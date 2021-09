"Tôi từng có lúc rất mập, mặc đồ lên sân khấu diễn bị khán giả chê bai dù chồng cứ khen. Tôi suy nghĩ mãi và quyết tâm phải đẹp. Tôi rất ý thức việc lấy chồng trẻ", Khánh Thi tâm sự với VietNamNet.

Giỏi việc nước nhưng chẳng đảm việc nhà

- Những ngày qua, vợ chồng chị ở đâu?

3 tháng trước, chúng tôi hoàn thành một công trình vừa để ở vừa làm trung tâm đào tạo trình diễn nghệ thuật. Thời điểm đó, trung tâm tạm hoàn thiện, chuẩn bị khai trương thì đợt dịch "lịch sử" bùng phát. Chúng tôi ở đó đến nay.

Nhà tôi hiện như cái khung vì còn thiếu rất nhiều nội thất. Chúng tôi không có bếp, phải ra ban công nấu ăn. Vợ chồng trải tạm thảm Yoga lên giường để ngủ vì không có đệm.

Trong nhà, quán café do ông xã thiết kế là nơi "an ủi" tôi nhất. Anh làm quán này để học viên có chỗ thư giãn, tự tay trồng và chăm bao nhiêu là cây nhiệt đới. Chúng tôi cũng chuyển hơn 100 gốc hồng từ vườn nhà cũ sang đây do tôi phụ trách chăm sóc.

Hôm nào stress, vợ chồng tôi mỗi đứa lo một vườn, thơ thẩn hồi lâu lại trở về bình thường. Thỉnh thoảng, chúng tôi dọn cơm lên sân thượng ăn cùng nhau.

Khánh Thi và Phan Hiển hiện tại.

- Chị - HLV trưởng của đội tuyển quốc gia, huấn luyện online các VĐV thế nào?

Tôi cực kỳ đau đầu. HLV chăm VĐV như mẹ chăm con mọn, phải để mắt đến các bạn ăn gì, tập gì thì huấn luyện online thế nào?

Tôi nhắn tin nhắc nhở nhiều thì các bạn sẽ ghét nhưng nếu không quan tâm để các bạn tăng cân, cả hai lại càng khổ. Tôi yêu cầu các bạn quay video tập 2 tiếng, các bạn gửi lại tôi video tua nhanh dài... 30 giây. VĐV thi đấu đỉnh cao cả đấy, đúng là "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò".

Tôi rất stress. Đội tôi phụ trách luôn ở vị trí số 1 hoặc 2 cả nước. Chúng tôi đạt thành tích cao không được tung hô nhưng thua sẽ bị chửi nhiều hơn bóng đá.

Xem vườn hồng và quán café đầy cây lá của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển:

- Vì sao anh chị sống xa con?

Trong điều kiện thiếu thốn thế này, chúng tôi không nuôi Ku Bi được, đành gửi cho ông bà nội. Chúng tôi xa con ngót 3 tháng nay. Con khóc suốt vì đã quen ngủ với bố mẹ.

Tôi nhớ con quay quắt như bị bệnh thần kinh. Câu đầu tiên Bi nói luôn là: Mẹ ơi, bao giờ mẹ về với con? Tối nay, con đã được ngủ với bố mẹ chưa?... Con nói cứ 3 câu là khóc, Anna thấy thế khóc theo, tôi làm sao chịu nổi! (khóc) Cứ thế, ba Hiển phải chấn chỉnh hai mẹ con.

Chưa kể, Ku Bi vào lớp 1 đã phải học online. Một đứa trẻ ngơ ngác còn đang tập viết nhưng không có ai cầm tay dạy con nắn nót những nét chữ đầu đời. Con thậm chí không có bàn ghế tử tế để học online. Chúng tôi xót xa nhưng bất lực.

Tôi thương con không có cảm giác cắp sách đến trường, thương ông bà thay cô giáo kèm con học tập. Chúng tôi rất áy náy với gia đình chồng. Tôi giỏi việc nước nhưng chẳng đảm việc nhà.

