẫn uất đến nỗi túm tóc, nhấc bổng con lên…

Sau hành động ấy, Vy đau đớn vì giận mình, thương con. Ôm con vào lòng, Vy gào thét, khóc tức tưởi một mình. Cuối cùng, trước cảnh bị áp lực dồn nén lại không được sẻ chia, chung tay từ người bạn đời, hot TikToker Nguyễn Vy quyết định ly hôn để trở thành mẹ đơn thân.

Tuy vậy, chị vẫn mong gia đình thấu hiểu, cảm thông cho quá khứ của mình.

Ngày ly hôn chồng, Nguyễn Vy nhận về sự oán trách từ gia đình. Tuy vậy, người mẹ 2 con không hề hối hận và cho rằng chính quyết định ấy đã giúp mình có được sự trưởng thành, mạnh mẽ, thành công như bây giờ.

Cuối chương trình, Nguyễn Vy nhận mong muốn nhận được sự thấu hiểu, cảm thông của gia đình. Chị cũng hứa hẹn sẽ cố gắng chăm lo cho “người sinh ra mình và người mình sinh ra” thật trọn vẹn.

Từ đoạn cuộc đời đầy nước mắt của mình, Nguyễn Vy cũng gửi gắm kinh nghiệm sống đến những bạn trẻ. Nữ hot TikToker chia sẻ: “Chúng ta sinh ra chỉ sống một lần, phải quyết định thật kỹ, thật chín chắn việc mình làm, gặp ai, yêu ai”.

“Tuổi trẻ chỉ có một lần, hãy trải nghiệm và tìm cho mình người đàn ông yêu thương mình thật lòng để khi lập gia đình được viên mãn, hạnh phúc”, chị nói thêm.

Hà Nguyễn