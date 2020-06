Margot Robbie, nữ diễn viên mệnh danh là 'bom sex' mới của Hoollywood vừa được Disney mời đóng chính trong phần phim mới của loạt 'Cướp biển Caribbean'.

Sau vai Harley Quinn trong 'Birds of Prey', nữ diễn viên 9X tiếp tục trở thành nữ chính trong bom tấn tiếp theo của Disney. Trang Hollywood Reporter xác nhận Margot Robbie đã được mời tham gia tập phim mới của Cướp biển Caribbean (Pirates of the Caribbean) đình đám. Tuy nhiên đây sẽ là phần được phát triển độc lập và không dính dáng gì đến 5 phần phim cũ từng gắn liền tên tuổi với Johnny Depp. Jerry Bruckheimer sẽ tiếp tục là nhà sản xuất của phần phim này.

Margot Robbie sinh năm 1990, là diễn viên người Úc.

Hiện tại vai diễn của Margot Robbie vẫn được giữ kín. Được biết tác phẩm mới này sẽ là phần ngoại truyện của series Cướp biển Caribbean ra mắt từ năm 2003 và hiện đã thu về 4.5 tỷ USD trên toàn cầu. Disney hy vọng phần phim mới của Cướp biển Caribbean sẽ tiếp tục thu bộn tiền nhờ Margot Robbie. Nữ diễn viên từng lọt top 100 phụ nữ gợi cảm nhất thế giới 2014 do tạp chí Maxim bình chọn, ngôi sao có đôi mắt sexy nhất trong danh sách bình chọn thường niên của Victoria's Secret's 2015....

Clip Margot Robbie trong phim 'Birds of Prey'

browser not support iframe.

Mỹ Anh