Chồng tôi không có người thứ 3

- Một ngày của chị diễn ra thế nào?

Mỗi ngày, tôi bắt đầu công việc từ 8-9h sáng đến... 1h sáng hôm sau. Ai bảo mùa dịch nhàn rỗi chứ tôi thì không. Tôi làm HLV, giáo viên, CEO, còn thời gian sẽ bán hàng online. Tôi không thiếu tiền đâu, bán vì đam mê thôi.

Tôi bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng... trong đó có trà xanh giảm cân. Tôi đăng lên Facebook quảng cáo mặt hàng thì mọi người đồn chồng tôi có... "trà xanh". Thế là thành sự tích ấy bị rêu rao khắp mạng xã hội. Tôi mất hứng, không đăng bài bán hàng nữa, im lặng cho lành.

Khánh Thi và chồng trẻ vẫn mặn nồng, say mê công việc.

- Chị có biết từ "trà xanh" (từ lóng chỉ người thứ 3 trong một mối quan hệ - PV) trong giới trẻ hiện khá nhạy cảm chứ?

Tôi biết "trà xanh" nghĩa là gì chứ nhưng sản phẩm này rất nổi tiếng, ai quan tâm đều biết và không hiểu nhầm. Nghệ sĩ bán hàng online chỉ được đăng như vậy, nếu đăng toàn bộ sản phẩm sẽ không nhận được lời mời quảng cáo nữa.

Người ta săm soi vì không tin hoặc không chấp nhận một mối quan hệ lệch tuổi. Họ thường chờ gia đình tôi xảy ra chuyện hơn là chúc phúc cho chúng tôi. Đó là thực tế trong giới nghệ sĩ. Tôi không thân Lệ Quyên nhưng luôn thấy rất cảm thông mỗi khi cô ấy đăng hình đều bị soi mói, chỉ trích vì yêu bạn trai kém tuổi.

Tôi và anh Hiển đã có 2 con nhưng vẫn có người gọi tôi là "yêu tinh già". Tôi nói với chồng: "Anh thấy không, đến giờ em vẫn chưa được yên với xã hội đấy...". Anh Hiển rất bức xúc, tôi lại càng không dám nói gì thêm. Hôm sau, anh công khai đáp trả người đó. Tôi bật cười, nhắn cho anh: "Thank you. Nhưng anh viết sai chính tả nhiều thế!".

- Ông xã động viên chị thế nào trong thời gian tinh thần chị bất ổn?

Tôi hiện đã ổn. Đó là thời gian rất khủng khiếp, tôi chịu đựng nhiều mất mát. Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng. Có những chuyện đau lòng mà tôi không thể nói trong 1-2 câu được. Anh Hiển có lúc khéo nhưng đôi khi không khéo lắm, đàn ông mà. Anh cũng bị stress giống tôi mà. Không phải lúc nào tôi cũng mạnh mẽ. Tôi cũng là con người thôi.

Khánh Thi rơi nước mắt khi con trai nói nhớ mẹ:

Tôi rất ý thức việc lấy chồng trẻ

- Sức khỏe của chị thì sao?

Tôi là VĐV từ nhỏ nên sức khỏe, thể lực luôn rất tốt. Chỉ là tôi thấy nhan sắc của mình đi xuống theo tuổi tác.

- Chị nói thật lòng? Những tấm ảnh gần đây cho thấy hình thể chị rất đẹp...

Thân hình đẹp chỉ để cho chồng ngắm! Tôi đang sống với chồng và anh lại rất trẻ. Tôi không thể yêu cầu anh yêu mình bất chấp ngoại hình hay "vợ chồng sống với nhau bằng tình nghĩa". Thực tế của hôn nhân là bạn vẫn phải giữ gìn ngoại hình trong mắt người kia.

