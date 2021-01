Thanh Hương - diễn viên vào vai An trong 'Hướng dương ngược nắng' tiết lộ nhân vật của cô không dài nhưng sẽ gây sóng gió cho phim.

Thanh Hương trong phim 'Những ngày không quên'

Tập 21 'Hướng dương ngược nắng' có sự xuất hiện của nhân vật mới tên An, nhân viên phòng dược liệu ở Cao Dược. Vào vai cô nàng có mái tóc tém cá tính là diễn viên Thanh Hương.

Ngay ở những phân cảnh đầu tiên, nhân vật An đã xuất hiện với hình ảnh khêu gợi sexy với mục tiêu quyến rũ Kiên do Hồng Đăng đóng. Anh chàng đã phải cố gắng lắm mới thoát khỏi bẫy mỹ nhân kế của An nhờ đọc trộm tin nhắn của bà Bạch Cúc.

Thanh Hương chia sẻ với VietNamNet rằng vai của cô tuy không dài nhưng gây sóng gió cho các nhân vật trong phim. Tuy nhiên nữ diễn viên không tiết lộ thêm bởi đoàn phim không cho phép chia sẻ nhiều về kịch bản bởi 'Hướng dương ngược nắng' vẫn đang quay.

Thanh Hương và NSND Thu Hà lần hiếm hoi hai người đóng chung trong phim. Trên phim, An là người được bà Bạch Cúc (NSND Thu Hà) cài vào Cao Dược để thử lòng Kiên. Như nghệ sĩ Thu Hà nói thì đây là vai "khá hiểm".

Trước đó, Thanh Hương cũng đảm nhiệm một vai có tạo hình sexy và tính cách mưu mô trong phim 'Những ngày không quên'.

Tuy nhiên vai diễn để lại nhiều dấu ấn nhất của Thanh Hương vẫn là Lan Cave trong phim 'Quỳnh búp bê' từng gây sốt màn ảnh năm 2018.

Thanh Hương biến hoá với vai cô giáo dạy thể chất trong phim 'Nàng dâu order' (2019).

Năm qua Thanh Hương có thêm một vai diễn ấn tượng khác, nhà báo Hoàng Ngân trong phim 'Sinh tử' giành giải vàng tại LHP truyền hình toàn quốc 2020.

"Vai nào cũng chơi, đã chơi là hết mình" là quy tắc làm nghề của Thanh Hương. Nữ diễn viên liên tục thay đổi hình ảnh và thử sức ở nhiều loại vai khác nhau thời gian qua bất kể chính phụ. Thanh Hương là một trong những diễn viên có tần suất xuất hiện dày đặc nhất trên màn ảnh VTV hiện nay.

Quỳnh An