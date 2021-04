Seo Ye Ji - Nữ chính phim 'Điên thì có sao' đối diện nguy cơ mất trắng sự nghiệp trước làn sóng tẩy chay vì những bê bối đời tư.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Seo Ye Ji đối diện với làn sóng tẩy chay cùng nguy cơ đánh mất sự nghiệp. Nữ diễn viên vừa bị hủy loạt hợp đồng quảng cáo, cắt vai trong dự án phim Island và đền bù hợp đồng vì vướng scandal.

Seo Ye Ji cấm bạn trai Kim Jung Hyun đóng các cảnh tình cảm hay tiếp xúc thân mật với đồng nghiệp nữ.

Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ những bê bối về đời tư của cô được đăng tải cách đây vài ngày. Nữ diễn viên bị chê bai vì cố tình ép buộc bạn trai - nam diễn viên Kim Jung Hyun, khiến anh không dám đóng các cảnh tình cảm với bạn diễn. Bên cạnh đó, Seo Ye Ji vướng loạt cáo buộc có hành vi bắt nạt học đường, bắt nạt nhân viên, nói dối về học vấn đến phẫu thuật thẩm mỹ.

Cùng thời điểm vụ ồn ào nổ ra, những người từng có cơ hội làm việc, tiếp xúc với Seo Ye Ji cũng lên tiếng chỉ trích cô. Một cựu trợ lý của nữ diễn viên dùng tài khoản mạng xã hội cho hay nữ diễn viên luôn có thái độ hách dịch, xem thường ê-kíp. Cô cũng thường xuyên kiểm tra điện thoại cá nhân của nhiều người xung quanh vì lo sợ những phát ngôn hay hình ảnh không đẹp của mình được chia sẻ ra ngoài.

Vai diễn 'Điên nữ' trong phim 'Điên thì có sao' giúp Seo Ye Ji gây được tiếng vang.

Trong khi đó, một người tự xưng là bạn học cấp ba cũng đăng tải bài viết với nội dung chê trách thái độ nữ diễn viên. "Nhân cách cô ấy thực sự rất tồi. Cô ấy lừa gạt tôi cho biết số tài khoản ngân hàng, mượn tiền và sau đó không trả lại. Cô cũng có thói quen đánh người vào thời đi học và xem những người khác chẳng khác một món đồ", người này nói. Seo Ye Ji còn bị cho là chưa tốt nghiệp đại học như những gì cô chia sẻ trên truyền thông những năm qua.

Phía công ty của Seo Ye Ji cũng lên tiếng sau những cáo buộc. Tuy nhiên, lời giải thích của họ không nhận được đồng tình từ số đông. Nhiều khán giả thậm chí kêu gọi cô rời khỏi showbiz vì không xứng đáng là thần tượng trong mắt mọi người.

Seo Ye Ji sinh năm 1990, là một trong những diễn viên nữ hàng đầu hiện nay của Hàn Quốc. Nữ diễn viên bắt đầu sự nghiệp từ năm 23 tuổi và sỡ hữu cho mình nhiều vai diễn ấn tượng trên màn ảnh như Ngôi sao khoai tây, Hoa lang, Another Miss Oh, Last... Trong đó, vai chính trong phimĐiên thì có sao đóng cùng Kim Soo Hyun đưa nữ diễn viên bước lên hàng ngũ sao hạng A.

Trong showbiz, Seo Ye Ji là nữ diễn viên tài năng với IQ, EQ cao và khả năng ngoại ngữ xuất sắc (cô thông thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha và tiếng Trung). Cô cũng từng góp mặt trong MV Let's Not Fall In Love cùng G-Dragon của nhóm Big Bang. Seo Ye Ji còn được đánh giá cao về gu thẩm mỹ và là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng.

Seo Ye Ji trong phim 'Điên thì có sao'

browser not support iframe.

Thúy Ngọc