Dĩ nhiên khi làm việc, tôi thường cau có nên có nếp nhăn là điều dễ hiểu. Vì vậy, tôi đặt ra yêu cầu cơ thể phải "trẻ" hơn khuôn mặt mình khoảng 10 tuổi. Đó là áp lực không nhỏ.

Tôi từng có lúc rất mập, mặc đồ lên sân khấu diễn bị khán giả chê bai dù chồng cứ khen. Tôi suy nghĩ mãi và quyết tâm phải đẹp trong mắt khán giả lẫn ông xã chứ không để anh khen theo kiểu "Nhà mình mà, có sao cũng được". Tôi rất ý thức việc lấy chồng trẻ.

Hình thể gợi cảm của Khánh Thi hiện tại.

- Chị tập luyện thế nào để giữ gìn hình thể?

Tôi chẳng cần tập, mỗi việc dạy online đã phải nhảy ít nhất 5-6 tiếng/ngày. Dạy nhảy online mệt gấp đôi dạy trực tiếp. Tôi phải vừa nhảy vừa hoạt náo để học viên thấy hào hứng, nhiệt huyết.

Tôi hiện còn 45 kg, số đo 3 vòng ổn. Tôi hài lòng với chỉ số này vì thấy được cơ, múi. Giáo viên phải để học viên thấy cơ, múi của mình có thật chứ. Tôi rất ghét phải nghe những câu như: "Ôi thông cảm, cô ấy là phụ nữ 2 con rồi". Người phụ nữ đủ khả năng thay đổi cơ thể mình mà lại chấp nhận câu nói ấy tức là chấp nhận thất bại.

- Hành trình "tìm lại chính mình" của chị nên hiểu theo nghĩa nào?

5 năm kể từ liveshow cá nhân, tôi đã dừng nhảy để sinh con, lo cho chồng thi đấu... Tôi muốn trở lại tập nhảy đỉnh cao, tìm lại cảm giác của cơ thể thời thi đấu đỉnh cao chứ không phải cơ thể của giáo viên như hiện tại.

Tôi rất khó chịu với tình trạng của cơ thể mình hiện tại. Do sinh con, xương háng của tôi nở rộng trong khi VĐV phải chít cơ thật chặt mới chuyển động nhanh được. Nếu tập như một VĐV, cơ thể tôi như đã lão hóa, trên bảo dưới không nghe, rất ức chế.

Dịch bệnh khiến việc tập luyện của ông xã tôi bị trì trệ vì bạn nhảy của anh đang ở Hà Nội. Tôi muốn trở lại phong độ của thời đỉnh cao ngày xưa để hỗ trợ anh nhưng không nói trước được vì tập luyện quá khó.

Mỗi lần cùng chồng lên sàn nhảy, tôi rất xấu hổ. Tôi có thể nhõng nhẽo, nũng nịu với chồng lúc bình thường nhưng trong công việc, tôi phải là mảnh ghép hoàn hảo với anh ấy. Chồng đang là VĐV đỉnh cao, tôi không thể chấp nhận kiểu "Thôi thì vợ anh nhảy tạm thế cũng được" ngay cả khi tôi từng dạy anh ấy!

Khi hai cơ thể hòa quyện nhau trên sàn nhảy, mỗi người phải là 50-50. Tôi thấy ngượng vì không thể đáp ứng và theo kịp anh. Đó là lý do tôi "tìm lại chính mình". Dù vậy, tôi có thành công tìm lại phong độ năm xưa hay không cũng chẳng sao vì anh vẫn là chồng mình thôi!

- Chị muốn làm gì sau khi tình hình dịch bệnh ổn định?

Tôi thèm được ông xã đưa đi chơi. Tôi đã nói với anh rồi. Chúng tôi không cầu kỳ đi nước ngoài hay nơi đâu xa xôi, vợ chồng đi Vũng Tàu thay đổi không khí là được. Tôi cũng ước được tự tay chở con trai đến trường.

Gia Bảo